Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Till Tamás letartóztatás nyomozás gyilkosság emberölés

Döntő szakaszához érkezett a Till Tamás-ügy

2025. szeptember 03. 07:52

Az ügyészség újabb indítványt tett a gyilkossággal gyanúsított F. János letartóztatása kapcsán.

2025. szeptember 03. 07:52
null
Baranya Róbert
Baranya Róbert

Újabb három hónappal meghosszabbítaná a Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított F. János letartóztatását a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség – tudta meg a Mandiner. 

Az ügyészség szóvivője, Négyessyné Bodó Marianna arról tájékoztatta lapunkat, hogy a szökés, elrejtőzés veszélyére figyelemmel, a terhelt jelenlétének biztosítása érdekében indítványozták a letartóztatás meghosszabbítását december 14-ig.

A szóvivőtől ugyanakkor azt is megtudtuk, hogy 

jelenleg már a nyomozás vizsgálati szakaszának befejezésével kapcsolatos büntetőeljárási intézkedések vannak folyamatban. 

Ennek lezárulta után kerülhet sor a vádemelés kérdésében való döntésre.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a 2000-ben eltűnt 11 éves kisfiú ügyében csaknem huszonöt év elteltével, tavaly állt be fordulat, miután egy bejelentés nyomán a hatóságok újranyitották az aktákat és immár gyilkosság miatt kezdtek nyomozásba.  

Ezt is ajánljuk a témában

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészséghez érkezett információ azt is tartalmazta, hogy a holttestet egy Bajához közeli tanyán lévő műhelyben bebetonozták.

A kutatás eredményt hozott, a maradványok genetikai vizsgálata pedig megerősítette, hogy Till Tamást találták meg, ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy 

halálát súlyos bántalmazás okozta.

Till Tamás 2000 május 28-án tűnt el egy Baja melletti tanyánál, mikor a közeli vadasparkba tartott gyereknapi rendezvényre, kerékpárjával. A kisfiúnak kora délután kellett volna hazaérkeznie, de szülei hiába várták. Tamást keresni kezdték, de három héttel később csak a kerékpárját találták meg az említett tanya közelében.

A tavaly újraindult nyomozás azonban már eredményre vezetett, amelynek folyományaként az akkor a tanyán dolgozó F. Jánosra terelődött a gyanú,

aki beismerte tettét, ám az elévülésre tekintettel csak tanúként tudták kihallgatni

Ezek után egy sajátos jogi hercehurca kezdődött az elévülés kapcsán, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség álláspontja szerint ugyanis a gyilkosság nem évült el, mivel minősített emberölésnek számít.

Ezt is ajánljuk a témában

F. Jánost ezek után gyorsan elállították, meggyanúsították, majd a bíróság letartóztatta. A gyanúsított ügyvédje Hódos Attila ugyanakkor egészen más állásponton van, lapunknak korábban nyilatkozva hangsúlyozta, hogy védence nem büntethető az ügyben.

A Fidesz a helyzetre reagálva törvénymódosítást nyújtott be, amelyet az Országgyűlés tavaly december közepén el is fogadott. A Btk. elévülési szabályait úgy módosították, hogy az elkövető életkorától függetlenül a zéró tolerancia elvének kell érvényesülnie az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető súlyos bűncselekmények, például az emberölés minősített eseteiben.

Bár ahogy fentebb írtuk, F. János először elismerte tettét, 

elfogása után már tagadta a bűncselekmény elkövetését, 

és azt állította, hogy kényszer és fenyegetés hatására tette beismerő vallomását. A vallomások kapcsán is felmerült egy pár kérdőjel, ezekről itt írtunk.

A férfi áprilisban ügyvédjén keresztül azt nyilatkozta, hogy baleset történt, autójával elsodorta a kisfiút. Megijedt, majd a testet arra a tanyára vitte, ahol dolgozott.

Nyitókép: Bajai Önkormányzat

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SyncBaer
2025. szeptember 03. 10:38
Utolsó gazember ez a F. János. Szerintem azt is meg kellene vizsgálni - alaposan - hogy az a két ember, akikre korábban fogta a gyilkosságot, tényleg öngyilkosok lettek-e, vagy őket is kinyírta.
Válasz erre
0
0
europész
2025. szeptember 03. 08:35
Mi az,hogy elevult egy gyermekgyilkos cselekmenye es csak tanukent hallgathatjak ki? Mar megint lejaratja magat az igazsagszolgaltatas.Meg van a tettes megvan az inditek akkor mit kell meg kitalalni,hogy megussza ez a szemetlada?
Válasz erre
6
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 03. 08:28
» pipa89 2025. szeptember 03. 07:59 Néhány nap alatt három gyerekgyilkos nekem TÚL SOK« Oszd be őket.
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 03. 08:26
??? Ki dönt el és mit a vizsgálati szakaszban? Milyen döntő szakaszról van szó??? 😂😂😂😂
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!