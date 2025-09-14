„Ők is szeretik a brüsszelieket, ilyen a viszonzott szerelem” – így reagált Menczer Tamás Tarr Zoltán szavaira

BRÉKING: Magyar Péter szerint küszöbön a ruandai népirtás, mert Orbán Viktor teraszt söpört
A Tisza Párt elnöke berezelt a saját propagandájától.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint, amit a gazdaságról és az adóról, meg az energiáról tudunk, a mellé még hozzátehetjük az Ukrajna-csomagot, a bevándorlás-csomagot, az LMBTQ-csomagot.
„Azt mondta Tarr »választás után mindent lehet« Zoltán, hogy őket nagyon szeretik Brüsszelben, ők is szeretik a brüsszelieket, ilyen a viszonzott szerelem” – mondta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója, a közösségi oldalán megosztott legújabb videójában, ami Harcosok Klubja edzőtáborában készült.
A kommunikációs igazgató arra buzdított, hogy hallgassák meg a hangfelvételt, melyben Tarr Zoltán, a Tisza Párt korábbi alelnöke azt állítja, hogy „egy jó házasságban is lemondunk a szuverenitásunk bizonyos részeiről és ezt nem zokogva, haját tépve teszi meg az ember, hanem óriási fesztivál, lagzi keretében”. Az esetről korábban lapunk is beszámolt.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt elnöke berezelt a saját propagandájától.
Ők nagyon szeretik Brüsszelt, és szeretnének ígérni nekik, de még nem tudnak ígérni, mondja Tarr, mert még nem övék a végrehajtó hatalom, vagyis a kormány”
– fogalmazott Menczer Tamás, majd hozzátette: „De ha az övék lesz, vagy lenne, amit persze nem hagyunk, akkor ők ígérnének és mindent végrehajtanának”.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint, amit a gazdaságról és az adóról, meg az energiáról tudunk, a mellé még hozzátehetjük az Ukrajna-csomagot, a bevándorlás-csomagot, az LMBTQ-csomagot.
Von der Leyen asszony a tetejére ráül, Weberrel átkötik, és készen vagyunk. Na, azért csináljuk, hogy mindez ne történjen meg”
– tette hozzá végül Menczer Tamás.
Ezt is ajánljuk a témában
Tarr Zoltán felbátorodott Manfred Weber kijelentésén, miszerint „nem létezik olyan, hogy nemzeti szuverenitás”, de Magyar Pétertől is hallottunk már ilyet.
Nyitókép forrása: MTI/Kovács Attila