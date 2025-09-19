„Most van itt az idő” – A 4iG vezére amerikai cégeket hív Magyarországra

BMW: Új korszakot nyitunk Magyarországon – ennyibe kerül az első Debrecenben gyártott autó
A német vezér szerint ez az évszázad projektje.
Jászai Gellért, a 4iG vezérigazgatója szerint Magyarország nemcsak földrajzilag, hanem gazdaságilag is tökéletes pozícióban van ahhoz, hogy az amerikai cégek európai központja legyen.
„Európa szívéből indulva mi magyarok olyan kihívásokat győztünk le, amelyek más, gyengébb országokat megtörtek volna” – fogalmazott véleménycikkében Jászai Gellért.
A 4iG vezérigazgatója kiemeli, hogy ez a tökéletes alkalom arra, hogy az amerikai befektetők bővítésbe kezdjenek Magyarországon
A vállalkozói szellem, innováció és kemény munka olyan közös értékek, amelyek tökéletes célponttá teszik hazánkat a tengerentúli nagyvállalatok számára. „Bizonyos technológiai vállalatok, gyártócégek és szolgáltatók már sikeresen működnek nálunk – de a lehetőségek még messze nincsenek teljesen kiaknázva” – jelezte Jászai Gellért.
Az üzletember szerint Magyarország Európa nagyobb országaihoz képest több előnyt kínál Amerika befektetőinek, elsősorban hatékonyságot és rugalmasságot. Kiemeli hazánk földrajzi elhelyezkedését is, ugyanis Magyarország „páratlan elérhetőséget nyújt Nyugat-Európa, a Balkán és Kelet-Európa metszéspontján”. Hazánk diplomácia kapcsolatai pedig garantálják az EU-s szabad piachoz való akadálymentes hozzáférést
Munkaerőnk Európa egyik legképzettebbje. A magyar egyetemek elsőrangú mérnököket, informatikusokat és orvosi szakembereket képeznek, akik nemcsak technikai tudásukkal, hanem vállalkozói szemléletükkel is kiemelkednek”
– emelte ki a magyar oktatásból származásból előnyöket Jászai Gellért.
A cikk szerint nem csak az oktatásba, de a kutatás-fejlesztésbe fektetett összegek is kiemelik hazánkat. Kiemelendő iparágak a biotechnológia, mesterséges intelligencia, tiszta energia és fejlett gyártástechnológia.
