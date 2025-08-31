Csúnyán elszólta magát Sebestyén Balázs: magyarok százezreit nézi hülyének a műsorvezető

Augusztus 30-án Sebestyén Balázs a Budapest Parkban tartott dupla telt házas buli után ismét a siófoki Plázson állt színpadra, hogy az NDK szupersztár-lemezlovas, DJ Oti bőrébe bújva szórakoztassa a közönséget – írja a Blikk.

A show-ban a Squid Game című sorozatból ismert piros lámpa, zöld lámpa játék is helyet kapott. A játék alatt Sebestyén egy váratlan megjegyzéssel a konkurenciát is megemlítette. „Szóval, amikor zöld fény van, akkor nagyon veretjük, ami kijön belőled... Ahogy a piros fény ég, megmerevedsz és nem mondhatsz semmit. Mehetünk?