„A héten az APA osztrák hírügynökségnek beszéltem arról, mennyire nehéz ma Magyarországon az LMBTQ-közösség helyzete. Nehéz kimondani, hogy a hatalom tudatosan bélyegez meg egy közösséget, de még nehezebb lenne hallgatni a jogtiprásról. Az interjú után meghívtam az újságírókat is a jövő heti Pécs Pride-ra, mert hiszem, hogy minél többen állunk ki, annál hangosabb az üzenetünk. Mutassuk meg együtt, hogy a szeretet, az elfogadás és az összetartás mindig erősebb lesz a gyűlöletnél.

Ott a helyünk a Pécs Pride-on!”