Most van baj: a tiszások eszement terveket szövögetnek, mert a bíró Magyar Péter ellen ítélt

a hozzászólók többsége az ítéletet meghozó bíró ellen fordult, és „elégtételt” követelt.

Többen azt írták, hogy kormányváltás után „már nem lesz bíró” az illető. Egy kommentelő „tanácsot” is adott Magyarnak: „Ne felejtsd el kirúgni és bezárni az ilyen bírókat, ügyészeket!” Gyorsan felbukkantak olyan hozzászólások is, amelyek burkoltan a miniszterelnök kivégzésére utaltak. Az egyik komment így szólt:

Ceausescu is védte magát az utolsó percig ’89-ben, mindhiába.”

Számos Tisza-szimpatizáns arra a következtetésre jutott az ítélet kapcsán, hogy nem fogják tudni megnyerni a választásokat.

Egyikük nem is várna a demokratikus döntésre: „Nem szabad megvárni, kergessük el őket azonnal!!!” – írta. Mások azt javasolták, hogy külföldi segítséggel kellene megbuktatni a kormányt.