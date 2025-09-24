Nemzetközi trend: Hadházyék akciójával begyűrűzött Magyarországra az egyházellenes erőszak

Nem ritkák a hasonló egyház- és hitellenes akciók külföldön sem. Mint arról a Mandiner beszámolt, korábban egy katolikus papot tartóztattak le Ohioban, mert az abortusz ellen imádkozott egy abortuszklinika előtt.

Katolikus lapok jelentették még 2021. június 5-én, szombaton, hogy Fidelis Moscinski CFR-t, a Megújulás Kapucinus Testvérei rendjének papját a rendőrség letartóztatta, mert az abortusz ellen imádkozott. A fotók azt mutatják, hogy a ferences papot két rendőr bilincsben hurcolja el a 2127 State Road cím alatt álló épületből és térden csúszva vezetik egy rendőrautóhoz. A rendőrség a térdén álló papot felállította és az autóba tette, miközben még mindig bilincsben voltak kezei a háta mögött.