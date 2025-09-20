Ft
09. 20.
szombat
Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely Hont András

Nem tartom túl valószínűnek, hogy egyetlen lejárató iromány miatt valaki öngyilkos lesz

2025. szeptember 20. 15:24

Elképzelhető, hogy a cikk hozzájárult a tragédiához, fogalmam sincs.

2025. szeptember 20. 15:24
Hont András
Hont András
Facebook

„Nem tartom túl valószínűnek, hogy egyetlen lejárató iromány miatt valaki öngyilkos lesz, de természetesen tévedhetek. Mindenesetre a folyamatosan visszafogott, tárgyszerű, magát hamari kijelentésekre sohasem ragadtató Márki-Zay polgármester, a kényszeresen mértéktartó és elfogulatlan Magyar Hang, valamint a mély tudású és rendre szofisztikáltan gondolkodó Gulyás propagandista közléseit mint hiteles forrást óvakodva kezelném. Elképzelhető, hogy a cikk hozzájárult a tragédiához, fogalmam sincs. Semmit sem tudok az esetről, annak hátteréről, a tragikus sorsú (Isten nyugosztalja!) rendőr-alezredes életéről. Egyet tudok: ti sem tudtok.”

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
qqriku
2025. szeptember 20. 16:52
Ha egy rendőr-alezredes/kapitány egyetlen lejárató cikktől öngyilkos lesz, akkor annyira instabil lelkileg, hogy alkalmatlan a posztjára.
Error404PageNotFound
2025. szeptember 20. 16:51
Nagy bizonyossággal ki merem jelenteni, hogy ha a rendőrök körében a félrek.rás öngyilkossági ok lenne, akkor nem lenne már rendőrség.
Amerigo
2025. szeptember 20. 16:29
Egy ember öngyilkosságát, halálát politikai haszonszerzésre felhasználni utolsó, aljas cselekedet. MZP és MP nemcsak aljasak, hanem alávaló gazemberek, latrok. A karma majd visszaköszön.
vitez-laszlo
2025. szeptember 20. 16:25
A Direkt 36 Gyurcsány házaspár lejárató cikke miatt Gyurcsányék mikor lesznek öngyilkosok MZP, és a tiszások meg vezérük logikája szerint? Ha mindenki aki megcsalta a feleségét öngyilkos lenne, vagy lett volna........????
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!