09. 03.
szerda
Tibi atya Tisza-adó Tisza Magyar Péter

Tibi atya is nagyon igyekszik: a nyugdíjasok támogatását támadja, hogy elterelje a figyelmet a Tisza-adóról

2025. szeptember 03. 14:20

A mémoldal minden eszközzel segíti Magyar Péter kampányát, most éppen a nyugdíjasok utalványát és a rezsicsökkentést kritizálja, hogy addig se kelljen a Tisza-adóval foglalkoznia. Ami egyébként a fogyasztás csökkenésével az ő kocsmáinak is ártana.

2025. szeptember 03. 14:20
null

„A most nyugdíjasoknak kipostázott harmincezres utalvány ugyanazt jelenti, mint a rezsicsökkentés vagy az árstop: egy beismerő vallomást. Az állam elismeri vele, hogy a lakosság jelentős része olyan anyagi helyzetben van, hogy piaci áron már a legalapvetőbb szükségleteit sem tudja megfizetni” – fogalmazott bejegyzésében a Tibi atya mémoldal, amely köztudottan beállt Magyar Péter mögé.

„A valódi változást azonban nem egyszeri utalványok vagy mesterséges árkorlátozások hozzák el, hanem egy olyan gazdaságpolitika, amely tartósan javítja az emberek életszínvonalát és kiszámítható megélhetést teremt. Gazdaságpolitikát szeretnék már egyszer látni, mert már évek óta nincs – csak politizálás a gazdaságban. Olyan nagy kérés?” – írja a tiszás Tibi atya.

Csak arról felejtette el tájékoztatni a követőit, mivel jár, ha egy kormány védtelenül hagyja a lakosságot a tőzsdei energiaárak változásaival szemben.

Ahogy arra Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitikai üzletágvezetője rámutatott

négy év alatt 65 millió európai vált energiaszegénnyé. A tőzsdei energiaárak emelkedése csak azokban a tagállamokban nem okozott rezsiválságot, ahol kellően szigorú állami eszközökkel védték a családokat.

Máshol a tőzsdei árak begyűrűztek a lakossági tarifákba és tömegek váltak energiaszegénnyé – mutatott rá Hortay Olivér.

A szakértő kijelentette: 

Ezért kell fenntartani a rezsicsökkentési programot”.

Tibi atya posztjában azt is kifejtette, „Gazdaságpolitikát szeretnék már egyszer látni, mert már évek óta nincs - csak politizálás a gazdaságban”.

Sejthető, hogy a nyíltan a Tisza mellett kampányoló mémoldal mit tartana igazi gazdaságpolitikának. 

Ahogy azt a Mandiner megírta, egy nyilvános videó tanúsága szerint a tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.

A kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt drasztikusan megemelné a személyi jövedelemadót.

Amint azt egy korábbi cikkünkben megírtuk, az egyszeri gyári munkás is több tízezer forintnyi bevételtől esne el, az édesanyák pedig búcsút mondhatnának az épp frissen megkapott adómentességüknek. A Tisza megszorítása széles társadalmi rétegeken csapódna le.

Nemrég készítettünk egy kalkulátort is a Tisza-féle adóemelésre, amelyben kiszámolhatja, mennyivel keresne kevesebbet a Tisza-adóval.

Nyitókép forrása: Facebook

anna bolena
2025. szeptember 03. 16:10
Tibi atya, alias Tóth Máté (1989) "A nevemet leginkább Tibi atya kapcsán ismerheted, de az elmúlt években számos egyéb projektben is közreműködtem. Orvosi egyetemet végeztem, azonban a szakmában nem helyezkedtem el, inkább marketing és vendéglátás téren vállalkozóként élem a mindennapjaimat. Az utóbbi időben elég nagy hangsúlyt kapott az életemben a fiatalok edukálása..." A trollkodást projektnek nevezi, az orvosi szakmával járó felelősséget nem vállalja, inkább a fiatalokat "edukálja". Himpellér.
salátás
2025. szeptember 03. 16:07
"olyan gazdaságpolitika, amely tartósan javítja az emberek életszínvonalát és kiszámítható megélhetést teremt." mint például egy stabil , folyamatos felzárkózás az eu átlaghoz? mert az pipa
konyvtaros-0
2025. szeptember 03. 15:41
Tibi atya? Miert nem kannas borkiraly?
balbako_
2025. szeptember 03. 15:39
A kereskedelmi forgalom állandóan nő. A nyugdíjasok is vásárolnak ez a kis segítség a korábban elszabadult élelmiszer árak kompenzálására van. Ez olyan, mint az állandó csirkefar-hátozás a nyugdíjasok kapcsán pedig a húsleveshez ez elengedhetetlen és a kutyák, macskák is imádják a kifőtt maradékát. ( A húsleveseimet nagyon dicsérik a barátaim, rokonaim és minden belefőtt húshoz teszek far‑hátat megdobja nagyon a leves ízét)
