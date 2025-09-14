Ft
09. 14.
vasárnap
09. 14.
vasárnap
Tisza Párt társadalom Magyar Péter gyűlölet agresszivitás

Szeretetország?

2025. szeptember 14. 10:11

Magyar Péter színrelépésével valami egészen elemi és mélyről jövő gyűlölet tört a felszínre.

2025. szeptember 14. 10:11
null
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
Magyar Nemzet

„És, ha azt gondolnák, hogy jó jó, szörnyű, igen, de itt Magyarországon ilyesmi azért nem fordulhatna elő, akkor sajnos tévednek. Pénteken ugyanis »aszfaltrajzversenyt« tartottak Márki-Zay Péter vezényletével a batidai kastély előtt, Lázár János ellen tiltakozva ellenzékiek, tiszások. Az egyikük azonban kissé túllőtt a célon, ugyanis azt karistolta az aszfaltra: L.J. = C.Kirk. A történtek fényében ez egy súlyos fenyegetés a miniszter felé, hogy ő is a száznyolcvan méterről nyakon lőtt és kivégzett Charlie Kirk sorsára fog jutni.

A másik óriási probléma, hogy az ott jelenlévők egyike sem törölte le, vagy jelezte, hogy ez talán túlzás. Fotók vannak arról, ahogy Márki-Zay Péter boldogan sétálgat át az elmebeteg feliraton, rezzenéstelenül. Volt ott még egyébként »Könyörgöm, akasszuk fel!« felirat is, ami egyébként szóban is elhangzott a Tisza Párt kötcsei gyűlésén a közmédia riportere felé. Így áradna a szeretet?

Robert C. Castel

Facebook

Idézőjel

Charlie Kirk arcképei mellett izraeli zászlók lobognak a patrióták nagy londoni tüntetésén

Európa nemzetei egy rossz álomból új reggelre ébrednek.

A jobboldali riporterek ma konkrétan a testi épségüket kockáztatják, ha a munkájukat végezve egy tiszás rendezvényről tudósítanak, és Magyar Péter, aki saját szeretetországának építésén munkálkodik, nemhogy gátat szabna a láthatóan újra és újra, egyre durvábban feltörő agresszivitásnak és erőszaknak, hanem tovább gerjeszti azt.

Ez minden bizonnyal azért van, mert ő maga is végtelen agressziót és dühöt sugároz minden egyes megnyilvánulásával, hiába erőltet magára mosolyt az ATV stúdiójában, hiába ordibál a kis emelvényeiről, hogy mindenki fogja meg a mellette álló kezét, hiába irkál napi tizenöt posztot arról, hogy szeretet és béke kell – a bejegyzések első fele ugyanis gyűlölettel átitatott fröcsögés, így pedig a vége is semmis. (...)

Magyar Péter színrelépésével valami egészen elemi és mélyről jövő gyűlölet tört a felszínre, amire idáig még nem volt példa, ennek pedig egyetlen oka van: a társadalom egy része jóváhagyta és félrenézett, amikor kiderült, hogy Magyar Péter zsarolta, fenyegette és bántalmazta a családját. Ezzel ugyanis a családon belüli erőszakot és az agresszivitást beemelte a „nemes cél elérésének” eszköztárába, legalizálta azt. Így pedig a követői és a hívei is úgy gondolják: ez rendben van, ez oké, mert Magyar Péter is csinálta."

Nyitókép: Youtube

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2025. szeptember 14. 11:03
Zsófika,egy Bájer Zsozsóval,PittbullTomival a tarsolyotokban rácsodálkozni a gyűlölködésre…minimum képmutatás…🤨
Válasz erre
1
0
herden100
2025. szeptember 14. 10:53
Benne van a levegőben statisztikailag valami villámcsapás.., Ez nem csak Magyar jelenség. Hogy jutottunk idáig? Hogy van az, hogy A LOGIKA ELEMI SZABÁLYAIT SZÉTVERIK: Pl: BLM IGEN. ALM NEM ( ALL LIVES MATTER) - Biolóógiailag férfi erőszakolt meg női elítéltet szövetségi börtönben mert nőnek vallotta magát és így női börtönt kapott. - Biológiailag férfi kap női világbajnoki aranyérmet az uszodában. Stb...
Válasz erre
0
0
Menő manó
2025. szeptember 14. 10:43
Én nem tudom mit csodálkoznak azon, hogy egyesekből a gyűlölet árad a kormányzó pártok felé. Az elmúlt időszakban nagyon sok társadalmi réteg vesztes volt vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy nem volt preferálva például a koruk miatt. Irtó furcsán nézz ki az, hogy akiktől elvették 1991-ben a 3% fix OTP lakáshitelt visszamenőlegesen és végig adóztak pl. 44% SZJA-val az átlagfizetést, semmilyen állami támogatást nem kaptak a rendszerváltást követő évtizedekben a gyermekeik felnevelésében, azok szembesülnek azzal, hogy most, amikor jóval magasabb az államadósság, mint volt 1991-ben, most mégis lehet életre szóló adókedvezményt adni 2-3 gyerekeseknek, mellette fix 3%-os lakáshitelt, gyerektámogatások tucatjait stb. Hát ne csodálkozzanak a politikusok azon, hogy az átvert emberek zsebében kinyílik a bicska. Egyébként ez a politika csak a társadalmi rétegek egymás közötti súlyos megosztottságához, ellentétéhez vezet.
Válasz erre
1
0
kimirszen
2025. szeptember 14. 10:16
Szeretetország? 2025. szeptember 14. 10:11 Magyar Péter színrelépésével valami egészen elemi és mélyről jövő gyűlölet tört a felszínre. Magyar Péter ellen. A Partizános interjúja után hány nappal szállt bele először Hont és fidesz propaganda?
Válasz erre
1
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!