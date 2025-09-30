Tisza-csomag: felbecsülhetetlen károkat okozna a társasági adó drasztikus emelése

Brüsszel már kiadta a feladatot: ha a Tisza Párt nyerne 2026-ban, brutálisan nőne Európa legversenyképesebb társasági adója
Újabb tervek láttak napvilágot a Tisza Párt adórendszert érintő terveiről, amiről a választásokig nem beszélnének.
Az Oeconomus legújabb elemzésében olvasható, hogy a társasági adó drasztikus emelése számos kedvezőtlen hatást szülne a teljes magyar gazdaságra nézve.
Kivonulás, leépítések és exportcsökkenés fenyegeti Magyarországot, ha megvalósul a Tisza Párt adóemelési terve – írja a Vg.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, kiszivárogtak a Magyar Péterék adótervei, amely szerint megemelnék 9 -ről 25 százalékra a társasági adót.
Az Oeconomus legújabb elemzésében olvasható, hogy ennek az adónak a drasztikus emelése számos kedvezőtlen hatást szülne a teljes magyar gazdaságra nézve, ugyanis
az elmúlt 15 év alatt nagyjából egymillió munkahely jött létre, amelyek nagy részét külföldi társaságok biztosítják.
Az eddig folyamatosan növekvő külfölditőke-beruházás (FDI) áramlására ugyancsak hatással lenne az adóemelés, valamint a már itt lévő külföldi nagyvállalatok fejlesztései, bővítései is megakadnának. Az elemzés kiemeli, hogy a versenyképesség fenntartásának egyik záloga az alacsony adózási környezet, valamint az ezzel összefüggő tervezhetőség.
A társasági adó emelésének lehetősége a külfölditőke-áramlás magyarországi helyzetére igen kedvezőtlen lenne. A magasabb adó miatt a társaságok jelentős része döntene a kivonulás mellett, ami magas értékű tőkekivonást eredményezhet.
Azok a cégek pedig, amelyek maradnak, nagy valószínűséggel a humán erőforrás racionalizálása mellett döntenének, amely a magyar foglalkoztatottsági adatokra és a teljes gazdaságra is negatívan hatna.
Az elemzésben hozzáteszik, hogy a társasági adó emelésével nem csupán a külföldi irányítású Magyarországon működő vállalatok helyzete nehezedne meg, de a hazai vállalatok, vállalkozások számára is pluszköltségek, emelkedő kiadások merülnének fel. Ez erőteljesen visszafogná a vállalkozói kedvet, csökkentené a versenyt, így összességében a teljes nemzetgazdaságra hátrányos lenne.
Az elemzés további részletei az Origón olvashatók.
