Sürgősen rendet kellett teremteni: román rendőrök jelentek meg Magyarországon

Magyar és a román rendőrök másfél hónapon át közös ellenőrzéseket tartottak Pest vármegyében; elsősorban a túlsúlyos járművekre, a gyorshajtásokra, az okmányok érvényességére, a „horrorkaravánokra”, a pihenőidő betartására és a rakományok rögzítésére figyeltek.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a rendőrség honlapján kiemelte: a vármegye autópálya-szakaszain és gyorsforgalmi útjain

jelentős számban közlekednek külföldi személy- és teherautók, amelyek vezetői az elmúlt időszakban egyre több alkalommal okoztak vagy szenvedtek el közlekedési balesetet.

Felidézték, hogy a vármegyében az idén két nagyon súlyos baleset is történt, amelyben külföldiek voltak érintettek: Herceghalom, illetve Páty közelében. A két balesetben heten haltak meg.

A közlemény szerint a rendőrök július 15. és augusztus 31. között számtalan olyan sofőrrel szemben intézkedtek, aki nem használta a sofőrkártyát, így a tachográf nem tudta rögzíteni a tényleges vezetési időt. Volt, aki Németország és Románia között, több ezer kilométeren keresztül végig így közlekedett. Nem voltak ritkák a megengedettnél 20, illetve 30 százalékkal súlyosabb teherautók sem, de kiszűrtek egy 16 országon áthaladó „horrorkaravánt” is, valamint másfél hónap alatt több mint száz balesetnél intézkedtek közösen – ismertették.

Több nagyszabású akciót is szerveztek, 16 esetben intézkedtek a biztonsági öv be nem csatolása miatt, amiért összesen több mint félmillió forint közigazgatási bírságot szabtak ki. Egyéb KRESZ-szabálysértés 53 esetben történt. Túlsúlyos járműszerelvénnyel az egyenruhások 16 alkalommal találkoztak, ezekben az esetekben mintegy ötmillió forintnyi közigazgatási bírságot róttak ki.

Mintegy 80 százalékban külföldi állampolgárokkal szemben kellett intézkedniük,

a magyar rendőrök kommunikációját román kollégáik nagy mértékben segítették – fűzték hozzá.