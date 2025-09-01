Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péter betegség Nagy Ervin Majka koncert

Megszólalt Majka a betegségéről: kérdés, mi lesz ezután

2025. szeptember 01. 21:05

A rapper elárulta, mi miatt dőlt ágynak.

2025. szeptember 01. 21:05
null

Ahogy arról beszámoltunk, Majka a közösségi oldalán jelentette be, hogy hétfőn elmarad a pécsi koncertje. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Pécsiek! Van egy rossz hírem. Meg egy jó. A helyzet az, hogy hétfőn nem lesz koncert, hullabeteg lettem, egyelőre az ágyat nyomom, meg az antibiotikumot. Erősen a túlélésért küzdök, de nem adom fel. Van még néhány buli az idén, és azt szeretnénk mind megtartani!” – írta a rapper. 

A Blikknek adott interjújában Majka elárulta, mi miatt dőlt ágynak. 

„Semmi nagyon komoly nem történt, mindössze arról van szó, hogy sikerült jól megfáznom, de már kúrálom magam” – ecsetelte. Hozzátette, hogy a néhány napos kényszerpihenő alatt sem tétlenkedik: „Most nem nagyon tudok mást tenni, mint pihenni, de mellette azért dolgozom is, most az X-Faktoros gyerekeknek írok dalokat éppen.”

A rapperre úgy látszik mostanában kicsit rájárt a rúd: szegedi fellépése előtt súlyosan megsérült a keze, ám akkor bekötött karral ugyan, de színpadra állt. A koncerten Magyar Péter és Nagy Ervin is együtt bulizott a közönséggel. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Majka Facebook-oldala

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2025. szeptember 01. 23:12
Borsból, vagy Blikkből vállalt másodállást a mandinál valaki? Tényleg pont Majkával kell foglalkozni, nincs fontosabb?
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. szeptember 01. 23:00
Kurva életbe, beszart a böngészőm. A mandira akartam jönni, erre megint valahogy a blikkre vitt.
Válasz erre
0
0
tajoska
2025. szeptember 01. 22:58
Újra várom a választ az iromány megjelentetőjétől, hogy ki a célközönség.
Válasz erre
1
0
scorpicores
2025. szeptember 01. 22:50
Na most aludni is alig tudok, remélem, mihamarabb kiderül a problémája és ismét fel tudja majd venni a "mindenszar" országban a 150M Ft-os osztalékát...Annyira izgatott vagyok...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!