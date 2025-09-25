Masszívan cigánylakta. Aranytyúk. Szép megfejtések egy rövid mondatban.

Ezt az ürgét egyébként történészként ajnározzák liberális körökben, és az MTA munkatársa. Biztos pont ilyen emberekre van ott is szükség.

Talán el is jött az idő, hogy távozzon onnan!

No, nem pusztán azért, mert általánosít és degradál egy népcsoportot (erről hosszabban is érdemes lenne vele diskurálni), továbbá megbélyegez egy városrészt, és uszít ellenük, hanem azért, mert hülyeségeket beszél, és láthatóan halvány lila f…ja sincs arról, hogy mi a helyzet, de osztja az észt az Akadémia védett burka mögül.