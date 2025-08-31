Ft
DJ Oti liberális TV2 ellenzék Sebestyén Balázs baloldal

Csúnyán elszólta magát Sebestyén Balázs: magyarok százezreit nézi hülyének a műsorvezető

2025. augusztus 31. 12:23

„Jó, ez egy kicsit gennyes volt” – tette hozzá Sebestyén.

2025. augusztus 31. 12:23

Augusztus 30-án Sebestyén Balázs a Budapest Parkban tartott dupla telt házas buli után ismét a siófoki Plázson állt színpadra, hogy az NDK szupersztár-lemezlovas, DJ Oti bőrébe bújva szórakoztassa a közönséget – írja a Blikk.

A show-ban a Squid Game című sorozatból ismert piros lámpa, zöld lámpa játék is helyet kapott. A játék alatt Sebestyén egy váratlan megjegyzéssel a konkurenciát is megemlítette. „Szóval, amikor zöld fény van, akkor nagyon veretjük, ami kijön belőled... Ahogy a piros fény ég, megmerevedsz és nem mondhatsz semmit. Mehetünk?

Értitek a szabályokat? Akkor okosabbak vagytok, mint egy TV2 néző, jó, gratulálok.

Jó, ez egy kicsit gennyes volt” mondta a műsorvezető.

thehun
•••
2025. augusztus 31. 14:02 Szerkesztve
Bazmeg, ez a buzi kinezetu csira remlem egyszer emberere talal......onantol meg mar nem lesz elfogadhato a kamerak elot..... Egyebkent egy musorat sem lattam (mert nem vagyok Retek klub nezo), eleve nem erdekel ez a kis hulye, de amig meg tudja szolitnai ez a fasz a buzi musoraival MO "elit" tarsasagat, addig dol neki a le..... Fasszopo kis kocsog!
Válasz erre
1
0
fogatlan-ork-medve
2025. augusztus 31. 14:00
A beszart ciganybojler náci propagandájának ki lett adva, hogy el kell terelni a legröhejesebb náci propagandával azt, hogy HADHÁZY ÁKOS PARLAMENTI KÉPVISELŐTT EGY ORBÁNSZOPONC ALKALMAZOTT SZÁNDÉKOSAN MEG AKART ÖLNI!
Válasz erre
0
2
nemmondom-3
2025. augusztus 31. 13:43
RTL fióka. Mi ebben a gond? Nincs egyedül.
Válasz erre
3
0
frankie-bunn
2025. augusztus 31. 13:35
Bezzeg az RTL nézők ! Árad az IQ
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!