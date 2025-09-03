„Semmi dráma nincs abban, ha a következő kormány áttér a progresszív adóra” – így mentegeti az SZDSZ volt államtitkára Magyar Péterék adóemelési tervét (VIDEÓ)

Tisza-csomag: kiderült, már jövőre brutális adóemelés jönne, ha Magyar Péter pártja nyerné a 2026-os választást
A kiszivárgott tervek szerint Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél durvább adóemelésre készül.
Eörsi Mátyás nem kertelt, szerinte semmi gond nincs a Tisza tervével.
A Tisza által belengetett progresszív adó mellett érvelt a KlikkTV Mélyvíz című műsorában Eörsi Mátyás korábbi SZDSZ-es, majd DK-s politikus.
Eörsi szerint „ha az elmúlt tizenöt évben túlságosan a legjobban élőket támogatta a kormány az egykulcsos adóval,
akkor semmi dráma nincs abban, hogy egy következő kormány áttérjen egy progresszív adóra,
hogy azok, akik jobban és sokkal jobban élnek, átlagosan és arányaiban is többel járuljanak hozzá a közöshöz.” Az SZDSZ volt politikusa úgy véli, „a vagyonadó egy rendben lévő gondolat”.
Mint fogalmazott, az adórendszer nagyon komplex, minden egyes elemét át kell gondolni. A liberális politikus nehezményezte, hogy ha megjelenik a progresszív adó gondolata, akkor „rögtön eldördülnek az ágyúk, megindulnak a harckocsik” és nem lehet a témáról értelmes vitát folytatni.
A beszélgetést itt nézheti meg:
Fotó: Marjai Sándor/MTI