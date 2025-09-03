Eörsi Mátyás elszabadult: szerinte Orbán Viktor érdeke egy katonai konfliktus kirobbantása Ukrajnával (VIDEÓ)

Eörsi szerint ebből alakult „egy óriási, béke kontra háború szembeállítás”, amelyet a kormányzat úgy állít be, hogy ők a békepártiak, az ellenzék pedig háborúpárti.

Az igazán erős mondatok azonban a műsorvezetőnek arra a felvetésére érkeztek, miszerint a kormány „óriási veszéllyé akarja stilizálni Ukrajnát”, hogy ezzel riogasson a kampányban:

„Én tovább mennék. Ha a provokációkból valami katonai konfliktus – most nem nagyra gondolok, helyire – kialakulna, szerintem az Orbán-kormány ennek örülne”

– jelentette ki Eörsi Mátyás, hozzátéve:

Ha választásokig itt kitörne egy, a mostaninál is nagyobb konfliktus, az Orbán Viktor érdeke. Ezért még azt sem tudjuk megmondani, hogyha egy ilyen kitörne, akkor ez mennyire lenne a részéről szándékolt, vagy nem szándékolt.”

Eörsi Mátyás arra futtatta ki a hajmeresztő gondolatmentét, hogy először látja azt a mostani kampány során, hogy „az Orbán-kormánynak nincs új témája”, és szerinte már nem elég „ugyanazon a hőfokon” foglalkozni Ukrajnával, mint négy évvel ezelőtt:

Tovább kell borzolni az idegeket, és hogy hová vezet ez az elképesztő felelőtlenség, amibe emberek halhatnak bele, vagyonok nullázódhatnak le és szörnyű tragédia lehet”, azt nem tudni.

Azt is kijelentette:

„Az Orbán-kormány úgy van ezzel: hogyha nem mi jövünk, akkor pusztuljon az egész.”

Az ukrán-magyar kapcsolatok helyreállítása kacsán egyébként azt javasolta Zelenszkijéknek, hogy

ne válaszoljatok a magyaroknak semmire, nektek most nagyobb, fontosabb dolgotok van”.

Szerinte „minden egyes válaszra jön egy még durvább válasz” magyar részről, ezért