Elszólta magát a liberális politikus: tőrbe csalta Magyar Pétert, ezen múlhat a választás sorsa (VIDEÓ)
Cseh Katalin mindenről kitálalt.
Mutassuk meg együtt, hogy a szeretet, az elfogadás és az összetartás mindig erősebb lesz a gyűlöletnél.
„A héten az APA osztrák hírügynökségnek beszéltem arról, mennyire nehéz ma Magyarországon az LMBTQ-közösség helyzete. Nehéz kimondani, hogy a hatalom tudatosan bélyegez meg egy közösséget, de még nehezebb lenne hallgatni a jogtiprásról. Az interjú után meghívtam az újságírókat is a jövő heti Pécs Pride-ra, mert hiszem, hogy minél többen állunk ki, annál hangosabb az üzenetünk. Mutassuk meg együtt, hogy a szeretet, az elfogadás és az összetartás mindig erősebb lesz a gyűlöletnél.
Ott a helyünk a Pécs Pride-on!”
Ezt is ajánljuk a témában
Cseh Katalin mindenről kitálalt.
Nyitókép: Képernyőfotó