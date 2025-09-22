További éberségre figyelmeztet a virológus

Továbbra is indokolt a fokozott készültség fenntartása a majomhimlő (mpox) járvány kapcsán – mondta Rusvai Miklós virológus a 24.hu-nak.

A portál felidézte: 2024 augusztusában rendelt el globális veszélyhelyzetet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a majomhimlő új altípusa miatt. A bejelentés nem volt példátlan, 2022-ben ugyanúgy a mpox világszintű előretörése miatt hirdették ki a vészhelyzetet.

Rusvai Miklós szerint a vészhelyzet fontos technikai lépése a vakcinakészletek felszabadítása. A majomhimlő ellen a fekete himlő ellen kifejlesztett védőoltást használják, utóbbi betegség egyike azon két fertőzésnek, amelyet sikerült világszinten kiirtani.