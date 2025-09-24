Kínos: rasszista botrányba keveredett a Tiszához közel álló történész

Nemzetközi vizsgálat indult az akasztani vágyó tiszások ellen, miután életveszélyesen megfenyegették az M1 riporterét (VIDEÓ)
Az újkori történelem legsötétebb bugyraiból másztak elő a Tisza Párt hangadói, sok évtizede nem történt már hasonló.
Kérdés, hogy hogyan fognak az esethez viszonyulni a Tisza Párthoz közel álló liberális körök.
Ahogy lapunk korábban megírta, szeptember 21-én a kormánypártok jelöltje nyerte a józsefvárosi időközi választást, amire a Tisza Párthoz közel álló, kormánykritikus történész, Stefano Bottoni is reagált, méghozzá meglehetősen rasszista módon. A kormánykritikus történész az eredményt azzal magyarázta, hogy az érintett körzet „cigánylakta” – írta meg a Magyar Nemzet.
Bottoni vasárnap a Hősök terén tartott ellenzéki tüntetésről posztolt, amelyet a közbeszéd eldurvulása ellen szerveztek. A bejegyzés alatt valaki megjegyezte, hogy Józsefvárosban a Fidesz jelöltje nyert az időközi önkormányzati választáson, amire Bottoni így reagált. „Az egy masszívan cigány lakta körzet, ami jelenleg a Fidesz aranytyúkja (Kocsisék erre építettek)” A megjegyzés Kocsis Mátéra, a Fidesz frakcióvezetőjére és egykori helyi polgármesterre utal.
Az általánosító, származási alapon csoportosító állítás különösen kockázatos egy, a közvéleményre ható akadémiai szereplőtől. Bottoni régóta kemény kritikusa a Fidesz-KDNP kormányának, Orbán Viktorról írt könyvében a mai Magyarországot gyakorlatilag a kádári diktatúrához hasonlította. Bottoni Tisza-szimpatizánsként korábban a Válasz Online interjúban is jelezte politikai preferenciáit:
Túl vagyok én már ezen. Azon is, hogy a saját személyes ízlésemet kérjem számon mondjuk egy kampányklipen. Úgy vagyok vele, hogy ezeket a kérdéseket majd átbeszéljük, ha legyőzte Orbánt és rendszerét.”
A Magyar Nemzet szerint a gondolatmenet felidézi Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke sokat idézett, már-már kultikussá vált mondatát: „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Az akadémiai munkatárs „személyes ízléséről” alkotott képet most az is árnyalhatja, hogy a kormány elleni küzdelemben olyan állítás is megjelent tőle, amely lényegében a romákkal szembeni hergelést legitimálhatja. Kérdésként felmerül továbbá az is, hogy hogyan fognak az esethez viszonyulni a Tisza Párthoz közel álló liberális körök.
