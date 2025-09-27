Ft
Pécs Pride Pride Fesztivál Cseh Katalin Magyarország lmbtq

Meghívtam az újságírókat is a jövő heti Pécs Pride-ra

2025. szeptember 27. 10:33

Mutassuk meg együtt, hogy a szeretet, az elfogadás és az összetartás mindig erősebb lesz a gyűlöletnél.

2025. szeptember 27. 10:33
null
Cseh Katalin
Cseh Katalin
Facebook

„A héten az APA osztrák hírügynökségnek beszéltem arról, mennyire nehéz ma Magyarországon az LMBTQ-közösség helyzete. Nehéz kimondani, hogy a hatalom tudatosan bélyegez meg egy közösséget, de még nehezebb lenne hallgatni a jogtiprásról. Az interjú után meghívtam az újságírókat is a jövő heti Pécs Pride-ra, mert hiszem, hogy minél többen állunk ki, annál hangosabb az üzenetünk. Mutassuk meg együtt, hogy a szeretet, az elfogadás és az összetartás mindig erősebb lesz a gyűlöletnél.

Ott a helyünk a Pécs Pride-on!”

Nyitókép: Képernyőfotó

