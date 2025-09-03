Eörsi Mátyás elszabadult: szerinte Orbán Viktor érdeke egy katonai konfliktus kirobbantása Ukrajnával (VIDEÓ)

Márki-Zay fegyvereket és magyar katonákat küldene Ukrajnába, Orbán szerint Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból
Mutatjuk az ukrán válságra adott kormánypárti, valamint baloldali álláspontokat.
Teljesen elmentek otthonról az SZDSZ volt államtitkárának, aki szerint Márki-Zay Péternek igaza volt 2022-ben, csak máshogy kellett volna fogalmaznia.
„Az idősebbek még emlékeznek Márki-Zay Péter nem jól sikerült mondatára a négy évvel ezelőtti kampányban. Egyébként igaza volt, csak másképpen kellett volna fogalmaznia” – nyilatkozta Eörsi Mátyás a KlikkTV Mélyvíz című műsorában. A Külügyminisztérium volt politikai államtitkára, az SZDSZ egykori politikusa Márki-Zay önleleplező kijelentésére utalt, miszerint magyar katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába.
Eörsi szerint ebből alakult „egy óriási, béke kontra háború szembeállítás”, amelyet a kormányzat úgy állít be, hogy ők a békepártiak, az ellenzék pedig háborúpárti.
Az igazán erős mondatok azonban a műsorvezetőnek arra a felvetésére érkeztek, miszerint a kormány „óriási veszéllyé akarja stilizálni Ukrajnát”, hogy ezzel riogasson a kampányban:
„Én tovább mennék. Ha a provokációkból valami katonai konfliktus – most nem nagyra gondolok, helyire – kialakulna, szerintem az Orbán-kormány ennek örülne”
– jelentette ki Eörsi Mátyás, hozzátéve:
Ha választásokig itt kitörne egy, a mostaninál is nagyobb konfliktus, az Orbán Viktor érdeke. Ezért még azt sem tudjuk megmondani, hogyha egy ilyen kitörne, akkor ez mennyire lenne a részéről szándékolt, vagy nem szándékolt.”
Eörsi Mátyás arra futtatta ki a hajmeresztő gondolatmentét, hogy először látja azt a mostani kampány során, hogy „az Orbán-kormánynak nincs új témája”, és szerinte már nem elég „ugyanazon a hőfokon” foglalkozni Ukrajnával, mint négy évvel ezelőtt:
Tovább kell borzolni az idegeket, és hogy hová vezet ez az elképesztő felelőtlenség, amibe emberek halhatnak bele, vagyonok nullázódhatnak le és szörnyű tragédia lehet”, azt nem tudni.
Azt is kijelentette:
„Az Orbán-kormány úgy van ezzel: hogyha nem mi jövünk, akkor pusztuljon az egész.”
Az ukrán-magyar kapcsolatok helyreállítása kacsán egyébként azt javasolta Zelenszkijéknek, hogy
ne válaszoljatok a magyaroknak semmire, nektek most nagyobb, fontosabb dolgotok van”.
Szerinte „minden egyes válaszra jön egy még durvább válasz” magyar részről, ezért
az ukránok „úgy szállhatnak ki ebből a konfliktusból, ha elengedik a fülük mellett a magyar sértéseket”.
Ursula von der Leyen és Manfred Weber vezetésével a brüsszeli balliberális politikai közösség nagyon igyekszik elérni, hogy az ukránokat gyorsított eljárásban beléptessék az Európai Unióba. Ám Ukrajna EU-csatlakozása számos uniós tagállam lakosságának ellenére van, és nem véletlenül, hiszen óriási veszélyeket rejt.
Eörsinek természetesen az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatban is voltak meglátásai, bár a 2027-es csatlakozásban reménykedő ukrán és brüsszeli politikusok valószínűleg nem osztják ezeket:
Ha ez napirendre kerül – ami nem holnap és holnapután, hanem sok-sok év kérdése, akármit is mond erről az Orbán-kormány, akkor majd meglátjuk, hogyan lehet Magyarországot... Azt se tudjuk, hogy milyen kormány lesz.”
Magyarország blokkolja a folyamatot.
Az ex-SZDSZ-es politikus úgy látja, ha akkor is Orbán Viktor lesz a miniszterelnök, az sem baj, mert majd a nemzetközi közösség, „ahogy eddig is, majd megtalálja a módját”, hogy rákényszerítse az akaratát Magyarországra.
***
Fotó: YouTube