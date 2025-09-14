Akasztással fenyegették a közmédia munkatársait a Tisza Párt szimpatizánsai (VIDEÓ)
Kötcsén sem sikerült „szeretetországot” teremtenie Magyar Péteréknek.
Magyar Péter színrelépésével valami egészen elemi és mélyről jövő gyűlölet tört a felszínre.
„És, ha azt gondolnák, hogy jó jó, szörnyű, igen, de itt Magyarországon ilyesmi azért nem fordulhatna elő, akkor sajnos tévednek. Pénteken ugyanis »aszfaltrajzversenyt« tartottak Márki-Zay Péter vezényletével a batidai kastély előtt, Lázár János ellen tiltakozva ellenzékiek, tiszások. Az egyikük azonban kissé túllőtt a célon, ugyanis azt karistolta az aszfaltra: L.J. = C.Kirk. A történtek fényében ez egy súlyos fenyegetés a miniszter felé, hogy ő is a száznyolcvan méterről nyakon lőtt és kivégzett Charlie Kirk sorsára fog jutni.
A másik óriási probléma, hogy az ott jelenlévők egyike sem törölte le, vagy jelezte, hogy ez talán túlzás. Fotók vannak arról, ahogy Márki-Zay Péter boldogan sétálgat át az elmebeteg feliraton, rezzenéstelenül. Volt ott még egyébként »Könyörgöm, akasszuk fel!« felirat is, ami egyébként szóban is elhangzott a Tisza Párt kötcsei gyűlésén a közmédia riportere felé. Így áradna a szeretet?
Európa nemzetei egy rossz álomból új reggelre ébrednek.
A jobboldali riporterek ma konkrétan a testi épségüket kockáztatják, ha a munkájukat végezve egy tiszás rendezvényről tudósítanak, és Magyar Péter, aki saját szeretetországának építésén munkálkodik, nemhogy gátat szabna a láthatóan újra és újra, egyre durvábban feltörő agresszivitásnak és erőszaknak, hanem tovább gerjeszti azt.
Ez minden bizonnyal azért van, mert ő maga is végtelen agressziót és dühöt sugároz minden egyes megnyilvánulásával, hiába erőltet magára mosolyt az ATV stúdiójában, hiába ordibál a kis emelvényeiről, hogy mindenki fogja meg a mellette álló kezét, hiába irkál napi tizenöt posztot arról, hogy szeretet és béke kell – a bejegyzések első fele ugyanis gyűlölettel átitatott fröcsögés, így pedig a vége is semmis. (...)
Magyar Péter színrelépésével valami egészen elemi és mélyről jövő gyűlölet tört a felszínre, amire idáig még nem volt példa, ennek pedig egyetlen oka van: a társadalom egy része jóváhagyta és félrenézett, amikor kiderült, hogy Magyar Péter zsarolta, fenyegette és bántalmazta a családját. Ezzel ugyanis a családon belüli erőszakot és az agresszivitást beemelte a „nemes cél elérésének” eszköztárába, legalizálta azt. Így pedig a követői és a hívei is úgy gondolják: ez rendben van, ez oké, mert Magyar Péter is csinálta."
