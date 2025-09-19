„A képen keretezett két tiszás hölgy egyben a Fővárosi Közgyűlés tagja is. Tényleg ne mondja már nekem senki, hogy lehet egyszerre azzal dicsekedni, hogy milyen kemény hetük volt Strasbourgban, és ugyanakkor teljes értékű munkát végezni Budapesten. Mégiscsak az lenne a tisztességes, ha valamelyik mandátumukat »elengednék«, odaadva olyan tiszásnak, aki azt a képviseletet főállásnak tekinti.”