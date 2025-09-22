Több mint egy tucat mentelmi ügyről döntött az Országgyűlés

Forró ősz vár ránk – több momentumos búcsút inthet a mentelmi jogának
Tordai Bencének, a Párbeszéd frakcióvezetőjének ügyét is megvitatják hétfőn a parlamentben.
Készülhetnek a momentumos képviselők a büntetőeljárásokra.
Összesen tizennyolc mentelmi ügyben hozott döntést hétfői ülésén az Országgyűlés – derül ki az Index összefoglalójából. Az érintett képviselők többsége momentumos, de a párbeszédes Tordai Bence mentelmi jogáról is szavaztak.
Az Index összesítése szerint a mentelmi ügyek így oszlottak meg:
hat ügyben Bedő Dávid,
négy ügyben Lőcsei Lajos,
három ügyben Tompos Márton,
két ügyben Tóth Endre,
egy ügyben Gelencsér Ferenc,
egy ügyben pedig Sebők Éva,
valamint szintén egy ügyben Tordai Bence mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezték.
Hargitai János, a Mentelmi Bizottság fideszes elnökének tájékoztatása szerint minden esetben a legfőbb ügyész kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését, szabálysértési ügyekben.
Az ügyek között ott volt, amikor az ellenzéki képviselők megpróbálták megakadályozni, hogy a miniszterelnök bejusson az MTVA székházba, valamint egy Erzsébet-hídi, egy Kossuth téri és egy Március 15-e téri tüntetés is.
Az Országgyűlés valamennyi ügyben a mentelmi jog felfüggesztése mellett döntött.
Nyitókép: a Momentum politikusainak vezetésével a gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért tartott tüntetés 2025 május 1-jén.