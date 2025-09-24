Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Hadházy Ákos egyház templom külföld abortuszklinika bilincs

Nemzetközi trend: Hadházyék akciójával begyűrűzött Magyarországra az egyházellenes erőszak

2025. szeptember 24. 13:13

Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra kedden délután. Nem ritkák a hasonló egyház- és hitellenes akciók külföldön sem.

2025. szeptember 24. 13:13
null

Kedden is folytatta március vége óta tartó tüntetéssorozatát Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. A demonstráció a Ferenciek teréről indult, a célja pedig az Andrássy úton lerombolt Navalnij-emlékmű volt. A politikus beszéde közben a téren található templom megkongatta a harangját, Hadházy pedig kijelentette, ezzel szándékosan zavarják a tüntetését. Ezt követően a demonstrálók közül páran bementek a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő. A tüntetés szervezője mikor ezt észrevette, megkérte a tüntetőket, hogy jöjjenek ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Index beszámolója szerint a harangozás mintegy 15 percig tarthatott, majd megjelent egy pap egy Bibliával a kezében a templom ajtajában. Az egyházfit a jelenlévők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták a pap felé. Emellett 

egyházellenes rigmusok is skandálták, illetve egy rövid ideig szólt a „Mocskos Fidesz” is.

Bilincsbe vertek egy ferencest egy abortuszklinika előtt

Nem ritkák a hasonló egyház- és hitellenes akciók külföldön sem. Mint arról a Mandiner beszámolt, korábban egy katolikus papot tartóztattak le Ohioban, mert az abortusz ellen imádkozott egy abortuszklinika előtt. 

Katolikus lapok jelentették még 2021. június 5-én, szombaton, hogy Fidelis Moscinski CFR-t, a Megújulás Kapucinus Testvérei rendjének papját a rendőrség letartóztatta, mert az abortusz ellen imádkozott. A fotók azt mutatják, hogy a ferences papot két rendőr bilincsben hurcolja el a 2127 State Road cím alatt álló épületből és térden csúszva vezetik egy rendőrautóhoz. A rendőrség a térdén álló papot felállította és az autóba tette, miközben még mindig bilincsben voltak kezei a háta mögött.

Ezt is ajánljuk a témában

Csendben imádkozni sem lehet

Korábban Birminghamben tartóztattak le egy életpárti önkéntest, Isabel Vaughan-Spurce-t, amiért csendben imádkozott egy abortuszklinika előtt. A The European Conservative című portál hosszú cikkben foglalkozott a megdöbbentő esettel, mások mellett azt ecsetelve, miként lehet egy elméletileg olyan „szabad” országban, mint az Egyesült Királyság letartóztatni valakit kizárólag azért, mert egy abortuszklinika előtt imádkozik.

Gondolatbűnözés miatt is el lehet valakit már kaszálni? – kérdi a szerző, Sebastian Morello, aki leszögezi: „A szabad ország nem azt jelenti, hogy ott bárki azt tehet, amit csak szeretne. Ez bizony az anarchiával és a káosszal lenne egyenlő. A szabad ország egy olyan ország, ahol az állampolgárok szabadságjogai kellőképpen védettek ahhoz, hogy saját akaratukból azt tehessék, ami jó”.

Nyitókép: Facebook

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lenyegtelen
2025. szeptember 24. 13:24
Hadházy egy gyakorló elmebeteg aki nem szedi a gyógyszereit. Bár ennek már midegy... Sallai R. Benedek volt az utolsó, aki próbálta Ákost visszaterelni a normalitás útjára és meg is találta az Ákos stílusához a legjobban illő kommunikációs formát.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!