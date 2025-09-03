Döntő szakaszához érkezett a Till Tamás-ügy

Újabb három hónappal meghosszabbítaná a Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított F. János letartóztatását a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség – tudta meg a Mandiner.

Az ügyészség szóvivője, Négyessyné Bodó Marianna arról tájékoztatta lapunkat, hogy a szökés, elrejtőzés veszélyére figyelemmel, a terhelt jelenlétének biztosítása érdekében indítványozták a letartóztatás meghosszabbítását december 14-ig.

A szóvivőtől ugyanakkor azt is megtudtuk, hogy

jelenleg már a nyomozás vizsgálati szakaszának befejezésével kapcsolatos büntetőeljárási intézkedések vannak folyamatban.

Ennek lezárulta után kerülhet sor a vádemelés kérdésében való döntésre.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a 2000-ben eltűnt 11 éves kisfiú ügyében csaknem huszonöt év elteltével, tavaly állt be fordulat, miután egy bejelentés nyomán a hatóságok újranyitották az aktákat és immár gyilkosság miatt kezdtek nyomozásba.