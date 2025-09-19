Navracsics Tibor: A történelem süllyesztőjében eltűnt bolsevik elődök elégedetten csettintenek bugyrukból

„Ismétlem: a bolsevizmus azon a meta­fizikai föltevésen alapul, hogy a rosszból jó származhatik, hogy lehetséges, mint Razumihin mondja a Bűn és bűnhődésben: az igazsághoz keresztülhazudni magunkat. E sorok írója nem képes ezt a hitet osztani, és ezért feloldhatatlan erkölcsi dilemmát lát a bolsevik állásfoglalás gyökerében, míg a demokrácia – hite szerint – csak emberfeletti lemondást és önfeláldozást követel azoktól, akik tudatosan és becsületesen végig akarják csinálni. De ez, ha talán emberfeletti erőt igényel is, nem lényegében megoldhatatlan kérdés, mint a bolsevizmus erkölcsi problémája” – írta 1918 decemberében A bolsevizmus mint erkölcsi probléma című cikkében Lukács György.

Fel­vetésének általános érvényéből mit sem von le a tény, hogy bő három hónappal később ő maga a Vörös Ujság szerkesztője, majd a kommün népbiztosa lesz, így saját maga cáfolja személyes erkölcsi álláspontját.

A dilemmát úgy is megfogalmazhatjuk, hogy szentesítheti-e a cél az eszközt, és akkor máris Macchiavellinél járunk, akit a modern politika egyik előfutáraként tisztelnek sokan. Ők azt is vallják, hogy ez az alapelv bár erkölcsi szempontból nem szép, a gyakorlati politikában hasznos, így része is mindennapi életünknek. Lukács későbbi személyes döntése és az idő csak látszólag cáfolta fenti kijelentését. A világrendszerré épült szocializmus éppen abból adódóan bukott meg, hogy minden lényeges elemében hazugságnak bizonyult. Lukács fordulatával élve: nem igaz, hogy a rosszból jó származhat. A modern demokráciák – minden technológiai változás és manipuláció ellenére is – a mai napig azon az erkölcsi alapon nyugszanak, hogy

a közügyek iránt érdeklődő, az információkhoz szabadon hozzáférő polgár tud leg­magasabb szinten dönteni saját közössége ügyeiről vagy éppen saját kép­viselőiről.

Ez egy demokráciában elvileg az akaratképzés minden mozzanatára érvényes, mégis különösen hangsúlyos a képviseleti demokrácia legfontosabb eseménye, a választás alkalmával.