„A piros lámpa-zöld lámpa játék szabályait Sebestyén igyekezett tolmácsolni a nézőknek, és közben keményen beleszállt a Tv2 nézőibe: »Biztos néztetek már TikTok-videót, YouTube-videót, tudjátok, hogy mi jön. Játszani fogunk egy kicsit, jó? A szabály nagyon egyszerű, piros lámpa, zöld lámpa. […] »Értitek a szabályokat? […] Akkor okosabbak vagytok, mint egy TV2-néző, jó, gratulálok«

Az RTL szekerét toló Sebestyén Balázs ezzel a pikírt, humorosnak szánt beszólásával hatalmas öngól lőtt, hiszen nagyon sok embert sértett vérig. Valószínű ő is érezte, hogy túllőtt a célon és a poénja után hozzátette:

»Jó, ez egy kicsit gennyes volt«

Arról nem beszélve, hogy történetesen jóval több emberbe szállt bele, mintha az RTL nézőit sértegette volna, hiszen a TV2 szinte valamennyi szegmensben hétről hétre folyamatosan lenyomja az RTL-t nézettségben.

Ennyi!”