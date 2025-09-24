Nemzetközi vizsgálat indult az akasztani vágyó tiszások ellen, miután életveszélyesen megfenyegették az M1 riporterét (VIDEÓ)

Nemzetközi szervezetek is vizsgálják a Tisza Párt kötcsei rendezvényén történt botrányt, ahol

Császár Attilát, az M1 riporterét életveszélyesen megfenyegették, majd egy védelmére kelő édesanyát is bántalmaztak.

Az MTVA rendőrségi feljelentést tett, és tájékoztatta az EBESZ-t, az ENSZ-t és más nemzetközi testületeket, amelyek jelezték: kivizsgálják az ügyet.

amely során Császár Attilát, az M1 riporterét életveszélyesen megfenyegették – tájékoztatta a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-t.