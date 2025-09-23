Meglepő beismerést tett Jámbor András a józsefvárosi időközi választást követően

Mindenki betekintést nyerhet hétfőn Magyarország jövőjébe: elszabadulna a pokol Magyar Péterék győzelme esetén
Érdemes megtekinteni a Keleti pályaudvart.
Az ellenzéki politikus bár közéleti oldalán csak szűkszavúan nyilatkozott a vereség után, privátban már több meglepő történést is elárult a kutyapárti jelölt kampányáról.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, vasárnap győzelmet aratott a Fidesz az időközi választáson Józsefvárosban. A Jámbor A országgyűlési képviselő és Pikó András ellenzéki polgármester által is támogatott kutyapárti jelöltet utasította maga mögé a kormánypártok jelöltje. Kozma Lajos a szavazatok 52 százalékát szerezte meg.
A Hírnyolcextra arról írt, hogy az ellenzéki vereség után Jámbor András
a politikusi oldalán kimérten, a saját közösségi oldalán viszont bosszúsan és lesújtva nyilatkozott a vasárnapi időközi választásról.
Az országgyűlési képviselő szűkszavúan gratulált Kozma Lajosnak és a vesztes Balázs Andrásnak is, egyben azt kívánta ne ilyen kampányok legyenek a jövőben, hanem helyiekről szólóak.
Ugyanakkor ennél jóval „bőbeszédűbb” volt a privát oldalán. Erről a józsefvárosi portálhoz egy fotót is eljuttatott olvasójuk. A terjedelmes írásban Jámbor többek között arról írt, hogy „nyerhető választás helyett durva ereséggel” zárult a józsefvárosi kampány, aminek a végén neki kellett kiállni a jelölttel az aktivisták elé, mert
a Kutyapárt egyetlen vezetője sem jelent meg.
Jámbor emellett azt is bevallotta, hogy ő és csapata nem is szállhatott be a kampányba, csak a legvégén.
„Igen, balek vagyok, és mint fentebb írtam ezért nem leszek képviselő” – fogalmazott a posztban.
Gondolatmenetét azzal zárta, hogy elismerte, hogy most nagyot nyert a kormánypárt egy olyan kampányban ami ennek az országnak a jövőjéről szól, ami miatt ő szégyelli magát, és emiatt bocsánatot is kért minden követőjétől és szimpatizánsától.
Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid