09. 01.
hétfő
Sebestyén Balázs páros lábbal szállt a TV2 nézőibe, vérig sértette őket

2025. szeptember 01. 14:59

Jóval több emberbe szállt bele, mintha az RTL nézőit sértegette volna.

2025. szeptember 01. 14:59
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A piros lámpa-zöld lámpa játék szabályait Sebestyén igyekezett tolmácsolni a nézőknek, és közben keményen beleszállt a Tv2 nézőibe: »Biztos néztetek már TikTok-videót, YouTube-videót, tudjátok, hogy mi jön. Játszani fogunk egy kicsit, jó? A szabály nagyon egyszerű, piros lámpa, zöld lámpa. […] »Értitek a szabályokat? […] Akkor okosabbak vagytok, mint egy TV2-néző, jó, gratulálok«

Az RTL szekerét toló Sebestyén Balázs ezzel a pikírt, humorosnak szánt beszólásával hatalmas öngól lőtt, hiszen nagyon sok embert sértett vérig. Valószínű ő is érezte, hogy túllőtt a célon és a poénja után hozzátette:

»Jó, ez egy kicsit gennyes volt«

Arról nem beszélve, hogy történetesen jóval több emberbe szállt bele, mintha az RTL nézőit sértegette volna, hiszen a TV2 szinte valamennyi szegmensben hétről hétre folyamatosan lenyomja az RTL-t nézettségben.

Ennyi!”

Nyitókép: Facebook/Sebestyén Balázs hivatalos oldala

Összesen 2 komment

londonbaby
2025. szeptember 01. 15:14
na mi van te kis buzi ??? nagyon elkezdtél élni.. alád vágtak ??? te mocskos gané ??? . Csak nem meglátogatott a gernderbuzi csöcsös haverod egy kis farkotrásra ??? az az bizony akit levettettél mindenhonnan kezdve a youtubról, de elkéstél !!!!! ..mikor berágott rád mert le akartad cserélni..és minden elmondott olyat is ami személyes és másnak nem dicsekedtél vele és nem is tudhat !!!!! te libsi nyomoronc buzi a pofádat szopásra használd !!!!!
Válasz erre
1
0
Toma78
2025. szeptember 01. 15:08
Tetvedék senkiházi RTLes kutya ez is. Semmilyen műsort nem nézek hallgatok amibe ez a nyomorult tudatlan Z pluszos csicska benne van...🖕😉🖕
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!