Tibi atya is nagyon igyekszik: a nyugdíjasok támogatását támadja, hogy elterelje a figyelmet a Tisza-adóról

Máshol a tőzsdei árak begyűrűztek a lakossági tarifákba és tömegek váltak energiaszegénnyé – mutatott rá Hortay Olivér.
A szakértő kijelentette:
Ezért kell fenntartani a rezsicsökkentési programot”.
Tibi atya posztjában azt is kifejtette, „Gazdaságpolitikát szeretnék már egyszer látni, mert már évek óta nincs - csak politizálás a gazdaságban”.
Sejthető, hogy a nyíltan a Tisza mellett kampányoló mémoldal mit tartana igazi gazdaságpolitikának.
Ahogy azt a Mandiner megírta, egy nyilvános videó tanúsága szerint a tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.