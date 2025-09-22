Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Országgyűlés Mentelmi Bizottsága mentelmi jog felfüggesztés ellenzék

Több mint egy tucat mentelmi ügyről döntött az Országgyűlés

2025. szeptember 22. 21:28

Készülhetnek a momentumos képviselők a büntetőeljárásokra.

2025. szeptember 22. 21:28
null

Összesen tizennyolc mentelmi ügyben hozott döntést hétfői ülésén az Országgyűlés – derül ki az Index összefoglalójából. Az érintett képviselők többsége momentumos, de a párbeszédes Tordai Bence mentelmi jogáról is szavaztak.

Az Index összesítése szerint a mentelmi ügyek így oszlottak meg:

hat ügyben Bedő Dávid,
négy ügyben Lőcsei Lajos,
három ügyben Tompos Márton,
két ügyben Tóth Endre,
egy ügyben Gelencsér Ferenc,
egy ügyben pedig Sebők Éva,

valamint szintén egy ügyben Tordai Bence mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezték.

Hargitai János, a Mentelmi Bizottság fideszes elnökének tájékoztatása szerint minden esetben a legfőbb ügyész kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését, szabálysértési ügyekben.

Az ügyek között ott volt, amikor az ellenzéki képviselők megpróbálták megakadályozni, hogy a miniszterelnök bejusson az MTVA székházba, valamint egy Erzsébet-hídi, egy Kossuth téri és egy Március 15-e téri tüntetés is. 

Az Országgyűlés valamennyi ügyben a mentelmi jog felfüggesztése mellett döntött.

Nyitókép: a Momentum politikusainak vezetésével a gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért tartott tüntetés 2025 május 1-jén.

 

 

llnnhegyi
2025. szeptember 22. 22:02
Tordai Bence abszolút rászolgált! A füstösök is.
6
0
llnnhegyi
2025. szeptember 22. 22:00
Lelki szemeimmel már látom, hogy 1,5 év múlva az új országgyűlésben a 31 TISZA képviselőből 22 képviselő mentelmijogát függesztik fel. -:))))
3
0
Szerintem
2025. szeptember 22. 21:40
A bűnözőknek nincs helyük az Országgyűlésben. Törvényeket megsértő bűnözőknek nincs helyük a törvényhozásban. A bűnözőket ki kell zárni, ki kell fertőtleníteni a közéletből, de a társadalomból is.
8
0
