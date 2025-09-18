Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Kocsis Máté Magyar Péter fegyver

Ettől érezte magát menő csávónak

2025. szeptember 18. 13:25

Hagyjuk a könnyezős történeteket arról, hogy csak a fenyegetések miatt volt nála, alkalmilag. Mindig hordta, mindig jogellenesen.

2025. szeptember 18. 13:25
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Magyar Péter annyira »idegbe jött« Ruszin-Szendi fegyverbotrányától, hogy 10 percenként tesz ki hisztérikus posztokat az ügyben, pedig a rendőrség csak annyit tett, amit minden ilyen esetben meg kell tennie. 

Szabálysértési eljárás. Ennyi. Ugyanis nem lehet hülye gyerek módjára éles lőfegyverrel bárhova mászkálni, még akkor sem, ha van rá engedélye. Szóval semmi szükség a forradalmi hevületű, »el a kezekkel« kezdetű nyavalygásokra Magyar Péter részéről. A mondat legfeljebb úgy hangozna helyesen, hogy el a kezekkel a lőfegyverektől, Romulusz!

Mellékesen szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy Ruszin-Szendi fegyverviselése olyannyira állandó és folyamatos volt, hogy baráti vacsorákra is azzal ment, sőt a belsős pletykák szerint a zsírleszívás »orvosi« indoklásában is az szerepelt, hogy a nagy has zavarja a szolgálati fegyver hordása közben. 

Szóval hagyjuk a könnyezős történeteket arról, hogy csak a fenyegetések miatt volt nála, alkalmilag. Mindig hordta, mindig jogellenesen. Mert ettől érezte magát menő csávónak. Komplexusok ezek. 206 nap, és felkenődnek a falra!”

Nyitókép: Facebook / Ruszin-Szendi Romulusz

karcos-2
2025. szeptember 18. 16:03
Tokatábornok 2026-tól Magyarország Hadügyminisztere? Sajnos esélyes rá.
DeGar
2025. szeptember 18. 15:38
Most már csak annyi a kérdésem, hogy ha ez ilyen köztudott volt, akkor korábban miért nem lett következménye?
CubaLibre
2025. szeptember 18. 15:20
Mocskos Tisza, trágyaszagú tiszások.....
Obsitos Technikus
2025. szeptember 18. 14:51
Faszpótléknak. Amikor hiába lapozgatta hanyatt fekve a hasán a redőket, és sehogy se akart előbukkanni a plafontükörben a családi ékszer, eldöntötte, hogy zsírleszívás, fegyverviselés.
