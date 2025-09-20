Ft
Tisza Párt Wellor Magyar Péter vélemény

Romulusznak vége, Wellor padlóra küldte Magyar Péter főemberét

2025. szeptember 20. 06:23

„Kedvenc pisztolya egy príma germán Glock, ezt hordja magával a toka tábornok.”

2025. szeptember 20. 06:23
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A zsírleszívásáról elhíresült Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt egyik főembere gyakorlatilag megbukott. Egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben »szeretetországról« papolt a hallgatóságnak.

Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. A rendőrség közleménye szerint a Tisza Párt szeghalmi fórumán történtekkel kapcsolatosan több feljelentés érkezett ebben az ügyben. Dagad a botrány a toka tábornok körül. Természetesen a zseniális netzenész is kapott az alkalmon és egy vadonatúj dallal vitt be egy jókora jobbegyenest Romulusznak. Wellor Töltényről töltényre (Szeretetország mix) című új dala nem kíméli Magyar Péter katonai szakértőjét.

Íme néhány sor az új nótából, kedvcsinálónak:

Inge alatt lapul

a revolvertáska

tizennyolc tölténnyel

hűséges társa

Magyar Peti szakértője

gyűjti a fegyvereket

mindent imád,

amivel ölni lehet”

(...)

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

belbuda
2025. szeptember 20. 08:20
Jaj,már megint ez a huncut welorex...😂😂😂 Én maradok Krúbinál...Orbán,verd ki a Ferinek...😉 Kiverte,a Feri el is ment...😂😂😂
baronet
2025. szeptember 20. 07:58
Látom, nem unod még, h magyarpéter minden héten összeomlik. Pont olyan, minthogy Orbán bukik keddenként. Gáz Géza vagy.
Bitrex®
2025. szeptember 20. 06:56
A Glock osztrák cég, nem "germán". Mellesleg az USA-ban is gyártják.
counter-revolution
2025. szeptember 20. 06:41
Csépányi. remélem, tudod, hogy Wellor nem egy létező személy...
