„Magyar Péter annyira »idegbe jött« Ruszin-Szendi fegyverbotrányától, hogy 10 percenként tesz ki hisztérikus posztokat az ügyben, pedig a rendőrség csak annyit tett, amit minden ilyen esetben meg kell tennie.

Szabálysértési eljárás. Ennyi. Ugyanis nem lehet hülye gyerek módjára éles lőfegyverrel bárhova mászkálni, még akkor sem, ha van rá engedélye. Szóval semmi szükség a forradalmi hevületű, »el a kezekkel« kezdetű nyavalygásokra Magyar Péter részéről. A mondat legfeljebb úgy hangozna helyesen, hogy el a kezekkel a lőfegyverektől, Romulusz!

Mellékesen szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy Ruszin-Szendi fegyverviselése olyannyira állandó és folyamatos volt, hogy baráti vacsorákra is azzal ment, sőt a belsős pletykák szerint a zsírleszívás »orvosi« indoklásában is az szerepelt, hogy a nagy has zavarja a szolgálati fegyver hordása közben.

Szóval hagyjuk a könnyezős történeteket arról, hogy csak a fenyegetések miatt volt nála, alkalmilag. Mindig hordta, mindig jogellenesen. Mert ettől érezte magát menő csávónak. Komplexusok ezek. 206 nap, és felkenődnek a falra!”