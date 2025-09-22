Több mint egy tucat mentelmi ügyről döntött az Országgyűlés

Hargitai János, a Mentelmi Bizottság fideszes elnökének tájékoztatása szerint minden esetben a legfőbb ügyész kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését, szabálysértési ügyekben.

Az ügyek között ott volt, amikor az ellenzéki képviselők megpróbálták megakadályozni, hogy a miniszterelnök bejusson az MTVA székházba, valamint egy Erzsébet-hídi, egy Kossuth téri és egy Március 15-e téri tüntetés is.