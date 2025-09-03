Tibi atya is nagyon igyekszik: a nyugdíjasok támogatását támadja, hogy elterelje a figyelmet a Tisza-adóról

„A most nyugdíjasoknak kipostázott harmincezres utalvány ugyanazt jelenti, mint a rezsicsökkentés vagy az árstop: egy beismerő vallomást. Az állam elismeri vele, hogy a lakosság jelentős része olyan anyagi helyzetben van, hogy piaci áron már a legalapvetőbb szükségleteit sem tudja megfizetni” – fogalmazott bejegyzésében a Tibi atya mémoldal, amely köztudottan beállt Magyar Péter mögé.

„A valódi változást azonban nem egyszeri utalványok vagy mesterséges árkorlátozások hozzák el, hanem egy olyan gazdaságpolitika, amely tartósan javítja az emberek életszínvonalát és kiszámítható megélhetést teremt. Gazdaságpolitikát szeretnék már egyszer látni, mert már évek óta nincs – csak politizálás a gazdaságban. Olyan nagy kérés?” – írja a tiszás Tibi atya.

Csak arról felejtette el tájékoztatni a követőit, mivel jár, ha egy kormány védtelenül hagyja a lakosságot a tőzsdei energiaárak változásaival szemben.

Ahogy arra Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitikai üzletágvezetője rámutatott,