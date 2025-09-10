Öngyilkos drónok bevetéséről szóló jogszabályt készít elő az Orbán-kormány

Földön, vízen, levegőben – Magyarországon zajlik a legösszetettebb NATO-hadművelet (GALÉRIA)
Az Adaptive Hussars 2025-ben több mint 200 eszköz és 22 ezer fő érintett.
A jogszabály célja, hogy jogi keretet teremtsen a sajtóban csak kamikaze vagy öngyilkos drónokként ismert cirkálólőszerek alkalmazására.
Az állami szervek által használt drónok – hivatalosan „pilóta nélküli állami légi járművek” – szabályozásáról bocsátott társadalmi egyeztetésre rendelettervezetet a Honvédelmi Minisztérium – szúrta ki a hvg.hu.
A jogszabály célja, hogy a technológia gyors fejlődéséhez igazodva rugalmasan és rövid határidővel biztosítsa az eszközök rendszerbe állítását, és jogi keretet teremtsen a sajtóban csak kamikaze vagy öngyilkos drónokként ismert cirkálólőszerek alkalmazására – ismertette a lap.
A hírportál megjegyezte, ez utóbbinak – amely különösen az orosz–ukrán háború óta játszik egyre fontosabb szerepet a fegyveres konfliktusokban – külön kategóriát alkot a rendelet.
Mint írták, a jogszabálytervezet a drónokat nyolc kategóriába sorolja be:
Az összefoglalóban hangsúlyozták, hogy az F kategóriába tartozó cirkálólőszerek definíció szerint olyan „pilóta nélküli állami légi járművek, amelyek robbanó- vagy más megsemmisítő töltetet hordoznak, és ennek működésbe lépésekor maga az eszköz is megsemmisül”. A kiképzéshez használt azonos felépítésű, de harci töltetet nem tartalmazó drónok is ide tartoznak.
Az öngyilkos drónok üzemeltetésekor az úgynevezett „lövedékek és rakéták légtérbe juttatására vonatkozó szabályokat” kell alkalmazni a 4/1998. kormányrendelet alapján, ezzel gyakorlatilag a katonai fegyverrendszer szerves részévé emelve azokat.
A cirkálólőszerek alapvetően csak akkor vehetnek részt a légi közlekedésben, ha a hatóság nyilvántartásba vette az üzembentartót,
az pedig kérelemben nyilatkozott arról, hogy megfelelő műszaki dokumentációval és oktatási tematikával rendelkezik, a kezelőszemélyzet kompetens és alkalmas a feladat ellátására, illetve van baleseti készenléti szolgálata és repülésbiztonsági szervezete – magyarázták a cikkben.
Az összeállításból kiderült, a rendelet a drónok üzemeltetőire is részletes szabályokat állapít meg.
Az üzembentartói jogot csak kijelölt állami szervek gyakorolhatják.
Ezek közzé tartozik, a honvédség, a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a katasztrófavédelem, a NAV, a büntetés-végrehajtás, az Országgyűlési Őrség, az idegenrendészet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) is.
A cikkben arra is kitértek, hogy ezek a szervek felelősek a drónok üzemeltetéséért, a kezelők kijelöléséért, valamint a jártasság és a képzés fenntartásáért. A kezelőknek szakszolgálati engedéllyel kell rendelkezniük, de a rendelet kimondja, hogy a NATO- vagy EU-tagállamok által kiadott engedélyek automatikusan elfogadottak – hangsúlyozták.
A hvg.hu az összefoglaló végén arra is rámutatott, hogy a rendelettervezet külön foglalkozik azzal, hogy ha a drón fedélzetén elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezés (például zavaró berendezés vagy radar) található, az üzemeltetéshez külön frekvenciaengedély vagy uniós CE-jelölés szükséges. A cirkálólőszerek esetében az is előírás, hogy az üzembentartó saját nyilvántartást vezessen róluk, és egyedi azonosítóval lássa el őket – húzta alá a lap.
