Budapest Pride Tisza Párt Pride Fesztivál liberális Cseh Katalin Nagy Attila Tibor Momentum Magyar Péter Budapest pride

Elszólta magát a liberális politikus: tőrbe csalta Magyar Pétert, ezen múlhat a választás sorsa (VIDEÓ)

2025. szeptember 05. 18:59

Cseh Katalin mindenről kitálalt.

2025. szeptember 05. 18:59
Cseh Katalin elszólta magát. „A liberális szavazóknak hallatniuk kell a hangjukat nőjogokról, kisebbségi jogokról, EU-elköteleződésről” – a Klikk TV vendége voltam, mutatott rá Facebook-oldalán a liberális politikus.

Az interjú során Cseh Katalin kifejtette, hogy a liberális pártokat, a civil szervezeteket és a magánszemélyeket is arra buzdítja, hogy „helyezzék nyomás alá az összes pártot, aki a választáson indulni tervez. Mert hát erre talán a legjobb példa a Budapest Pride”.

Ezt követően megemlítette, hogy a Tisza Párt előtte nem is nyilatkozott a Budapest Pride-ról,

mégis annak megrendezése után már mindenkinek foglalkoznia kellett a rendezvénnyel.

Egyébként nem véletlenül hallgatott sokáig Magyar Péter a Budapest Pride kapcsán. A Mandiner olvasói emlékezhetnek rá, hogy többek között még Nagy Attila Tibor is úgy fogalmazott, „Magyar Péter nem mert megjelenni a Pride-on, mert félt attól, hogy ebben az esetben elveszíti a volt fideszes, jobboldali szavazóit”.

Ez pedig nagy veszteség lenne a Tisza Párt számára, ami a 2026-os választások kimenetelére is hatással lehet.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Facebook

llnnhegyi
2025. szeptember 05. 19:37
Cseh Katalin Asszony Magyar György ügyvéd,Dobrev Klára DK elnöke csapathoz húz. Szövetséget ajánlanak a választásokra.
Válasz erre
0
0
patriota-0
2025. szeptember 05. 19:36
"Elszólta magát a liberális politikus: tőrbe csalta Magyar Pétert, ezen múlhat a választás sorsa" Köszönjük katinka, mindig tudtuk, hogy a helyén van a szíved.
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. szeptember 05. 19:35
Főzött valamit,hogy kitálalt? Annyira visszataszító ez a "kitálalt" kifejezés.( nem olvastam el a cikket,mert feldühített a címe) Mindenki mindenhol mindenkor kitálal. Ha a fejükre borul a kitálalás,megigérik,hogy találnak új,és megfelelő kifejezést ?
Válasz erre
0
0
blondiner
2025. szeptember 05. 19:33
Ezt a szakadékot még látjuk - tartok tőle
Válasz erre
0
0
