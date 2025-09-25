Ft
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
józsefvárosi tiszás Stefano Bottoni Fidesz

Rasszista hisztit rendezett a Stefano Bottoni nevű tiszás megmondó ember

2025. szeptember 25. 09:15

A vereségtől frusztráltan azt írta ez az alak, hogy „masszívan cigány lakta körzet, ami jelenleg a Fidesz aranytyúkja”.

2025. szeptember 25. 09:15
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Aranytyúk.

Rasszista hisztit rendezett a Stefano Bottoni nevű tiszás megmondó ember a vasárnapi józsefvárosi győzelmünkkel kapcsolatban.

A vereségtől frusztráltan azt írta ez az alak, hogy

»Az egy masszívan cigány lakta körzet, ami jelenleg a Fidesz aranytyúkja (Kocsisék erre építettek)«.

Masszívan cigánylakta. Aranytyúk. Szép megfejtések egy rövid mondatban.

Ezt az ürgét egyébként történészként ajnározzák liberális körökben, és az MTA munkatársa. Biztos pont ilyen emberekre van ott is szükség.

Talán el is jött az idő, hogy távozzon onnan!

No, nem pusztán azért, mert általánosít és degradál egy népcsoportot (erről hosszabban is érdemes lenne vele diskurálni), továbbá megbélyegez egy városrészt, és uszít ellenük, hanem azért, mert hülyeségeket beszél, és láthatóan halvány lila f…ja sincs arról, hogy mi a helyzet, de osztja az észt az Akadémia védett burka mögül. 

Amúgy is »bírom« ezt a típust, aki azzal adja el magát baromi okosnak, hogy sokszor könyvespolcok előtt fotózkodik…

Aztán meg beleordítja az éterbe a legvédhetetlenebb baromságait, és azzal hülyíti a többit.

Tudom, hogy fáj az ilyeneknek az 52-42-es vereség – mert már előre nagyképűek és dölyfösek voltak az eredménnyel kapcsolatban -, de erre nem egy masszív cigányozás a jó válasz, hanem érdemes lenne esetleg egy ennél alaposabb elemzést csinálni. 

Balfácán.”

Nyitókép: Facebook / Stefano Bottoni

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csuszka
2025. szeptember 25. 11:46
Bottoni csak a tényeket írta itt le, nem látom mi a rasszista abban, hogy felismerte, hogy a cigányok jórészt a Fideszre szavaznak
Válasz erre
0
1
CsG76
2025. szeptember 25. 11:40
Igen-igen szegény az a város, ahol még cigány sincs…
Válasz erre
1
0
vamonos-4
2025. szeptember 25. 11:00
Tehat aki nem nyalja a cigany segget, az mar rasszista Kocsis szerint xDD ! es ez a velemeny miben is kulonbozik a fajgyalazo lipsi balis csurhedektol ?
Válasz erre
1
0
namégmitnem
2025. szeptember 25. 10:39
Gombos Pista (Stefano Bottoni) magyar állampolgárságát megvonni, kiutasitani az országból. Itt legyen persona non grata: takarodjon innen: Elly Schlein tárt karokkal várja.
Válasz erre
5
0
