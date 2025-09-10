Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kategória Magyarország rendelettervezet jogszabály eszköz drón Honvédelmi Minisztérium

Öngyilkos drónok bevetéséről szóló jogszabályt készít elő az Orbán-kormány

2025. szeptember 10. 16:35

A jogszabály célja, hogy jogi keretet teremtsen a sajtóban csak kamikaze vagy öngyilkos drónokként ismert cirkálólőszerek alkalmazására.

2025. szeptember 10. 16:35
null

Az állami szervek által használt drónok – hivatalosan „pilóta nélküli állami légi járművek” – szabályozásáról bocsátott társadalmi egyeztetésre rendelettervezetet a Honvédelmi Minisztérium – szúrta ki a hvg.hu.

A jogszabály célja, hogy a technológia gyors fejlődéséhez igazodva rugalmasan és rövid határidővel biztosítsa az eszközök rendszerbe állítását, és jogi keretet teremtsen a sajtóban csak kamikaze vagy öngyilkos drónokként ismert cirkálólőszerek alkalmazására – ismertette a lap.

A hírportál megjegyezte, ez utóbbinak – amely különösen az orosz–ukrán háború óta játszik egyre fontosabb szerepet a fegyveres konfliktusokban – külön kategóriát alkot a rendelet.

Mint írták, a jogszabálytervezet a drónokat nyolc kategóriába sorolja be:

  • A1 és A2: 4 kilogramm alatti,
  • B1 és B2: 4–25 kilogramm közötti,
  • C: 25–150 kilogramm közötti,
  • D: 150–600 kilogramm közötti,
  • E: 600 kilogramm feletti drónok,
  • F: cirkálólőszerek.

Az összefoglalóban hangsúlyozták, hogy az F kategóriába tartozó cirkálólőszerek definíció szerint olyan „pilóta nélküli állami légi járművek, amelyek robbanó- vagy más megsemmisítő töltetet hordoznak, és ennek működésbe lépésekor maga az eszköz is megsemmisül”. A kiképzéshez használt azonos felépítésű, de harci töltetet nem tartalmazó drónok is ide tartoznak. 

Az öngyilkos drónok üzemeltetésekor az úgynevezett „lövedékek és rakéták légtérbe juttatására vonatkozó szabályokat” kell alkalmazni a 4/1998. kormányrendelet alapján, ezzel gyakorlatilag a katonai fegyverrendszer szerves részévé emelve azokat.

A cirkálólőszerek alapvetően csak akkor vehetnek részt a légi közlekedésben, ha a hatóság nyilvántartásba vette az üzembentartót, 

az pedig kérelemben nyilatkozott arról, hogy megfelelő műszaki dokumentációval és oktatási tematikával rendelkezik, a kezelőszemélyzet kompetens és alkalmas a feladat ellátására, illetve van baleseti készenléti szolgálata és repülésbiztonsági szervezete – magyarázták a cikkben.

Részletes szabályok vonatkoznak a drónok üzemeltetőire is

Az összeállításból kiderült, a rendelet a drónok üzemeltetőire is részletes szabályokat állapít meg. 

Az üzembentartói jogot csak kijelölt állami szervek gyakorolhatják.

Ezek közzé tartozik, a honvédség, a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a katasztrófavédelem, a NAV, a büntetés-végrehajtás, az Országgyűlési Őrség, az idegenrendészet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) is.

A cikkben arra is kitértek, hogy ezek a szervek felelősek a drónok üzemeltetéséért, a kezelők kijelöléséért, valamint a jártasság és a képzés fenntartásáért. A kezelőknek szakszolgálati engedéllyel kell rendelkezniük, de a rendelet kimondja, hogy a NATO- vagy EU-tagállamok által kiadott engedélyek automatikusan elfogadottak – hangsúlyozták.

A hvg.hu az összefoglaló végén arra is rámutatott, hogy a rendelettervezet külön foglalkozik azzal, hogy ha a drón fedélzetén elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezés (például zavaró berendezés vagy radar) található, az üzemeltetéshez külön frekvenciaengedély vagy uniós CE-jelölés szükséges. A cirkálólőszerek esetében az is előírás, hogy az üzembentartó saját nyilvántartást vezessen róluk, és egyedi azonosítóval lássa el őket – húzta alá a lap.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 10. 17:12
Szerintem az első öngyilkos drónjainkat nevezzük el Magyar Péternek. :)))))))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. szeptember 10. 17:09
Szabadságot Öngyilkos Drónnak!
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. szeptember 10. 16:55
A merénylőket különösebben nem fogja érdekelni. :(
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!