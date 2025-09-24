Nemzetközi trend: Hadházyék akciójával begyűrűzött Magyarországra az egyházellenes erőszak

Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.
Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra kedden délután. Nem ritkák a hasonló egyház- és hitellenes akciók külföldön sem.
Kedden is folytatta március vége óta tartó tüntetéssorozatát Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. A demonstráció a Ferenciek teréről indult, a célja pedig az Andrássy úton lerombolt Navalnij-emlékmű volt. A politikus beszéde közben a téren található templom megkongatta a harangját, Hadházy pedig kijelentette, ezzel szándékosan zavarják a tüntetését. Ezt követően a demonstrálók közül páran bementek a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő. A tüntetés szervezője mikor ezt észrevette, megkérte a tüntetőket, hogy jöjjenek ki.
Ezt is ajánljuk a témában
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.
Az Index beszámolója szerint a harangozás mintegy 15 percig tarthatott, majd megjelent egy pap egy Bibliával a kezében a templom ajtajában. Az egyházfit a jelenlévők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták a pap felé. Emellett
egyházellenes rigmusok is skandálták, illetve egy rövid ideig szólt a „Mocskos Fidesz” is.
Nem ritkák a hasonló egyház- és hitellenes akciók külföldön sem. Mint arról a Mandiner beszámolt, korábban egy katolikus papot tartóztattak le Ohioban, mert az abortusz ellen imádkozott egy abortuszklinika előtt.
Katolikus lapok jelentették még 2021. június 5-én, szombaton, hogy Fidelis Moscinski CFR-t, a Megújulás Kapucinus Testvérei rendjének papját a rendőrség letartóztatta, mert az abortusz ellen imádkozott. A fotók azt mutatják, hogy a ferences papot két rendőr bilincsben hurcolja el a 2127 State Road cím alatt álló épületből és térden csúszva vezetik egy rendőrautóhoz. A rendőrség a térdén álló papot felállította és az autóba tette, miközben még mindig bilincsben voltak kezei a háta mögött.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy katolikus papot letartóztattak a hétvégén Ohioban, mert az abortusz ellen imádkozott egy ohiói abortuszklinika előtt.
Korábban Birminghamben tartóztattak le egy életpárti önkéntest, Isabel Vaughan-Spurce-t, amiért csendben imádkozott egy abortuszklinika előtt. A The European Conservative című portál hosszú cikkben foglalkozott a megdöbbentő esettel, mások mellett azt ecsetelve, miként lehet egy elméletileg olyan „szabad” országban, mint az Egyesült Királyság letartóztatni valakit kizárólag azért, mert egy abortuszklinika előtt imádkozik.
Gondolatbűnözés miatt is el lehet valakit már kaszálni? – kérdi a szerző, Sebastian Morello, aki leszögezi: „A szabad ország nem azt jelenti, hogy ott bárki azt tehet, amit csak szeretne. Ez bizony az anarchiával és a káosszal lenne egyenlő. A szabad ország egy olyan ország, ahol az állampolgárok szabadságjogai kellőképpen védettek ahhoz, hogy saját akaratukból azt tehessék, ami jó”.
Nyitókép: Facebook