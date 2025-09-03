Ft
Márki-Zay Péter Ukrajna Eörsi Mátyás orosz-ukrán háború

Eörsi Mátyás elszabadult: szerinte Orbán Viktor érdeke egy katonai konfliktus kirobbantása Ukrajnával (VIDEÓ)

2025. szeptember 03. 21:18

Teljesen elmentek otthonról az SZDSZ volt államtitkárának, aki szerint Márki-Zay Péternek igaza volt 2022-ben, csak máshogy kellett volna fogalmaznia.

2025. szeptember 03. 21:18
null

„Az idősebbek még emlékeznek Márki-Zay Péter nem jól sikerült mondatára a négy évvel ezelőtti kampányban. Egyébként igaza volt, csak másképpen kellett volna fogalmaznia” – nyilatkozta Eörsi Mátyás a KlikkTV Mélyvíz című műsorában. A Külügyminisztérium volt politikai államtitkára, az SZDSZ egykori politikusa Márki-Zay önleleplező kijelentésére utalt, miszerint magyar katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába.

Eörsi szerint ebből alakult „egy óriási, béke kontra háború szembeállítás”, amelyet a kormányzat úgy állít be, hogy ők a békepártiak, az ellenzék pedig háborúpárti.

Az igazán erős mondatok azonban a műsorvezetőnek arra a felvetésére érkeztek, miszerint a kormány „óriási veszéllyé akarja stilizálni Ukrajnát”, hogy ezzel riogasson a kampányban:

„Én tovább mennék. Ha a provokációkból valami katonai konfliktus – most nem nagyra gondolok, helyire – kialakulna, szerintem az Orbán-kormány ennek örülne”

– jelentette ki Eörsi Mátyás, hozzátéve:

Ha választásokig itt kitörne egy, a mostaninál is nagyobb konfliktus, az Orbán Viktor érdeke. Ezért még azt sem tudjuk megmondani, hogyha egy ilyen kitörne, akkor ez mennyire lenne a részéről szándékolt, vagy nem szándékolt.”

Eörsi Mátyás arra futtatta ki a hajmeresztő gondolatmentét, hogy először látja azt a mostani kampány során, hogy „az Orbán-kormánynak nincs új témája”, és szerinte már nem elég „ugyanazon a hőfokon” foglalkozni Ukrajnával, mint négy évvel ezelőtt:

Tovább kell borzolni az idegeket, és hogy hová vezet ez az elképesztő felelőtlenség, amibe emberek halhatnak bele, vagyonok nullázódhatnak le és szörnyű tragédia lehet”, azt nem tudni.

Azt is kijelentette:

„Az Orbán-kormány úgy van ezzel: hogyha nem mi jövünk, akkor pusztuljon az egész.”

Az ukrán-magyar kapcsolatok helyreállítása kacsán egyébként azt javasolta Zelenszkijéknek, hogy

ne válaszoljatok a magyaroknak semmire, nektek most nagyobb, fontosabb dolgotok van”.

Szerinte „minden egyes válaszra jön egy még durvább válasz” magyar részről, ezért

az ukránok „úgy szállhatnak ki ebből a konfliktusból, ha elengedik a fülük mellett a magyar sértéseket”.

Eörsinek természetesen az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatban is voltak meglátásai, bár a 2027-es csatlakozásban reménykedő ukrán és brüsszeli politikusok valószínűleg nem osztják ezeket:

Ha ez napirendre kerül – ami nem holnap és holnapután, hanem sok-sok év kérdése, akármit is mond erről az Orbán-kormány, akkor majd meglátjuk, hogyan lehet Magyarországot... Azt se tudjuk, hogy milyen kormány lesz.”

Az ex-SZDSZ-es politikus úgy látja, ha akkor is Orbán Viktor lesz a miniszterelnök, az sem baj, mert majd a nemzetközi közösség, „ahogy eddig is, majd megtalálja a módját”, hogy rákényszerítse az akaratát Magyarországra.

***

Fotó: YouTube

Oldalkosár
2025. szeptember 03. 23:55
'18-as gazember.
Válasz erre
0
0
Sün Balázs
2025. szeptember 03. 23:49
Most, hogy látom ezt a sok őskövület SZDSZ-es levitézlett (szar)alakot, jut eszembe, hogy amikor az SZDSZ párt megszűnt/feloszlatta magát, ha jól emlékszem 500 millió Ft-tal adós volt az államnak. Mi van fiúk? Erről azt gondoljátok, hogy letelt a követelés elévülési ideje, hogy egyre többen előbújtok a mocsárból?
Válasz erre
0
0
vizesnyolcas
2025. szeptember 03. 23:37
A hozzá hasonló progresszíveknek Európa minden égető problémájára az a válaszuk, hogy az csak Orbán ravasz kitalációja félelemkeltés céljából. (Lásd „az Orbán-kormánynak nincs új témája”, ugyan miért kellene újabb témát kitalálni a makacsul jelen lévő migránsinvázión, woke-on, LMBTQ propagandán, no meg az orosz konfliktuson, az ahhoz kapcsolódó öngyilkos szankciókon és Ukrajna értelmetlen finanszírozásán felül). Ebben a fehérjehalmazban soha nem volt egy szikrányi együttérzés vagy közösségvállalás sem a magyarokkal. (Lásd „ne válaszoljatok a magyaroknak semmire, nektek most nagyobb, fontosabb dolgotok van”.) Egy olyan szubkultúra tagja, amely már számos publikációban kinyilvánította, hogy csak egy idegen protektorátus alatt álló Magyarországban tudja magát biztonságban érezni. (Itt lásd: a nemzetközi közösség, „ahogy eddig is, majd megtalálja a módját”, hogy rákényszerítse az akaratát Magyarországra.)
Válasz erre
1
0
letsgobrandon-2
2025. szeptember 03. 23:27
NA... ezért utálják a zsiráfokat
Válasz erre
0
0
