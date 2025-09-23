Ft
aktivista kormánypárt Jámbor András kampány vereség bocsánat józsefváros

Meglepő beismerést tett Jámbor András a józsefvárosi időközi választást követően

2025. szeptember 23. 20:29

Az ellenzéki politikus bár közéleti oldalán csak szűkszavúan nyilatkozott a vereség után, privátban már több meglepő történést is elárult a kutyapárti jelölt kampányáról.

2025. szeptember 23. 20:29
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, vasárnap győzelmet aratott a Fidesz az időközi választáson Józsefvárosban. A Jámbor A országgyűlési képviselő és Pikó András ellenzéki polgármester által is támogatott kutyapárti jelöltet utasította maga mögé a kormánypártok jelöltje. Kozma Lajos a szavazatok 52 százalékát szerezte meg.

A Hírnyolcextra arról írt, hogy az ellenzéki vereség után Jámbor András 

a politikusi oldalán kimérten, a saját közösségi oldalán viszont bosszúsan és lesújtva nyilatkozott a vasárnapi időközi választásról.

Az országgyűlési képviselő szűkszavúan gratulált Kozma Lajosnak és a vesztes Balázs Andrásnak is, egyben azt kívánta ne ilyen kampányok legyenek a jövőben, hanem helyiekről szólóak. 

Meglepő dolgokat teregetett ki a baloldali politikus

Ugyanakkor ennél jóval „bőbeszédűbb” volt a privát oldalán. Erről a józsefvárosi portálhoz egy fotót is eljuttatott olvasójuk. A terjedelmes írásban Jámbor többek között arról írt, hogy „nyerhető választás helyett durva ereséggel” zárult a józsefvárosi kampány, aminek a végén neki kellett kiállni a jelölttel az aktivisták elé, mert 

a Kutyapárt egyetlen vezetője sem jelent meg.

Jámbor emellett azt is bevallotta, hogy ő és csapata nem is szállhatott be a kampányba, csak a legvégén.

„Igen, balek vagyok, és mint fentebb írtam ezért nem leszek képviselő” –  fogalmazott a posztban. 

Gondolatmenetét azzal zárta, hogy elismerte, hogy most nagyot nyert a kormánypárt egy olyan kampányban ami ennek az országnak a jövőjéről szól, ami miatt ő szégyelli magát, és emiatt bocsánatot is kért minden követőjétől és szimpatizánsától.

Forrás: Hírnyolcextra

Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid

 

