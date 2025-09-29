Most van baj: a tiszások eszement terveket szövögetnek, mert a bíró Magyar Péter ellen ítélt

Magyar Péter elvesztette a pert, amit a Tisza kiszivárgott adóterve miatt indított
A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz ÁFA perköltséget kell kifizetnie az Indexnek.
Van, akinek már a miniszterelnök kivégzése jár a fejében.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter elvesztette azt az indexes sajtópert, amelyet a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terve miatt indított az orgánum ellen. Nem okozott meglepetést, hogy sem Magyar, a Tisza Párt kommentelői, sem Ruszin-Szendi Romulusz nem fogadta jól az ítéletet. A Tisza Párt első embere a közösségi oldalán diktatúráról írt, és azt ígérte,
hogy győzelme esetén visszaállítja a „független igazságszolgáltatást” – vagyis olyan bíróságok lesznek, amelyek megítélésük szerint kedvező ítéleteket hoznak.
Magyar bejegyzése alatt felbukkant Ruszin-Szendi Romulusz is, aki fenyegető hangvételű hozzászólást tett közzé.
A korábbi vezérkari főnöktől eddig sem áll távol az erőszakos retorika: az elmúlt hetekben több felvétel is napvilágot látott, amelyeken Ruszin-Szendi fegyvert vagy ahhoz külalakra nagyon hasonló tárgyat visel Tisza-rendezvényeken.
Ehhez kapcsolódó, korábban egy siófoki fórumon például azt mondta: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám tenni!”
A Mandiner olvasói emlékezhetnek arra is, hogy szeptember elején Kötcsén Ruszin-Szendi erőszakosan lépett fel Móna Márkkal, portálunk riporterével szemben, amikor az a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdezte volna.
A Tények szerint a Tisza Párt politikusa nem csupán politikai fórumokon, hanem vacsorákon és televíziós felvételeken is magánál tarthatta maroklőfegyverét.
Magyar Péter bejegyzése alatt
a hozzászólók többsége az ítéletet meghozó bíró ellen fordult, és „elégtételt” követelt.
Többen azt írták, hogy kormányváltás után „már nem lesz bíró” az illető. Egy kommentelő „tanácsot” is adott Magyarnak: „Ne felejtsd el kirúgni és bezárni az ilyen bírókat, ügyészeket!” Gyorsan felbukkantak olyan hozzászólások is, amelyek burkoltan a miniszterelnök kivégzésére utaltak. Az egyik komment így szólt:
Ceausescu is védte magát az utolsó percig ’89-ben, mindhiába.”
Számos Tisza-szimpatizáns arra a következtetésre jutott az ítélet kapcsán, hogy nem fogják tudni megnyerni a választásokat.
Egyikük nem is várna a demokratikus döntésre: „Nem szabad megvárni, kergessük el őket azonnal!!!” – írta. Mások azt javasolták, hogy külföldi segítséggel kellene megbuktatni a kormányt.
Ismert, hogy az Index augusztus 26-án tette közzé, hogy a Tisza Párt háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készül, amit egy, a lap birtokába került belső feljegyzés alapján írtak meg. Ezt követően Magyar Péter több Facebook-bejegyzésben becsmérelte az Index munkatársait és munkáját, valamint azt állította, hogy több sajtópert nyert és indított a lap ellen.
Az Index azonban gyorsan tisztázta: az ellenzéki politikus valójában egyetlen pert sem indított ellenük.
Magyar Péter ezután még tovább ment, arra buzdította követőit, hogy ne olvassák az Index híreit, miközben több posztjában jogtalanul használta fel a lap képeit. Az ügy csúcspontján a Tisztelet és Szabadság Párt helyreigazítási kérelemmel fordult az Indexhez, amit a lap elutasított.
Emiatt a Tisza Párt helyreigazítási pert indított, ám a Fővárosi Törvényszék elutasította a vádjaikat, így
az Indexnek nem kell helyreigazítást közzétennie. A bíróság döntése értelmében a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz áfa perköltséget kell fizetnie a lapnak.
Az ügyet tovább súlyosbította, hogy a tárgyalás alatt mintegy 30 Tisza-aktivista a törvényszék épületében tüntetve próbált nyomást gyakorolni a bíróságra. A közhangulatot Magyar Péter is szította Facebook-bejegyzéseivel, amelyekben olyan kijelentéseket tett, mint: „Fut, menekül a gyáva propagandalappá silányított Index.”
Nyitókép forrása: Képernyőfotó
