Robbanásszerű változásra lehet számítani: néhány éven belül már mindenki Magyarország mögött fog kullogni

Magyarország szakképzése 2030-ra a világ legjobb modellje lesz, amely képes választ adni a munkaerőpiac kihívásaira – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szakképzésért felelős helyettes államtitkára hétfőn, Százhalombattán.

Pálmai Gergely a Mol Dunai Finomító új Gépészeti Tanműhelyének több mint 1700 négyzetméteres, korszerűen felszerelt oktatási központjának átadóünnepségén arról beszélt, hogy a Dunai Finomító az ország egyik legnagyobb ipari központja, a fiatal szakemberek itt közvetlenül a mindennapi ipari működés közelében sajátíthatják el a legmodernebb gépészeti ismereteket,

így nemcsak tankönyvekből tanulják meg a szakma fortélyait, hanem a gyakorlatban, valódi körülmények között is.

Hozzátette: öt év telt el a szakképzés 4.0 elindítása óta, és öt év alatt visszaadták a szakmák becsületét, ma már mindenki tudja, hogy a jó szakember aranyat ér. „Mára a szakképzés Magyarország egyik legnagyobb ereje lett, amely nemcsak munkát, hanem méltóságot, biztonságot és jövőt ad” – hangoztatta a helyettes államtitkár.

Kifejtette, hogy a szakképzés ma már a felsőoktatás előszobája is, a technikumokból a fiatalok nemcsak érettségivel és szakmával lépnek ki, hanem adott esetben kreditpontokkal is, melyekkel könnyebben juthatnak be a kiválasztott egyetemre. Szólt arról is, hogy a szakképzés megújításával a szakképzési ösztöndíjrendszer is átalakult. Az ágazati alapoktatás ideje alatt minden tanuló általános havi ösztöndíjban részesül. A nappali képzésben tanulók később a tanulmányi eredmények alapján akár havi 59 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak, amit tanulmányaik előrehaladtával a duális képzésbe bekapcsolódva munkabér válthat fel.