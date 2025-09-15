Ft
09. 15.
hétfő
BKV főpolgármester busz Szentkirályi Alexandra vizsgálat BKK Fidesz-KDNP Karácsony Gergely kormányhivatal

Megvizsgálták a BKV buszflottáját: sokkoló eredmény született

2025. szeptember 15. 21:59

A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint a főpolgármester a budapestiek szemébe hazudott.

2025. szeptember 15. 21:59
null

Karácsony Gergely főpolgármesternek nem a Tisza erőszakos stílusával kell versengenie, hanem a biztonságos közlekedést kell garantálnia a budapestieknek – írta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője hétfőn a Facebook-oldalán. Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, hogy eddig 109 buszt vizsgált át a kormányhivatal Budapesten, és a számok sokkolóak:

mindössze 45-tel nem volt gond.

A többi műszaki ellenőrzésre szorul, nem mondható el róluk, hogy veszélytelenül képesek eljuttatni a budapestieket A-ból B-be – írta a politikus, rámutatva: ez az állítás a BKV eddig vizsgált buszainak több mint felére igaz. „Különösen súlyos ez úgy, hogy a főváros saját vizsgálatai szerint rendben vannak a buszok, most pedig kiderült, hogy nem így van” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra, felvetve:

a szemünkbe hazudott a BKV?” 

A főpolgármester reakciójáról azt írta: „agresszív fröcskölődés, arrogáns mutogatás, beszólogatás, ferdítés” – semmi, ami az utasok megnyugtatásáról vagy a felelősség vállalásáról szólna. A nyári sorozatos busztüzek óta a fővárosi kormányhivatal átfogó ellenőrzést végez a buszokon, hisz a budapestiek biztonsága az első. „A kérdés az, hogy ha egy városvezetés állítása szerint elvégzi a karbantartási munkákat, akkor mitől félnek ennyire? Miért ilyen idegesek? Aggódnak, hogy kiderül a főváros buszainak botrányos állapota? Csupa-csupa súlyos kérdés, amire ezek szerint a városvezetésnek csak a dühöngés a válasza – ezt majd a budapestiek értékelik” – olvasható Szentkirályi Alexandra bejegyzésében.

A politikus bejegyzésében megismételte : „a BKV szerint az összes busz rendben volt. Majd kiderült, hogy mégsem. Miért hazudnak, amikor a budapestiek biztonságáról van szó?”

(MTI)

Nyitókép forrása: Böröcz László Facebook-oldala

