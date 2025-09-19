Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
demokrácia bolsevizmus program politika taktika

Navracsics Tibor: A történelem süllyesztőjében eltűnt bolsevik elődök elégedetten csettintenek bugyrukból

2025. szeptember 19. 21:43

Egy közösség vagy annak vezetői nem hazudhatják magukat keresztül az igazságig.

2025. szeptember 19. 21:43
null
Navracsics Tibor
Navracsics Tibor

„Ismétlem: a bolsevizmus azon a meta­fizikai föltevésen alapul, hogy a rosszból jó származhatik, hogy lehetséges, mint Razumihin mondja a Bűn és bűnhődésben: az igazsághoz keresztülhazudni magunkat. E sorok írója nem képes ezt a hitet osztani, és ezért feloldhatatlan erkölcsi dilemmát lát a bolsevik állásfoglalás gyökerében, míg a demokrácia – hite szerint – csak emberfeletti lemondást és önfeláldozást követel azoktól, akik tudatosan és becsületesen végig akarják csinálni. De ez, ha talán emberfeletti erőt igényel is, nem lényegében megoldhatatlan kérdés, mint a bolsevizmus erkölcsi problémája” – írta 1918 decemberében A bolsevizmus mint erkölcsi probléma című cikkében Lukács György.

Fel­vetésének általános érvényéből mit sem von le a tény, hogy bő három hónappal később ő maga a Vörös Ujság szerkesztője, majd a kommün népbiztosa lesz, így saját maga cáfolja személyes erkölcsi álláspontját. 

A dilemmát úgy is megfogalmazhatjuk, hogy szentesítheti-e a cél az eszközt, és akkor máris Macchiavellinél járunk, akit a modern politika egyik előfutáraként tisztelnek sokan. Ők azt is vallják, hogy ez az alapelv bár erkölcsi szempontból nem szép, a gyakorlati politikában hasznos, így része is mindennapi életünknek. Lukács későbbi személyes döntése és az idő csak látszólag cáfolta fenti kijelentését. A világrendszerré épült szocializmus éppen abból adódóan bukott meg, hogy minden lényeges elemében hazugságnak bizonyult. Lukács fordulatával élve: nem igaz, hogy a rosszból jó származhat. A modern demokráciák – minden technológiai változás és manipuláció ellenére is – a mai napig azon az erkölcsi alapon nyugszanak, hogy

a közügyek iránt érdeklődő, az információkhoz szabadon hozzáférő polgár tud leg­magasabb szinten dönteni saját közössége ügyeiről vagy éppen saját kép­viselőiről.

Ez egy demokráciában elvileg az akaratképzés minden mozzanatára érvényes, mégis különösen hangsúlyos a képviseleti demokrácia legfontosabb eseménye, a választás alkalmával. 

Ha a politika szereplői arra hivatkozással, hogy ellenfelei lejáratják, nem nevezik meg jelöltjeiket, nem mondják el programjukat, ha azt a taktikát vallják, hogy a választás előtt nem lehet beszélni semmiről, utána viszont mindent meg lehet tenni, akkor valójában – a mindennapi bolsevizmus jegyében – arra tesznek kísérletet, hogy az igazsághoz hazudják keresztül magukat. Amikor egy sajtótájékoztatón vagy éppen egy elvileg nyílt utcai fórumon a politikus a kérdezőbe fojtja a szót, becsmérlő jelzőkkel illetve őt, vagy éppen válasz helyett csupán politikai ellenfelei­nek személyeskedő gyalázására futja, akkor

ugyanaz a bolsevik logika sejlik fel, amely a demokrácia alapjait rombolja.

Ha a politikai cselekvés kimerül a másikkal szembeni üres provokációban, a közállapotokkal kapcsolatos hergelésben, akkor a történelem süllyesztőjében eltűnt bolsevik elődök elégedetten csettintenek bugyrukból. 

Naivitás lenne azt várni, hogy a hazugság, az álságos magatartás, a provokáció és a gyűlöletkeltés egyik napról a másikra eltűnik hétköznap­jainkból. Ősi gyarlóságaink ezek, amelyek nemcsak a politikában, de az élet minden területén jelen vannak, és lesznek is talán, míg ember létezik. Tőlünk, polgároktól függ azonban, hogy milyen mértékben fertőzi meg közösségi életünket, azaz közéletünket a mindennapi bolsevizmus. 

Amint láthatjuk, az 1918-as Lukács Györgynek igaza volt az 1919-es Lukács Györggyel szemben. 

Egy közösség vagy annak vezetői – legyen szó osztályról, nemzetről vagy éppen pártról – nem hazudhatják magukat keresztül az igazságig. 

A rosszból nem származhat jó. A történelem megmutatta, hogy a bolsevizmus, az ideológia, amely a dia­lektika köntösébe rejtve hivatalosan is vallotta ezt az elvet, megbukott. A mi feladatunk pedig éppen az, hogy ennek a pitiáner, cinikus, sunyi mindennapi gyakorlata is tűnjön el a közösségeink hétköznapi életéből.

A szerző közigazgatási és területfejlesztési miniszter 

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: Kovács Attila / MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

***

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. szeptember 19. 21:54
Navracsics ritkán szól, ezért annak súlya van. Ezért a fentieket a pszichopata nem fogja zsebre tenni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!