„– A pisztolyodat elraktad?

– Persze, édesem! Mindig.

Puszi a fejre, stuki a zsebbe. Nem, ez nem valami kellemetlenül gagyi krimi. Ez a tiszás valóság. Így indult el Ruszin-Szendi a szeghalmi fórumára. Szeghalomra, fegyverrel, szürreális. Azon gondolkodom, hogy mi lehet egy ilyen ember fejében?”