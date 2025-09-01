Megszólalt Majka a betegségéről: kérdés, mi lesz ezután

„Pécsiek! Van egy rossz hírem. Meg egy jó. A helyzet az, hogy hétfőn nem lesz koncert, hullabeteg lettem, egyelőre az ágyat nyomom, meg az antibiotikumot. Erősen a túlélésért küzdök, de nem adom fel. Van még néhány buli az idén, és azt szeretnénk mind megtartani!” – írta a rapper.

A Blikknek adott interjújában Majka elárulta, mi miatt dőlt ágynak.

„Semmi nagyon komoly nem történt, mindössze arról van szó, hogy sikerült jól megfáznom, de már kúrálom magam” – ecsetelte. Hozzátette, hogy a néhány napos kényszerpihenő alatt sem tétlenkedik: „Most nem nagyon tudok mást tenni, mint pihenni, de mellette azért dolgozom is, most az X-Faktoros gyerekeknek írok dalokat éppen.”

A rapperre úgy látszik mostanában kicsit rájárt a rúd: szegedi fellépése előtt súlyosan megsérült a keze, ám akkor bekötött karral ugyan, de színpadra állt. A koncerten Magyar Péter és Nagy Ervin is együtt bulizott a közönséggel.