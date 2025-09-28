Ft
09. 28.
vasárnap
Tisza Párt Kocsis Máté Magyar Péter választás

Miután Magyar Péter ígérete ellenére ma sem tudta bejelenteni a brüsszeli bábpárt jelöltjeit, azzal terel, hogy vajon hol vannak a mi jelöltjeink?

2025. szeptember 28. 22:12

Segítek neki eligazodni: java részt bent ülnek a parlamentben, dolgoznak, intézik a választókerületük ügyeit, és járják a településeket.

2025. szeptember 28. 22:12
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Miután Magyar Péter ígérete ellenére ma sem tudta bejelenteni a brüsszeli bábpárt jelöltjeit, azzal terel, hogy vajon hol vannak a mi jelöltjeink? 

Segítek neki eligazodni: java részt bent ülnek a parlamentben, dolgoznak, intézik a választókerületük ügyeit, és járják a településeket. Akinek nincs most mandátuma, az is ugyanezt csinálja. 

Számukra a választási felkészülés nem egy álhírekkel teli, hangzatos Facebook-poszt, mint a tiszásoknak, hanem munka. 

Megértem, hogy a baloldalon nehezen jönnek össze azok, akik az általános Orbán-gyűlölet mellett vállalnák a megmérettetést is, hát ki akar egy forrófejű, arrogáns és megbízhatatlan önimádónak szolgálni éveken keresztül, aki ráadásul agyhalottnak gondolja?”

Nyitókép: Facebook

Összesen 6 komment

vismajor
2025. szeptember 28. 22:52
Megint jól be akart kérdezni..... mellesleg jól is sikerült, hozta amit el lehet tőle várni. Nem okozott csalódást 😂 így kell saját kapuba gólt rúgni 👌☝️derék, csak így tovább.
Ehetős Odó
2025. szeptember 28. 22:40
Kis hülye szerencsétlen balfasz. Ez még annál is sokkal butább, mint amilyennek elsőre látszik. Tavaszra el fog fogyni, mint a gyertyaszál, mely elhagyott, üres szobában áll. És ha megbukik, Takács Frédiék is el fogják engedni a kezét. Lesz út a börtönbe.
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 28. 22:40
Volt egy ilyen osztálytársam anno. Egy osztálykiránduláson a túristaházban a mi körletünkben aludt a buszunk sofőrje. A jóképességű odament a sofőr ágyához éjfél után, elemlámpával az arcába világított és megkérdezte: - Aludni tetszik? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 28. 22:36
De ez most tényleg, komoly? Azt kérdezte, hogy hol vannak a Fidesz képviselői, akik legalább 4 cikkus óta jelöltetik magukat, megnyerik a választásokat és dolgoznak? D O L G O Z N A K ! Bejárnak a munkahelyükre! Sokmindent kinéztem a Szotyikából, de hogy ennyire ostoba, na azt azért nem gondoltam volna! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
