Szijjártó Péter: Nem elfogadható két ország háborújának vesztesévé tenni egy harmadik országot

A magyar külügyminiszter kijelentette: álhír, hogy Donald Trump felszólította volna Magyarországot, hogy ne vásároljon orosz kőolajat.
„Hát ez bukta. Azt hiszem, hogy erre ezt lehet leginkább mondani” – reagált a Harcosok órájában Szijjártó Péter külügyminiszter arra, hogy az interneten elterjedt egy olyan kamufotó, amelyen az látszik, mintha óriási tömeg ment volna ki Magyar Péter kötcsei tüntetésére. Ezzel szemben a valóság az, hogy csak néhány tucatnyian lézengtek a Tisza Párt eseményén.
Szijjártó Péter hozzátette: „Minthogy az egész egy nagy bukta, ami az elmúlt hetekben a Tisza Párt körül zajlik, hiszen
világossá vált, hogy adókat akarnak emelni, világossá vált, hogy meg akarják sarcolni az embereket,
világossá vált, hogy fejetlenség van,
világossá vált, hogy már a választás előtt átverik az embereket, világossá vált, hogy belül az az iránymutatás van, hogy semmit nem mondhatnak arról, hogy majd mi fog történni a választás után.
Ez nem demokráciába való, ez nem is kérdés, ez egy hatalmas bukta, egy nagy álhír, egy nagy blöff. Azt hiszem, hogy ezen a képpárosításon, amit mi most itt látunk, ez egyértelműen kiderül”.
A magyar külügyminiszter a brüsszeli álhírekre is reagált. Nemrég elterjedt, hogy oroszok zavarták meg Ursula von der Leyen repülőgépének GPS-rendszerét. Ám ebből egy szó sem volt igaz.
Nem volt itt semmilyen orosz támadás, nagyon úgy tűnik.
Szijjártó szerint a progresszív liberális háborúpárti oldalnak van egy ilyen szokása, hogy mindig az oroszokra kell hivatkozni.
A külügyminiszter rámutatott, lebukott az amerikai demokrata oldal is az elmúlt hetekben, hiszen ők váltig állították, hogy Donald Trump választási kampányát korábban orosz beavatkozással segítették, amiről kiderült most világosan, hogy óriási kamu volt. A Bloomberg pedig gyakorlatilag szó szerinti leiratát közölte egy olyan Orbán-Trump telefonbeszélgetésnek, ami meg se történt.
A hírügynökség azt az álhírt terjesztette, hogy Trump telefonon győzködte Orbánt, ne akadályozza Ukrajna uniós csatlakozását.
„Egy másik álhír, és ez már nemcsak szimbólum, hanem ez tényleg fontos, és magyar szempontból is, a magyar energiabiztonság szempontjából is fontos. Azt írták nyugati lapok is, meg persze magyar portálok is átvették, hogy néhány nappal ezelőtt Donald Trump felszólította Magyarországot, hogy ne vásároljon orosz kőolajat”
– tette hozzá a tárcavezető.
„Természetesen nem volt ilyen üzenet, még közel hasonló sem” – húzta alá.
Arról van szó, hogy Európában a háborúpárti brüsszelita politikusok megpróbálják az utolsó energiaegyüttműködési szálakat is elvágni Európa és Oroszország között.
Ennek legfőbb vesztese Európa. Mert az európai gazdasági növekedésnek volt egy évtizedeken keresztül jól működő modellje. Ez a modell úgy nézett ki, hogy a nyugat-európai fejlett technológiák és az Oroszországban elérhető olcsó energiaforrások kőolaj és földgáz kapcsolódásából lett egy jól működő európai gazdasági növekedési modell” – magyarázta a tárcavezető.
Az uniós szankciókkal kapcsolatban kifejtette:
„Magyarországra két kőolajvezeték jön be. Egy bejön Oroszországból Ukrajnán, Fehéroroszországon és Ukrajnán keresztül, meg egybejön Horvátországból. Na most, ami Horvátországból jön, annak a kapacitása kisebb, és remélem érti ezt a szót az ember, kisebb, mint Magyarország és Szlovákia kőolajigénye együtt.
Ez azt jelenti, hogyha elvágják a Barátság kőolajvezetéket, akkor Magyarországot és Szlovákiát fizikailag, nem politikai alapon, fizikailag nem lehet ellátni kőolajjal”.
Hozzátette: „amikor itt ezekről a kőolajvásárlási szankciókról, meg tilalmakról van szó, hogy szerintem sem politikai, sem morális, sem jogi elv nem vonultatható fel, ami alapján jogos vagy elfogadható lenne két ország háborújának vesztesévé tenni egy harmadik országot. Ugyanis,
hogyha a kőolajvásárlás lehetőségétől megfosztanak minket vagy a szlovákokat, akkor a mi ellátásunk lehetetlenné válik, és mi leszünk az ukrán-orosz háború vesztesei. Egy olyan háborúnak a vesztesei, amihez az ég egy adta világon semmi közünk nincsen, nem mi robbantottunk ki, nincsen benne felelősségünk”.
Azzal kapcsolatban, hogy a napokban részt vett a pekingi katonai parádén, ami miatt a lengyel külügyminiszter azt üzente neki, „a másik csapatban játszol”, Szijjártó Péter rámutatott: „rajtam kívül három NATO-tagország kormánya képviseltette magát, hiszen Szlovákia miniszterelnöke, Bulgária miniszterelnök-helyettese és Törökország külügyminisztere és egyébként energiaminisztere is jelen volt ezen az eseményen. Románia két volt miniszterelnöke, Belgium volt miniszterelnöke és Görögország volt miniszterelnöke jelentek meg mondjuk európai körből ezen az eseményen.”
A teljes beszélgetést itt tekintheti meg:
