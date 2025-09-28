„Miután Magyar Péter ígérete ellenére ma sem tudta bejelenteni a brüsszeli bábpárt jelöltjeit, azzal terel, hogy vajon hol vannak a mi jelöltjeink?

Segítek neki eligazodni: java részt bent ülnek a parlamentben, dolgoznak, intézik a választókerületük ügyeit, és járják a településeket. Akinek nincs most mandátuma, az is ugyanezt csinálja.

Számukra a választási felkészülés nem egy álhírekkel teli, hangzatos Facebook-poszt, mint a tiszásoknak, hanem munka.

Megértem, hogy a baloldalon nehezen jönnek össze azok, akik az általános Orbán-gyűlölet mellett vállalnák a megmérettetést is, hát ki akar egy forrófejű, arrogáns és megbízhatatlan önimádónak szolgálni éveken keresztül, aki ráadásul agyhalottnak gondolja?”

Nyitókép: Facebook