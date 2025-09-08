Ft
09. 08.
hétfő
09. 08.
hétfő
gazdaság Magyarország szakember szakma munkaerőpiac szakképzés

Robbanásszerű változásra lehet számítani: néhány éven belül már mindenki Magyarország mögött fog kullogni

2025. szeptember 08. 15:03

Az is kiderült, hogy a szakképzés terén már most nagyszerű eredményeket tud felmutatni hazánk.

2025. szeptember 08. 15:03
Magyarország. Budapest. Parlament.

Magyarország szakképzése 2030-ra a világ legjobb modellje lesz, amely képes választ adni a munkaerőpiac kihívásaira – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szakképzésért felelős helyettes államtitkára hétfőn, Százhalombattán.

Pálmai Gergely a Mol Dunai Finomító új Gépészeti Tanműhelyének több mint 1700 négyzetméteres, korszerűen felszerelt oktatási központjának átadóünnepségén arról beszélt, hogy a Dunai Finomító az ország egyik legnagyobb ipari központja, a fiatal szakemberek itt közvetlenül a mindennapi ipari működés közelében sajátíthatják el a legmodernebb gépészeti ismereteket,

így nemcsak tankönyvekből tanulják meg a szakma fortélyait, hanem a gyakorlatban, valódi körülmények között is.

Hozzátette: öt év telt el a szakképzés 4.0 elindítása óta, és öt év alatt visszaadták a szakmák becsületét, ma már mindenki tudja, hogy a jó szakember aranyat ér. „Mára a szakképzés Magyarország egyik legnagyobb ereje lett, amely nemcsak munkát, hanem méltóságot, biztonságot és jövőt ad” – hangoztatta a helyettes államtitkár.

Kifejtette, hogy a szakképzés ma már a felsőoktatás előszobája is, a technikumokból a fiatalok nemcsak érettségivel és szakmával lépnek ki, hanem adott esetben kreditpontokkal is, melyekkel könnyebben juthatnak be a kiválasztott egyetemre. Szólt arról is, hogy a szakképzés megújításával a szakképzési ösztöndíjrendszer is átalakult. Az ágazati alapoktatás ideje alatt minden tanuló általános havi ösztöndíjban részesül. A nappali képzésben tanulók később a tanulmányi eredmények alapján akár havi 59 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak, amit tanulmányaik előrehaladtával a duális képzésbe bekapcsolódva munkabér válthat fel.

Óriási előrelépés

A színvonalas képzés egyik fontos feltétele az oktatók nagyobb megbecsülése, ezért a kormány 5 év alatt a szakképzésben oktatók bérét közel 2,5-szeresére emelte, így ma már a legkisebb oktatói bér is eléri a havi 705 ezer forintot – tette hozzá.

Emlékeztetett, hogy 2015-től kezdődően összesen 400 milliárd forintból újultak és újulnak meg a szakképző iskolák, jelenleg is országszerte zajlanak felújítások csaknem 96 milliárd forint értékben. Hozzátette, hogy a szakképzésben az országos infrastrukturális fejlesztések mellett folyamatosak a digitális fejlesztések. „Minden ágazatban elérhetők már a digitális tananyagok, elektronikussá váltak a korábbi papíralapú vizsgák, a mesterséges intelligenciát pedig egy 12 pontból álló cselekvési terv mentén vezetjük be” – ismertette.

Pálmai Gergely kitért arra, hogy a szakképzés területén Európában ezüstérmesek vagyunk, az OECD tagállamok között pedig bronzérmesek,

a világon pedig a szakmai versenyen a 10. legjobbak lettünk. Hozzátette, hogy ilyen eredményekkel kijelenthetjük, hogy Magyarország szakképzési erőcentrummá vált. Szavai szerint a kormány mindezért fejleszti tovább 100 milliárd forinttal az iskolákat, ezért emeli tovább az oktatói béreket, ezért fordít több tízmilliárd forintot tehetséggondozásra és a hátrányos helyzetű diákok felemelésére.

„Célunk a duális képzés további fejlesztése, népszerűsítése, szélesítése, a duális képzéssel összefüggő céljaink eléréséhez pedig ilyen vállalati partnerségekre, együttműködésekre és tanműhelyekre van szükség” – tette hozzá a helyettes államtitkár.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán

kodszurkalo-0
2025. szeptember 08. 15:18
Majdhogynem folyamatosan érkeznek az ilyen pozitív hírek az oktatás legfelsőbb szintjeiről. Mindeközben pedagógus ismerőseim az általános iskolákból tele vannak panasszal, mint pl. a KRÉTA rossz, nem működik rendesen, a tankönyvek szinte használhatatlanok, ezért vannak, akik még mindig a Mozza tankönyveket használják, amelyeket éppen a KRÉTÁT is hozó új rendszer miatt szorítottak ki. Rengeteg ilyen panaszt hallok, kizártnak tartom, hogy ezek nem jutottak el komoly döntési helyzetben levő szakemberekhez! Vagy az alsóbb szintek nem számítanak? Az oktatásnak mintha éppen ezeket a szintjeit kerülték volna el a megfelelő reformok, miközben ha van olyan társadalmi közeg, amelyben a történések következményei valósággal szétszóródnak, akkor az általános, meg a középiskolai oktatás ilyen.
optimista-2
2025. szeptember 08. 15:16
Már most is mindenki Magyarország mögött kullog, már ami az ÁFÁt illeti.
vamonos-4
2025. szeptember 08. 15:15
15 ev 2/3 meg pont keves volt, de meg egy kicsi es robbanasszeru repulorajt jon ! isten bizony jaaj
zsocc44
2025. szeptember 08. 15:14
Elég felületes ismertetés volt, de úgy látszik a német rendszer szolgai másolata…
