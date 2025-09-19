Navracsics Tibor: A történelem süllyesztőjében eltűnt bolsevik elődök elégedetten csettintenek bugyrukból

Ha a politika szereplői arra hivatkozással, hogy ellenfelei lejáratják, nem nevezik meg jelöltjeiket, nem mondják el programjukat, ha azt a taktikát vallják, hogy a választás előtt nem lehet beszélni semmiről, utána viszont mindent meg lehet tenni, akkor valójában – a mindennapi bolsevizmus jegyében – arra tesznek kísérletet, hogy az igazsághoz hazudják keresztül magukat. Amikor egy sajtótájékoztatón vagy éppen egy elvileg nyílt utcai fórumon a politikus a kérdezőbe fojtja a szót, becsmérlő jelzőkkel illetve őt, vagy éppen válasz helyett csupán politikai ellenfeleinek személyeskedő gyalázására futja, akkor
ugyanaz a bolsevik logika sejlik fel, amely a demokrácia alapjait rombolja.
Ha a politikai cselekvés kimerül a másikkal szembeni üres provokációban, a közállapotokkal kapcsolatos hergelésben, akkor a történelem süllyesztőjében eltűnt bolsevik elődök elégedetten csettintenek bugyrukból.
Naivitás lenne azt várni, hogy a hazugság, az álságos magatartás, a provokáció és a gyűlöletkeltés egyik napról a másikra eltűnik hétköznapjainkból. Ősi gyarlóságaink ezek, amelyek nemcsak a politikában, de az élet minden területén jelen vannak, és lesznek is talán, míg ember létezik. Tőlünk, polgároktól függ azonban, hogy milyen mértékben fertőzi meg közösségi életünket, azaz közéletünket a mindennapi bolsevizmus.
Amint láthatjuk, az 1918-as Lukács Györgynek igaza volt az 1919-es Lukács Györggyel szemben.