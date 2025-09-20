Kihullottak a csontvázak a szekrényből: ezek után nehezen fog vitázni Ruszin-Szendi Romulusz (VIDEÓ)
Ezt nem fogja zsebre tenni Magyar Péter embere.
„Kedvenc pisztolya egy príma germán Glock, ezt hordja magával a toka tábornok.”
„A zsírleszívásáról elhíresült Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt egyik főembere gyakorlatilag megbukott. Egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben »szeretetországról« papolt a hallgatóságnak.
Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. A rendőrség közleménye szerint a Tisza Párt szeghalmi fórumán történtekkel kapcsolatosan több feljelentés érkezett ebben az ügyben. Dagad a botrány a toka tábornok körül. Természetesen a zseniális netzenész is kapott az alkalmon és egy vadonatúj dallal vitt be egy jókora jobbegyenest Romulusznak. Wellor Töltényről töltényre (Szeretetország mix) című új dala nem kíméli Magyar Péter katonai szakértőjét.
Íme néhány sor az új nótából, kedvcsinálónak:
Inge alatt lapul
a revolvertáska
tizennyolc tölténnyel
hűséges társa
Magyar Peti szakértője
gyűjti a fegyvereket
mindent imád,
amivel ölni lehet”
(...)
