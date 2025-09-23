Meglepő beismerést tett Jámbor András a józsefvárosi időközi választást követően

Mint arról a Mandiner is beszámolt, vasárnap győzelmet aratott a Fidesz az időközi választáson Józsefvárosban. A Jámbor A országgyűlési képviselő és Pikó András ellenzéki polgármester által is támogatott kutyapárti jelöltet utasította maga mögé a kormánypártok jelöltje. Kozma Lajos a szavazatok 52 százalékát szerezte meg.

A Hírnyolcextra arról írt, hogy az ellenzéki vereség után Jámbor András

a politikusi oldalán kimérten, a saját közösségi oldalán viszont bosszúsan és lesújtva nyilatkozott a vasárnapi időközi választásról.

Az országgyűlési képviselő szűkszavúan gratulált Kozma Lajosnak és a vesztes Balázs Andrásnak is, egyben azt kívánta ne ilyen kampányok legyenek a jövőben, hanem helyiekről szólóak.

Meglepő dolgokat teregetett ki a baloldali politikus