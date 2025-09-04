Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
román rendőr út rendőrség Magyarország teherautó közút rendőr autópálya baleset Románia

Sürgősen rendet kellett teremteni: román rendőrök jelentek meg Magyarországon

2025. szeptember 04. 15:43

Nem véletlenül esett rájuk a választás.

2025. szeptember 04. 15:43
Román rendőr

Magyar és a román rendőrök másfél hónapon át közös ellenőrzéseket tartottak Pest vármegyében; elsősorban a túlsúlyos járművekre, a gyorshajtásokra, az okmányok érvényességére, a „horrorkaravánokra”, a pihenőidő betartására és a rakományok rögzítésére figyeltek.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a rendőrség honlapján kiemelte: a vármegye autópálya-szakaszain és gyorsforgalmi útjain

jelentős számban közlekednek külföldi személy- és teherautók, amelyek vezetői az elmúlt időszakban egyre több alkalommal okoztak vagy szenvedtek el közlekedési balesetet.

Felidézték, hogy a vármegyében az idén két nagyon súlyos baleset is történt, amelyben külföldiek voltak érintettek: Herceghalom, illetve Páty közelében. A két balesetben heten haltak meg.

A közlemény szerint a rendőrök július 15. és augusztus 31. között számtalan olyan sofőrrel szemben intézkedtek, aki nem használta a sofőrkártyát, így a tachográf nem tudta rögzíteni a tényleges vezetési időt. Volt, aki Németország és Románia között, több ezer kilométeren keresztül végig így közlekedett. Nem voltak ritkák a megengedettnél 20, illetve 30 százalékkal súlyosabb teherautók sem, de kiszűrtek egy 16 országon áthaladó „horrorkaravánt” is, valamint másfél hónap alatt több mint száz balesetnél intézkedtek közösen – ismertették.

Több nagyszabású akciót is szerveztek, 16 esetben intézkedtek a biztonsági öv be nem csatolása miatt, amiért összesen több mint félmillió forint közigazgatási bírságot szabtak ki. Egyéb KRESZ-szabálysértés 53 esetben történt. Túlsúlyos járműszerelvénnyel az egyenruhások 16 alkalommal találkoztak, ezekben az esetekben mintegy ötmillió forintnyi közigazgatási bírságot róttak ki.

Mintegy 80 százalékban külföldi állampolgárokkal szemben kellett intézkedniük,

a magyar rendőrök kommunikációját román kollégáik nagy mértékben segítették – fűzték hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: JAAP ARRIENS / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

(MTI)

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2025. szeptember 04. 17:12
Szöröstalpú vezetöknek úgy tünik sem jogosítvány sem müszaki vizsga nem kell a batárjaikhoz. Talán túl olcsó az útdij, hogy nem vasúton szállítanak?
Válasz erre
2
0
namivan-2
2025. szeptember 04. 17:03
A hazánkban átutazó román állampolgárok bunkósága még a tisza párt kemény magjának bunkóságát is 20-25 %-kal veri időnként. Ha meglátom a visszapillantótükörből, akkor már várom, hogy mit fog produkálni az illető. Természetesen egy a megengedett sebességgel közlekedő autó szálka a szemükben.
Válasz erre
1
0
zakar zoltán béla
2025. szeptember 04. 16:25
A négyes főúton a kamionok fele román, összességében pedig 30% körül a létszámuk.
Válasz erre
2
0
nemmondom-3
2025. szeptember 04. 16:04
Helyes az intézkedés, de a Romániából belépő autók minőségével kellene kezdeni.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!