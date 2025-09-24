Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Bottoni körzet gondolatmenet Fidesz rasszizmus

Kínos: rasszista botrányba keveredett a Tiszához közel álló történész

2025. szeptember 24. 07:41

Kérdés, hogy hogyan fognak az esethez viszonyulni a Tisza Párthoz közel álló liberális körök.

2025. szeptember 24. 07:41
null

Ahogy lapunk korábban megírta, szeptember 21-én a kormánypártok jelöltje nyerte a józsefvárosi időközi választást, amire a Tisza Párthoz közel álló, kormánykritikus történész, Stefano Bottoni is reagált, méghozzá meglehetősen rasszista módon. A kormánykritikus történész az eredményt azzal magyarázta, hogy az érintett körzet „cigánylakta” – írta meg a Magyar Nemzet.

Bottoni vasárnap a Hősök terén tartott ellenzéki tüntetésről posztolt, amelyet a közbeszéd eldurvulása ellen szerveztek. A bejegyzés alatt valaki megjegyezte, hogy Józsefvárosban a Fidesz jelöltje nyert az időközi önkormányzati választáson, amire Bottoni így reagált. „Az egy masszívan cigány lakta körzet, ami jelenleg a Fidesz aranytyúkja (Kocsisék erre építettek)” A megjegyzés Kocsis Mátéra, a Fidesz frakcióvezetőjére és egykori helyi polgármesterre utal.

Fotó: Facebook

Az általánosító, származási alapon csoportosító állítás különösen kockázatos egy, a közvéleményre ható akadémiai szereplőtől. Bottoni régóta kemény kritikusa a Fidesz-KDNP kormányának, Orbán Viktorról írt könyvében a mai Magyarországot gyakorlatilag a kádári diktatúrához hasonlította. Bottoni Tisza-szimpatizánsként korábban a Válasz Online interjúban is jelezte politikai preferenciáit:

Túl vagyok én már ezen. Azon is, hogy a saját személyes ízlésemet kérjem számon mondjuk egy kampányklipen. Úgy vagyok vele, hogy ezeket a kérdéseket majd átbeszéljük, ha legyőzte Orbánt és rendszerét.”

A Magyar Nemzet szerint a gondolatmenet felidézi Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke sokat idézett, már-már kultikussá vált mondatát: „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Az akadémiai munkatárs „személyes ízléséről” alkotott képet most az is árnyalhatja, hogy a kormány elleni küzdelemben olyan állítás is megjelent tőle, amely lényegében a romákkal szembeni hergelést legitimálhatja. Kérdésként felmerül továbbá az is, hogy hogyan fognak az esethez viszonyulni a Tisza Párthoz közel álló liberális körök.

Nyitókép forrása: A Partizán YouTube-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Perczel Éva
2025. szeptember 24. 08:58
Ugyan már! Aki Agyar függő, annak mostanában minden a javára válik! Tök mindegy miről van szó!
Válasz erre
0
0
NovaTerra
2025. szeptember 24. 08:38
Amúgy ebbe mi a rasszista? Hogy leírta cigánylakta? Ha azt írta volna, hogy sváblakta, akkor nem az? Ne tegyünk már úgy, hogy nincs cigány probléma Magyarországon, aki meg kiejti, hogy cigány azt lehet rögtön rasszistázni! Nem ismerem ezt az embert, de ez kb. olyan, amikor nyugaton mindenkit szélsőjobboznak.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. szeptember 24. 08:29
Jobb lenne a rasszizmus kérdésével nem foglalkozni, mert azonnal, menthetetlenül, felvetődik az antiszemitizmus örök kérdése is: -van e lehetősége, joga a nem-zsidóknak, bármiféle védekezésre?! A ma Magyarországán oda fajult a kérdés, hogy már a "zsidó" szó leírása, említése is elégséges a kirekesztően kisajátított médiában az ítélethez: náci, fasiszta, nyilas! Ez az eltűrt hozzáállás késztet arra, hogy hozzászólásaim többségében, kompenzációképpen, előszeretettel írom ki a "zsidó" szót..! -egyébként meg, "harag és részrehajlás nélkül" véleményezem a zsidóságot! Természetesen az nem az én felelősségem, hogy a zsidók olyanok, amilyenek... Biztos, hogy van rasszizmus Magyarországon, ezt az "antiszemita törvény" teszi kétségtelenné... -megkockáztatom: -Az Antifa terrorszervezetté való nyilvánításából sem lesz semmi sem! -legfeljebb fából vaskarika..! -amint Amerika is meg lesz szelídítve e kérdésben...
Válasz erre
1
0
nnjohn
•••
2025. szeptember 24. 08:26 Szerkesztve
Tudja is ez az idióta Bottoni, milyen volt a kádári diktatúra. Az apja fasza, az a diktatúra, nem ami most van.... Egy jelentéktelen történész, aki minden balfaszságot összezagyvál.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!