Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Fővárosi Közgyűlés hölgy

Tényleg ne mondja már nekem senki, hogy lehet egyszerre azzal dicsekedni, hogy milyen kemény hetük volt Strasbourgban

2025. szeptember 19. 08:58

Mégiscsak az lenne a tisztességes, ha valamelyik mandátumukat „elengednék”, odaadva olyan tiszásnak, aki azt a képviseletet főállásnak tekinti.

2025. szeptember 19. 08:58
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„A képen keretezett két tiszás hölgy egyben a Fővárosi Közgyűlés tagja is. Tényleg ne mondja már nekem senki, hogy lehet egyszerre azzal dicsekedni, hogy milyen kemény hetük volt Strasbourgban, és ugyanakkor teljes értékű munkát végezni Budapesten. Mégiscsak az lenne a tisztességes, ha valamelyik mandátumukat »elengednék«, odaadva olyan tiszásnak, aki azt a képviseletet főállásnak tekinti.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hangillat
•••
2025. szeptember 19. 11:29 Szerkesztve
A rombolás erői itt és ott is képesek weberizálni. Hazugság tapasz tapasztalata védi őket; dupla pénz hátradőlni és egy duplát kérni. Kétkulacoss, dupla kullancs.
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. szeptember 19. 11:28
Már gazemberekből is importra szorul a Szaros.
Válasz erre
0
0
zabszem
2025. szeptember 19. 11:27
Obsitos : "Döbbenetes önmagában a lehetőség, hogy ez a kettő nem összeférhetetlen. Miért nem lehetett erről törvényt alkotni?" Hát mert eddig senki nem volt annyira agyament, hogy egyszerre akarjon fővárosi képviselő és EP képviselő lenni... Ugyebár a macskát sem szokás a mikróba tenni.... Normáliséknál legalábbis... Aztán van a Tisza, meg az Elmebajos Petike......
Válasz erre
0
0
zabszem
2025. szeptember 19. 11:23
Á, az semmi... Hibbant Petya vagy százszor elmondja naponta, hogy ő milyen dübörögő munkát végez Prüsszelben.... Két kvadozás közben nyom egy lájkot Webernek és Ursulának.....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!