Ruszin-Szendi Romulusz bohár dániel Tisza Párt fegyver vélemény

Puszi a fejre, stuki a zsebbe

2025. szeptember 18. 15:18

Nem, ez nem valami kellemetlenül gagyi krimi.

2025. szeptember 18. 15:18
Bohár Dániel
Bohár Dániel
Facebook

„– A pisztolyodat elraktad? 

 – Persze, édesem! Mindig. 

Puszi a fejre, stuki a zsebbe. Nem, ez nem valami kellemetlenül gagyi krimi. Ez a tiszás valóság. Így indult el Ruszin-Szendi a szeghalmi fórumára. Szeghalomra, fegyverrel, szürreális. Azon gondolkodom, hogy mi lehet egy ilyen ember fejében?”

Kocsis Máté

Facebook

Idézőjel

Ettől érezte magát menő csávónak

Hagyjuk a könnyezős történeteket arról, hogy csak a fenyegetések miatt volt nála, alkalmilag. Mindig hordta, mindig jogellenesen.

Nyitókép: Képernyőkép/Youtube

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
karcos-2
2025. szeptember 18. 16:03
Tokatábornok 2026-tól Magyarország Hadügyminisztere? Sajnos esélyes rá.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. szeptember 18. 15:57
Bohár Dániel! Tízpercenként kérd meg,hogy nyomja le a fejét egy lavór hidegvizbe. Hátha a TISZTA Hang igazsága előjön belőle.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. szeptember 18. 15:37
A köv tokaleszívast a messias fizeti a szektasok penzeből?
Válasz erre
0
0
sagirdilsiz-2
2025. szeptember 18. 15:24
Régi szép idők, amikor Demszkáj még ásványvizes palackkal kergette Danit, és néha alkalmazta nála még Adrián is híres erotikus váll/nyakfogását is.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!