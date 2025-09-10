Öngyilkos drónok bevetéséről szóló jogszabályt készít elő az Orbán-kormány

Az állami szervek által használt drónok – hivatalosan „pilóta nélküli állami légi járművek” – szabályozásáról bocsátott társadalmi egyeztetésre rendelettervezetet a Honvédelmi Minisztérium – szúrta ki a hvg.hu.

A jogszabály célja, hogy a technológia gyors fejlődéséhez igazodva rugalmasan és rövid határidővel biztosítsa az eszközök rendszerbe állítását, és jogi keretet teremtsen a sajtóban csak kamikaze vagy öngyilkos drónokként ismert cirkálólőszerek alkalmazására – ismertette a lap.

A hírportál megjegyezte, ez utóbbinak – amely különösen az orosz–ukrán háború óta játszik egyre fontosabb szerepet a fegyveres konfliktusokban – külön kategóriát alkot a rendelet.

Mint írták, a jogszabálytervezet a drónokat nyolc kategóriába sorolja be: