„Most van itt az idő” – A 4iG vezére amerikai cégeket hív Magyarországra

„Európa szívéből indulva mi magyarok olyan kihívásokat győztünk le, amelyek más, gyengébb országokat megtörtek volna” – fogalmazott véleménycikkében Jászai Gellért.

A 4iG vezérigazgatója kiemeli, hogy ez a tökéletes alkalom arra, hogy az amerikai befektetők bővítésbe kezdjenek Magyarországon

A vállalkozói szellem, innováció és kemény munka olyan közös értékek, amelyek tökéletes célponttá teszik hazánkat a tengerentúli nagyvállalatok számára. „Bizonyos technológiai vállalatok, gyártócégek és szolgáltatók már sikeresen működnek nálunk – de a lehetőségek még messze nincsenek teljesen kiaknázva” – jelezte Jászai Gellért.