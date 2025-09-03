Döntő szakaszához érkezett a Till Tamás-ügy

Fordulat a 24 éve eltűnt Till Tamás kegyetlen meggyilkosának ügyében – megrázó részletek derültek ki! (VIDEÓ)
A nyomozók újabb részleteket tártak fel.
Az ügyészség újabb indítványt tett a gyilkossággal gyanúsított F. János letartóztatása kapcsán.
Újabb három hónappal meghosszabbítaná a Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított F. János letartóztatását a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség – tudta meg a Mandiner.
Az ügyészség szóvivője, Négyessyné Bodó Marianna arról tájékoztatta lapunkat, hogy a szökés, elrejtőzés veszélyére figyelemmel, a terhelt jelenlétének biztosítása érdekében indítványozták a letartóztatás meghosszabbítását december 14-ig.
A szóvivőtől ugyanakkor azt is megtudtuk, hogy
jelenleg már a nyomozás vizsgálati szakaszának befejezésével kapcsolatos büntetőeljárási intézkedések vannak folyamatban.
Ennek lezárulta után kerülhet sor a vádemelés kérdésében való döntésre.
Ahogy mi is beszámoltunk róla, a 2000-ben eltűnt 11 éves kisfiú ügyében csaknem huszonöt év elteltével, tavaly állt be fordulat, miután egy bejelentés nyomán a hatóságok újranyitották az aktákat és immár gyilkosság miatt kezdtek nyomozásba.
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészséghez érkezett információ azt is tartalmazta, hogy a holttestet egy Bajához közeli tanyán lévő műhelyben bebetonozták.
A kutatás eredményt hozott, a maradványok genetikai vizsgálata pedig megerősítette, hogy Till Tamást találták meg, ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy
halálát súlyos bántalmazás okozta.
Till Tamás 2000 május 28-án tűnt el egy Baja melletti tanyánál, mikor a közeli vadasparkba tartott gyereknapi rendezvényre, kerékpárjával. A kisfiúnak kora délután kellett volna hazaérkeznie, de szülei hiába várták. Tamást keresni kezdték, de három héttel később csak a kerékpárját találták meg az említett tanya közelében.
A tavaly újraindult nyomozás azonban már eredményre vezetett, amelynek folyományaként az akkor a tanyán dolgozó F. Jánosra terelődött a gyanú,
aki beismerte tettét, ám az elévülésre tekintettel csak tanúként tudták kihallgatni.
Ezek után egy sajátos jogi hercehurca kezdődött az elévülés kapcsán, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség álláspontja szerint ugyanis a gyilkosság nem évült el, mivel minősített emberölésnek számít.
Huszonöt éve gyilkolták meg a kisfiút, Till Tamást. Az ügy tavaly nem várt fordulatot vett. A gyanúsított először beismert, de azóta tagad.
F. Jánost ezek után gyorsan elállították, meggyanúsították, majd a bíróság letartóztatta. A gyanúsított ügyvédje Hódos Attila ugyanakkor egészen más állásponton van, lapunknak korábban nyilatkozva hangsúlyozta, hogy védence nem büntethető az ügyben.
A Fidesz a helyzetre reagálva törvénymódosítást nyújtott be, amelyet az Országgyűlés tavaly december közepén el is fogadott. A Btk. elévülési szabályait úgy módosították, hogy az elkövető életkorától függetlenül a zéró tolerancia elvének kell érvényesülnie az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető súlyos bűncselekmények, például az emberölés minősített eseteiben.
Bár ahogy fentebb írtuk, F. János először elismerte tettét,
elfogása után már tagadta a bűncselekmény elkövetését,
és azt állította, hogy kényszer és fenyegetés hatására tette beismerő vallomását. A vallomások kapcsán is felmerült egy pár kérdőjel, ezekről itt írtunk.
A férfi áprilisban ügyvédjén keresztül azt nyilatkozta, hogy baleset történt, autójával elsodorta a kisfiút. Megijedt, majd a testet arra a tanyára vitte, ahol dolgozott.
