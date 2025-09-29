Ft
09. 29.
hétfő
Magyar Péterék kampány Rétvári Bence postaláda

„Hiába titkolták, lebuktak!” – Rétvári Bence bemutatta, hogyan kell felvenni a kesztyűt a Tisza hazug kampányával (VIDEÓ)

2025. szeptember 29. 16:53

A politikus szerint nem lehet eltitkolni az emberek előtt Magyar Péterék adóemelési terveit.

2025. szeptember 29. 16:53
null

„Hiába titkolták, lebuktak. És mi minden postaládába eljuttatjuk a Tisza Párt VALÓDI adóemelési terveit. Most össze-vissza beszélnek, de hiába, a saját politikusaik leplezték le őket” – olvasható Rétvári Bence Facebook-oldalán. 

A politikus által megosztott rövid videót pedig alább tekinthetik meg:

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

csulak
2025. szeptember 29. 16:57
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
gullwing
2025. szeptember 29. 16:55
Selejt tiszaszarok fent is lent is... itt is a csatornából szabadult söpredék kommentel...
