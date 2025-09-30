Ft
09. 30.
kedd
Tisza Párt csomag Magyar Péter adó

Tisza-csomag: felbecsülhetetlen károkat okozna a társasági adó drasztikus emelése

2025. szeptember 30. 18:25

Az Oeconomus legújabb elemzésében olvasható, hogy a társasági adó drasztikus emelése számos kedvezőtlen hatást szülne a teljes magyar gazdaságra nézve.

2025. szeptember 30. 18:25
null

Kivonulás, leépítések és exportcsökkenés fenyegeti Magyarországot, ha megvalósul a Tisza Párt adóemelési terve – írja a Vg

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, kiszivárogtak a Magyar Péterék adótervei, amely szerint megemelnék 9 -ről 25 százalékra a társasági adót.

Az Oeconomus legújabb elemzésében olvasható, hogy ennek az adónak a drasztikus emelése számos kedvezőtlen hatást szülne a teljes magyar gazdaságra nézve, ugyanis

az elmúlt 15 év alatt nagyjából egymillió munkahely jött létre, amelyek nagy részét külföldi társaságok biztosítják.

Az eddig folyamatosan növekvő külfölditőke-beruházás (FDI) áramlására ugyancsak hatással lenne az adóemelés, valamint a már itt lévő külföldi nagyvállalatok fejlesztései, bővítései is megakadnának. Az elemzés kiemeli, hogy a versenyképesség fenntartásának egyik záloga az alacsony adózási környezet, valamint az ezzel összefüggő tervezhetőség.

A társasági adó emelésének lehetősége a külfölditőke-áramlás magyarországi helyzetére igen kedvezőtlen lenne. A magasabb adó miatt a társaságok jelentős része döntene a kivonulás mellett, ami magas értékű tőkekivonást eredményezhet. 

Azok a cégek pedig, amelyek maradnak, nagy valószínűséggel a humán erőforrás racionalizálása mellett döntenének, amely a magyar foglalkoztatottsági adatokra és a teljes gazdaságra is negatívan hatna.

Az elemzésben hozzáteszik, hogy a társasági adó emelésével nem csupán a külföldi irányítású Magyarországon működő vállalatok helyzete nehezedne meg, de a hazai vállalatok, vállalkozások számára is pluszköltségek, emelkedő kiadások merülnének fel. Ez erőteljesen visszafogná a vállalkozói kedvet, csökkentené a versenyt, így összességében  a teljes nemzetgazdaságra hátrányos lenne.

Az elemzés további részletei az Origón olvashatók.

Nyitókép forrása: Facebook

csulak
2025. szeptember 30. 19:11
Csak púp a hátunkon a Tisza párt, Nem kell nekünk, hiszen csak árt. Nincs bennük egy csipet jóakarat, Képünkbe szórják a büzüs sarat, Magyar Péter Elvtárs óva intem Önt, Ha nem akar ehazában egy vérözönt, Tegye le azt a brüsszeli kakisbödönt, Mit tervek szerint Ön a nyakunkba önt. Magyar Péter nem a falu bikája, Csak a trottyos Weber pubikája, Ezért oly vérmes, és nagy a szája, Majd a méregtöl sorvad el a mája. Polcsi, te cudar, csalárd nőverő férj, Népünktöl áldást te soha ne remélj. Ajánlom néked, hogy a bőrödbe férj, Ideje, hogy Judíttól bocsánatot kérj, S hogy lázálmodból magadhoz térj.
mihint
2025. szeptember 30. 18:38
A legbaljósabb kilátás jelenleg, hogy az egymás után négyszer megválasztott magyar kormány, és a think-thankjai ne tudnának választ adni erre a brutális támadásra. Hathatós válaszra gondoltam, nem arra, hogy "mily szörnyű" meg elítélem, meg hogy "ilyesmi nem fordulhat elő". Előfordult. Megtették, kimondták. Hazudtak, rágalmaztak. Mi kell ennél több a törvényhozásnak, hogy mozgósítsa magát? Ne tegyetek úgy, mintogyha a fületeken ültetek volna eddig. Választ, és hatékony fellépést kérünk. Üdv. egy szavazópolgár.
