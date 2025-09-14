Ft
09. 14.
vasárnap
Tarr Zoltán Menczer Tamás Tisza Párt

„Ők is szeretik a brüsszelieket, ilyen a viszonzott szerelem” – így reagált Menczer Tamás Tarr Zoltán szavaira

2025. szeptember 14. 15:41

A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint, amit a gazdaságról és az adóról, meg az energiáról tudunk, a mellé még hozzátehetjük az Ukrajna-csomagot, a bevándorlás-csomagot, az LMBTQ-csomagot.

2025. szeptember 14. 15:41
null

„Azt mondta Tarr »választás után mindent lehet« Zoltán, hogy őket nagyon szeretik Brüsszelben, ők is szeretik a brüsszelieket, ilyen a viszonzott szerelem” – mondta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója, a közösségi oldalán megosztott legújabb videójában, ami Harcosok Klubja edzőtáborában készült.

A kommunikációs igazgató arra buzdított, hogy hallgassák meg a hangfelvételt, melyben Tarr Zoltán, a Tisza Párt korábbi alelnöke azt állítja, hogy „egy jó házasságban is lemondunk a szuverenitásunk bizonyos részeiről és ezt nem zokogva, haját tépve teszi meg az ember, hanem óriási fesztivál, lagzi keretében”. Az esetről korábban lapunk is beszámolt.

Ők nagyon szeretik Brüsszelt, és szeretnének ígérni nekik, de még nem tudnak ígérni, mondja Tarr, mert még nem övék a végrehajtó hatalom, vagyis a kormány” 

– fogalmazott Menczer Tamás, majd hozzátette: „De ha az övék lesz, vagy lenne, amit persze nem hagyunk, akkor ők ígérnének és mindent végrehajtanának”.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint, amit a gazdaságról és az adóról, meg az energiáról tudunk, a mellé még hozzátehetjük az Ukrajna-csomagot, a bevándorlás-csomagot, az LMBTQ-csomagot. 

Von der Leyen asszony a tetejére ráül, Weberrel átkötik, és készen vagyunk. Na, azért csináljuk, hogy mindez ne történjen meg”

 – tette hozzá végül Menczer Tamás.

Nyitókép forrása: MTI/Kovács Attila

