09. 22.
hétfő
majomhimlő mpox Rusvai Miklós járvány

További éberségre figyelmeztet a virológus

2025. szeptember 22. 22:11

A majomhimlő egyik típusánál a halálozási arány hét százalék körül mozog.

2025. szeptember 22. 22:11
Majomhimlős páciens Peruban 2022-ben

Továbbra is indokolt a fokozott készültség fenntartása a majomhimlő (mpox) járvány kapcsán – mondta Rusvai Miklós virológus a 24.hu-nak.

A portál felidézte: 2024 augusztusában rendelt el globális veszélyhelyzetet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a majomhimlő új altípusa miatt. A bejelentés nem volt példátlan, 2022-ben ugyanúgy a mpox világszintű előretörése miatt hirdették ki a vészhelyzetet.

Rusvai Miklós szerint a vészhelyzet fontos technikai lépése a vakcinakészletek felszabadítása. A majomhimlő ellen a fekete himlő ellen kifejlesztett védőoltást használják, utóbbi betegség egyike azon két fertőzésnek, amelyet sikerült világszinten kiirtani.

A virológus felidézte: a majomhimlő vírusának két fő típusa, kládja van, az I-es és a II-es, utóbbi az enyhébb változat, amely 2022 óta világszerte előfordul, eredetileg viszont Nyugat-Afrikára jellemző, ott máig állandónak tekinthető.

A majomhimlő másik típusa jóval veszélyesebb, itt a halálozási arány 7 százalék körül mozog, 

míg a II-es esetében az érték csupán 7–10 ezrelék. Az I-es az, amelyik Közép-Afrikában rendszeresen tombol, a régióban több tízezer esetről beszélhetünk, a halálozás pedig főként gyerekek körében magas. A térségben a védekezést nagyban nehezítik az eleve erősen korlátolt egészségügyi és higiéniai lehetőségek, a rossz infrastruktúra és a szinte állandó, kisebb-nagyobb konfliktusok.

 „A védőoltás ugyan rendelkezésre áll, a világszerte előforduló sporadikus esetekre reagálva zavartalanul használják, a valódi járványhelyzet, az igazán súlyos problémák felszámolására viszont jelenleg alkalmatlan" – mondta Rusvai. 

A szakember 

abszolút indokoltnak véli a nagyfokú éberséget egészen addig, amíg a szórványos, de világszerte előforduló esetek teljesen meg nem szűnnek. 

Ne felejtsük, 2022 előtt ilyen nem volt, ezért nem is lett volna indokolt a globális járványhelyzet elrendelése” – összegzi Rusvai Miklós.
A legnagyobb veszélyt az jelentené, ha a más földrészeken, például Európában honos rágcsálók is hordozóvá válnának, és ezzel tartósítanák az mpox jelenlétét.

Nyitókép: Majomhimlős páciens Peruban (Fotó: Ernesto BENAVIDES / AFP)

