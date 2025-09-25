Kínos: rasszista botrányba keveredett a Tiszához közel álló történész
Kérdés, hogy hogyan fognak az esethez viszonyulni a Tisza Párthoz közel álló liberális körök.
A vereségtől frusztráltan azt írta ez az alak, hogy „masszívan cigány lakta körzet, ami jelenleg a Fidesz aranytyúkja”.
„Aranytyúk.
Rasszista hisztit rendezett a Stefano Bottoni nevű tiszás megmondó ember a vasárnapi józsefvárosi győzelmünkkel kapcsolatban.
A vereségtől frusztráltan azt írta ez az alak, hogy
»Az egy masszívan cigány lakta körzet, ami jelenleg a Fidesz aranytyúkja (Kocsisék erre építettek)«.
Masszívan cigánylakta. Aranytyúk. Szép megfejtések egy rövid mondatban.
Ezt az ürgét egyébként történészként ajnározzák liberális körökben, és az MTA munkatársa. Biztos pont ilyen emberekre van ott is szükség.
Talán el is jött az idő, hogy távozzon onnan!
No, nem pusztán azért, mert általánosít és degradál egy népcsoportot (erről hosszabban is érdemes lenne vele diskurálni), továbbá megbélyegez egy városrészt, és uszít ellenük, hanem azért, mert hülyeségeket beszél, és láthatóan halvány lila f…ja sincs arról, hogy mi a helyzet, de osztja az észt az Akadémia védett burka mögül.
Amúgy is »bírom« ezt a típust, aki azzal adja el magát baromi okosnak, hogy sokszor könyvespolcok előtt fotózkodik…
Aztán meg beleordítja az éterbe a legvédhetetlenebb baromságait, és azzal hülyíti a többit.
Tudom, hogy fáj az ilyeneknek az 52-42-es vereség – mert már előre nagyképűek és dölyfösek voltak az eredménnyel kapcsolatban -, de erre nem egy masszív cigányozás a jó válasz, hanem érdemes lenne esetleg egy ennél alaposabb elemzést csinálni.
Balfácán.”
Stefano Bottoni
