09. 03.
szerda
09. 03.
szerda
Tisza Párt Eörsi Mátyás adórendszer

„Semmi dráma nincs abban, ha a következő kormány áttér a progresszív adóra” – így mentegeti az SZDSZ volt államtitkára Magyar Péterék adóemelési tervét (VIDEÓ)

2025. szeptember 03. 22:22

Eörsi Mátyás nem kertelt, szerinte semmi gond nincs a Tisza tervével.

2025. szeptember 03. 22:22
null

A Tisza által belengetett progresszív adó mellett érvelt a KlikkTV Mélyvíz című műsorában Eörsi Mátyás korábbi SZDSZ-es, majd DK-s politikus.

Eörsi szerint „ha az elmúlt tizenöt évben túlságosan a legjobban élőket támogatta a kormány az egykulcsos adóval, 

akkor semmi dráma nincs abban, hogy egy következő kormány áttérjen egy progresszív adóra, 

hogy azok, akik jobban és sokkal jobban élnek, átlagosan és arányaiban is többel járuljanak hozzá a közöshöz.” Az SZDSZ volt politikusa úgy véli, „a vagyonadó egy rendben lévő gondolat”.

Mint fogalmazott, az adórendszer nagyon komplex, minden egyes elemét át kell gondolni. A liberális politikus nehezményezte, hogy ha megjelenik a progresszív adó gondolata, akkor „rögtön eldördülnek az ágyúk, megindulnak a harckocsik” és nem lehet a témáról értelmes vitát folytatni. 

A beszélgetést itt nézheti meg: 

Fotó: Marjai Sándor/MTI
 

Gintonic68
2025. szeptember 03. 23:43
Ez ismerős, a kommunisták is így kezdték, elvesszük a burzsuj vagyonát, végül a nagyapám lovát is vitték...🤮 Ezek tehát neokommancsok! A kapitalizmusban képződik vagyon, még a bezzegnyugaton is!! De az messze van, ha minden Magyarországon képződött profit ott kötne ki, az Eörsit sem zavarná!!!
Válasz erre
0
0
pipa89
•••
2025. szeptember 03. 23:41 Szerkesztve
Azt tudjuk Matyi bá', hogy ti úgy vagytok, mint a hagyma héja. Szocik, libcsik, progilibcsik, pénzes héják, mint Soros, és legbelül az igazi vörös pajzsos urak. Bennetek közös, hogy úgy takarjátok a belső kört, hogy abban kevés hiba van, azonban kifelé a jutalék is egyre kevesebb, a takarót olykor-olykor fellibbenti a valóság szele, s a lóláb egyből látható. Az 5 milliárdból való kormánybuktatást köszi, de inkább kihagyjuk, ahogy a menetrendszerűre tervezett országkifosztást és az adós rabszolgásítást is. Feldughatjátok a terveiket, de mi magyarok maradunk a 2010 utáni hálózatról lekapcsolt, szabad ország mellett!
Válasz erre
1
0
Lobodi
2025. szeptember 03. 23:22
(Ti)Szadesz 2.0
Válasz erre
2
0
NokiNokedli
2025. szeptember 03. 23:00
Bokros Lajos be(le) lépett a TISZÁ-ba?
Válasz erre
5
0
