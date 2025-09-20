Rajongva szerette rózsáit és gyümölcsfáit: ilyen volt Jókai Mór, a kertész

Jókai sokoldalú, szenvedélyes emberként a kertészkedést, a szőlőtermesztést is művészi fokon művelte. Büszke volt a balatonfüredi villájának kertjében nevelt pompás rózsáira, de kiváltképp a svábhegyi nyaralójánál termelt szőlőjére és gyümölcsfáira. Imádott kísérletezni. Így esett meg, hogy 1854-ben eldöntötte, ő bizony dinnyét fog termeszteni a Svábhegyen. Nagy műgonddal állt neki.

Üvegházat épített, kétfajta dinnyét nevelgetett aprólékosan.

Majd egyik nap elvetődött a birtoka egyik végébe, ahol elképedve látta, hogy hatalmas dinnyék nőttek, pedig nem is ültetett. Mint kiderült, a területen előző évben még egy disznóól állt, azt elbontották, s valaki megmaradt dinnyedarabokat dobott az ól helyén maradt sertéstrágyára. A trágyában pedig hatalmasra nőttek a dinnyék. Nem kellett üvegház, öntözés, napi gondoskodás.

Jókai svábhegyi villája egy 1926-ban készült rajzon. Fotó: MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye.

Azt is elmesélte egyszer, hogy járt az első svábhegyi körtefájával. Történt, hogy a tavaszi fagy miatt csak hét körte fejlődött ki, abból viszont „szüret” előtt hatot szétcsipkedtek a madarak. Maradt egy darab, azt viszont valaki ellopta. Jókai nem esett kétségbe, ápolta tovább a körtefát, „amíg annyit termett, hogy azt már el nem lophatják.” Már idős korában azt is megírta, hogy az évtizedes tapasztalatai szerint mi kell ahhoz, hogy csodás körték teremjenek az ember kertjében: