„Hiába titkolták, lebuktak!” – Rétvári Bence bemutatta, hogyan kell felvenni a kesztyűt a Tisza hazug kampányával (VIDEÓ)

Ezen a héten bizonyítékot nyert: a Tisza-DK koalíciója létezik
A „zsoltibácsizási” ügy az egész politikai hetet befeketítette, de elemzőként mégis sok tanulsággal szolgált.
A politikus szerint nem lehet eltitkolni az emberek előtt Magyar Péterék adóemelési terveit.
„Hiába titkolták, lebuktak. És mi minden postaládába eljuttatjuk a Tisza Párt VALÓDI adóemelési terveit. Most össze-vissza beszélnek, de hiába, a saját politikusaik leplezték le őket” – olvasható Rétvári Bence Facebook-oldalán.
A politikus által megosztott rövid videót pedig alább tekinthetik meg:
