„És, ha azt gondolnák, hogy jó jó, szörnyű, igen, de itt Magyarországon ilyesmi azért nem fordulhatna elő, akkor sajnos tévednek. Pénteken ugyanis »aszfaltrajzversenyt« tartottak Márki-Zay Péter vezényletével a batidai kastély előtt, Lázár János ellen tiltakozva ellenzékiek, tiszások. Az egyikük azonban kissé túllőtt a célon, ugyanis azt karistolta az aszfaltra: L.J. = C.Kirk. A történtek fényében ez egy súlyos fenyegetés a miniszter felé, hogy ő is a száznyolcvan méterről nyakon lőtt és kivégzett Charlie Kirk sorsára fog jutni.

A másik óriási probléma, hogy az ott jelenlévők egyike sem törölte le, vagy jelezte, hogy ez talán túlzás. Fotók vannak arról, ahogy Márki-Zay Péter boldogan sétálgat át az elmebeteg feliraton, rezzenéstelenül. Volt ott még egyébként »Könyörgöm, akasszuk fel!« felirat is, ami egyébként szóban is elhangzott a Tisza Párt kötcsei gyűlésén a közmédia riportere felé. Így áradna a szeretet?