09. 29.
hétfő
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Magyar Péter per ítélet

Most van baj: a tiszások eszement terveket szövögetnek, mert a bíró Magyar Péter ellen ítélt

2025. szeptember 29. 19:38

Van, akinek már a miniszterelnök kivégzése jár a fejében.

2025. szeptember 29. 19:38
null

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter elvesztette azt az indexes sajtópert, amelyet a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terve miatt indított az orgánum ellen. Nem okozott meglepetést, hogy sem Magyar, a Tisza Párt kommentelői, sem Ruszin-Szendi Romulusz nem fogadta jól az ítéletet. A Tisza Párt első embere a közösségi oldalán diktatúráról írt, és azt ígérte,

hogy győzelme esetén visszaállítja a „független igazságszolgáltatást” – vagyis olyan bíróságok lesznek, amelyek megítélésük szerint kedvező ítéleteket hoznak.

Magyar bejegyzése alatt felbukkant Ruszin-Szendi Romulusz is, aki fenyegető hangvételű hozzászólást tett közzé.

A korábbi vezérkari főnöktől eddig sem áll távol az erőszakos retorika: az elmúlt hetekben több felvétel is napvilágot látott, amelyeken Ruszin-Szendi fegyvert vagy ahhoz külalakra nagyon hasonló tárgyat visel Tisza-rendezvényeken.

Ehhez kapcsolódó, korábban egy siófoki fórumon például azt mondta: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám tenni!”

A Mandiner olvasói emlékezhetnek arra is, hogy szeptember elején Kötcsén Ruszin-Szendi erőszakosan lépett fel Móna Márkkal, portálunk riporterével szemben, amikor az a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdezte volna.

Jogállam csak akkor kell, amikor a tiszásoknak tetszik 

Magyar Péter bejegyzése alatt

a hozzászólók többsége az ítéletet meghozó bíró ellen fordult, és „elégtételt” követelt.

Többen azt írták, hogy kormányváltás után „már nem lesz bíró” az illető. Egy kommentelő „tanácsot” is adott Magyarnak: „Ne felejtsd el kirúgni és bezárni az ilyen bírókat, ügyészeket!” Gyorsan felbukkantak olyan hozzászólások is, amelyek burkoltan a miniszterelnök kivégzésére utaltak. Az egyik komment így szólt:

Ceausescu is védte magát az utolsó percig ’89-ben, mindhiába.”

Számos Tisza-szimpatizáns arra a következtetésre jutott az ítélet kapcsán, hogy nem fogják tudni megnyerni a választásokat.

Egyikük nem is várna a demokratikus döntésre: „Nem szabad megvárni, kergessük el őket azonnal!!!” – írta. Mások azt javasolták, hogy külföldi segítséggel kellene megbuktatni a kormányt.

Ismert, hogy az Index augusztus 26-án tette közzé, hogy a Tisza Párt háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készül, amit egy, a lap birtokába került belső feljegyzés alapján írtak meg. Ezt követően Magyar Péter több Facebook-bejegyzésben becsmérelte az Index munkatársait és munkáját, valamint azt állította, hogy több sajtópert nyert és indított a lap ellen.

Az Index azonban gyorsan tisztázta: az ellenzéki politikus valójában egyetlen pert sem indított ellenük.

Magyar Péter ezután még tovább ment, arra buzdította követőit, hogy ne olvassák az Index híreit, miközben több posztjában jogtalanul használta fel a lap képeit. Az ügy csúcspontján a Tisztelet és Szabadság Párt helyreigazítási kérelemmel fordult az Indexhez, amit a lap elutasított.

Emiatt a Tisza Párt helyreigazítási pert indított, ám a Fővárosi Törvényszék elutasította a vádjaikat, így

az Indexnek nem kell helyreigazítást közzétennie. A bíróság döntése értelmében a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz áfa perköltséget kell fizetnie a lapnak.

Az ügyet tovább súlyosbította, hogy a tárgyalás alatt mintegy 30 Tisza-aktivista a törvényszék épületében tüntetve próbált nyomást gyakorolni a bíróságra. A közhangulatot Magyar Péter is szította Facebook-bejegyzéseivel, amelyekben olyan kijelentéseket tett, mint: „Fut, menekül a gyáva propagandalappá silányított Index.”

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

B_kanya
2025. szeptember 29. 21:10
enes 2025. szeptember 29. 20:35 "Kis abszurd! Egy bíró indíthat pert? Mert nem akármi hangzik el." Talán még az ügyészségnek hivatalból is kötelező...
B_kanya
2025. szeptember 29. 21:09
dejavu 2025. szeptember 29. 20:42 "kommentszemle. Nincs újságírótok, mi?" Kínosak a bérkommentek?
B_kanya
2025. szeptember 29. 21:06
dejavu 2025. szeptember 29. 20:57 " De hogy Orbán totaliárius módón a jobboldali újságírást is felfalta a propaganda okán," A szektából így látszik?
dejavu
2025. szeptember 29. 20:57
Szerintemdejavu 2025. szeptember 29. 20:48 • Szerkesztve Semmire se tudtál ellenérvelni, csak a valóság elleni dühödben kényszert éreztél egy csak üres, proli panelt beböfögni. ne röhögtessél már. MP hülye viselkedését nem is skartam ellenérvelni. De hogy Orbán totaliárius módón a jobboldali újságírást is felfalta a propaganda okán, az titeket minősít hogy önfeledten csámcsogtok a bulvárfirkászat gyumölcsén. Minimális igényetek, kultúráltságotok lenne a nyilvánosságot illetően, visszaöklendeznétek ha egy orgánum kommentek alapján tudósítana a közéletről. Ufomagazin.
