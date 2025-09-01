Majka a túlélésért küzd, az ágyból üzent rajongóinak

Csak úgy zúgott a „mocskos Fidesz” Majka koncertjén: szabályosan transzba esett Nagy Ervin és Magyar Péter (VIDEÓ)
Remekül szórakoztak.
A rapper egy jó és egy rossz hírt osztott meg követőivel.
A Blikk arról számolt be, hogy Majka közösségi oldalán jelezte: elmarad a hétfői koncertje.
„Pécsiek! Van egy rossz hírem. Meg egy jó. A helyzet az, hogy hétfőn
nem lesz koncert, hullabeteg lettem, egyelőre az ágyat nyomom, meg az antibiotikumot. Erősen a túlélésért küzdök,
de nem adom fel. Van még néhány buli az idén, és azt szeretnénk mind megtartani!” – írta a rapper.
A betegség azonban nem állítja meg Majkát,
a pécsi szervezőkkel már meg is egyeztek az elmaradt koncert pótlásáról. Az új időpont szeptember 5., péntek este 9 óra, a helyszín pedig továbbra is a Széchenyi tér.
Nyitókép: Facebook