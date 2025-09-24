Ft
09. 24.
szerda
Tisza Párt gyilkosság erőszak EBESZ Császár Attila akasztás

Nemzetközi vizsgálat indult az akasztani vágyó tiszások ellen, miután életveszélyesen megfenyegették az M1 riporterét (VIDEÓ)

2025. szeptember 24. 06:49

Az újkori történelem legsötétebb bugyraiból másztak elő a Tisza Párt hangadói, sok évtizede nem történt már hasonló.

2025. szeptember 24. 06:49
null

Nemzetközi szervezetek is vizsgálják a Tisza Párt kötcsei rendezvényén történt botrányt, ahol 

Császár Attilát, az M1 riporterét életveszélyesen megfenyegették, majd egy védelmére kelő édesanyát is bántalmaztak. 

Az MTVA rendőrségi feljelentést tett, és tájékoztatta az EBESZ-t, az ENSZ-t és más nemzetközi testületeket, amelyek jelezték: kivizsgálják az ügyet.

Az EBESZ és más nemzetközi szervezetek vizsgálják a Tisza Párt rendezvényén történt súlyos incidenst,

amely során Császár Attilát, az M1 riporterét életveszélyesen megfenyegették – tájékoztatta a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-t.

A Tisza Párt szimpatizánsai a szeptember 7-i kötcsei rendezvényen Császár Attilát, az M1 riporterét életveszélyesen megfenyegették, majd egy védelmére kelő, háromgyerekes édesanyát meg is támadtak. A közmédia, munkatársainak biztonsága és a közszolgálati tájékoztatás szabadságának védelmében a hatóságokhoz fordult, kezdeményezve az elkövetők felelősségre vonását – írták.

A közlemény szerint az MTVA a rendőrségi feljelentés mellett hivatalos levélben tájékoztatta az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) és az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete), valamint más nemzetközi szervezetek képviselőit az ügyről.

Jan Braathu, 

az EBESZ médiaszabadságért felelős képviselője válaszlevelében megerősítette: a szervezet kivizsgálja a történteket,

az eredményekről pedig tájékoztatást küld. Ezzel párhuzamosan a magyar hatóságok is azonnali intézkedéseket tettek: tanúként kihallgatta a rendőrség Császár Attilát, és az MTVA, valamint a Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő által tett feljelentést a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyesítette csoportosan elkövetett garázdaság gyanújával – ismertették. A közmédia a jövőben is minden rendelkezésére álló eszközzel kiáll munkatársai biztonsága mellett, és határozott álláspontja szerint 

a sajtó elleni erőszak nem maradhat következmények nélkül sem hazai, sem nemzetközi szinten

 – olvasható a közleményben.

Videón, ahogy a tiszások akasztani akarnak, mint régen:

(MTI)

Nyitókép: Képernyőmentés
 

vamonos-4
2025. szeptember 24. 08:43
semmi baj az akasztani vagyassal a sivizes zene fuleinknek
gyozoporgorugasa
2025. szeptember 24. 08:42
garázdaság miatt feljelentették a lökdösődő romuluszt 🤣🤣😁😁😁 Büntetés: Alapesetben két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ez nem jó hír matolcsyéknak és a fidesznek .Akkor ők mennyit kapnak ha egy lökdösődés 2 év?🤣🤣😁😁👍 És hol kell letölteni ,a balatoni villádban?👍👍👍
Héja
2025. szeptember 24. 08:39
Micsoda agresszív tahókból áll a Tisza-banda...
optimista-2
2025. szeptember 24. 08:34
A TASz miért kussol? Helyesli az akasztást ?
