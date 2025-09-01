Ft
09. 01.
hétfő
Pécs betegség Majka koncert

Majka a túlélésért küzd, az ágyból üzent rajongóinak

2025. szeptember 01. 06:47

A rapper egy jó és egy rossz hírt osztott meg követőivel.

2025. szeptember 01. 06:47
A Blikk arról számolt be, hogy Majka közösségi oldalán jelezte: elmarad a hétfői koncertje.

„Pécsiek! Van egy rossz hírem. Meg egy jó. A helyzet az, hogy hétfőn 

nem lesz koncert, hullabeteg lettem, egyelőre az ágyat nyomom, meg az antibiotikumot. Erősen a túlélésért küzdök,

 de nem adom fel. Van még néhány buli az idén, és azt szeretnénk mind megtartani!” – írta a rapper.

A betegség azonban nem állítja meg Majkát,

a pécsi szervezőkkel már meg is egyeztek az elmaradt koncert pótlásáról. Az új időpont szeptember 5., péntek este 9 óra, a helyszín pedig továbbra is a Széchenyi tér.

Nyitókép: Facebook

sober
2025. szeptember 01. 08:05
ózdiak! részvétem! kifogtátok!
europész
2025. szeptember 01. 07:42
Szerencsetlen okor.Arra talan meg soha nem gondolt,hogy vannak akik sulyos betegseguk miatt tenyleg az eletukert kuzdenek.O meg elfelejtett kezet mosni es valakitol valami bacit osszeszedve a vilg nagy szenvedesevel magat osszehasonlitva rinyal egyet. Sajnalja a rossebb ezt a Majmot.
Obsitos Technikus
2025. szeptember 01. 07:35
Remélem egyszer majd megtapasztalja azt is, milyen a túlélésért küzdeni. Szar ózdi ripacs.
pankotaidili-2
2025. szeptember 01. 07:25
Csak dolgozik a karma, cigány gyerek..
