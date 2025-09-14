„Ők is szeretik a brüsszelieket, ilyen a viszonzott szerelem” – így reagált Menczer Tamás Tarr Zoltán szavaira

„Azt mondta Tarr »választás után mindent lehet« Zoltán, hogy őket nagyon szeretik Brüsszelben, ők is szeretik a brüsszelieket, ilyen a viszonzott szerelem” – mondta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója, a közösségi oldalán megosztott legújabb videójában, ami Harcosok Klubja edzőtáborában készült.

A kommunikációs igazgató arra buzdított, hogy hallgassák meg a hangfelvételt, melyben Tarr Zoltán, a Tisza Párt korábbi alelnöke azt állítja, hogy „egy jó házasságban is lemondunk a szuverenitásunk bizonyos részeiről és ezt nem zokogva, haját tépve teszi meg az ember, hanem óriási fesztivál, lagzi keretében”. Az esetről korábban lapunk is beszámolt.