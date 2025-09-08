Szijjártó Péter: Nem elfogadható két ország háborújának vesztesévé tenni egy harmadik országot

világossá vált, hogy már a választás előtt átverik az embereket, világossá vált, hogy belül az az iránymutatás van, hogy semmit nem mondhatnak arról, hogy majd mi fog történni a választás után.

Ez nem demokráciába való, ez nem is kérdés, ez egy hatalmas bukta, egy nagy álhír, egy nagy blöff. Azt hiszem, hogy ezen a képpárosításon, amit mi most itt látunk, ez egyértelműen kiderül”.

A magyar külügyminiszter a brüsszeli álhírekre is reagált. Nemrég elterjedt, hogy oroszok zavarták meg Ursula von der Leyen repülőgépének GPS-rendszerét. Ám ebből egy szó sem volt igaz.