Tisza-csomag: felbecsülhetetlen károkat okozna a társasági adó drasztikus emelése

Az eddig folyamatosan növekvő külfölditőke-beruházás (FDI) áramlására ugyancsak hatással lenne az adóemelés, valamint a már itt lévő külföldi nagyvállalatok fejlesztései, bővítései is megakadnának. Az elemzés kiemeli, hogy a versenyképesség fenntartásának egyik záloga az alacsony adózási környezet, valamint az ezzel összefüggő tervezhetőség.

A társasági adó emelésének lehetősége a külfölditőke-áramlás magyarországi helyzetére igen kedvezőtlen lenne. A magasabb adó miatt a társaságok jelentős része döntene a kivonulás mellett, ami magas értékű tőkekivonást eredményezhet.

Azok a cégek pedig, amelyek maradnak, nagy valószínűséggel a humán erőforrás racionalizálása mellett döntenének, amely a magyar foglalkoztatottsági adatokra és a teljes gazdaságra is negatívan hatna.

Az elemzésben hozzáteszik, hogy a társasági adó emelésével nem csupán a külföldi irányítású Magyarországon működő vállalatok helyzete nehezedne meg, de a hazai vállalatok, vállalkozások számára is pluszköltségek, emelkedő kiadások merülnének fel. Ez erőteljesen visszafogná a vállalkozói kedvet, csökkentené a versenyt, így összességében a teljes nemzetgazdaságra hátrányos lenne.

