Elszólta magát a liberális politikus: tőrbe csalta Magyar Pétert, ezen múlhat a választás sorsa (VIDEÓ)

Cseh Katalin mindenről kitálalt.
Cseh Katalin elszólta magát. „A liberális szavazóknak hallatniuk kell a hangjukat nőjogokról, kisebbségi jogokról, EU-elköteleződésről” – a Klikk TV vendége voltam, mutatott rá Facebook-oldalán a liberális politikus.
Az interjú során Cseh Katalin kifejtette, hogy a liberális pártokat, a civil szervezeteket és a magánszemélyeket is arra buzdítja, hogy „helyezzék nyomás alá az összes pártot, aki a választáson indulni tervez. Mert hát erre talán a legjobb példa a Budapest Pride”.
Ezt követően megemlítette, hogy a Tisza Párt előtte nem is nyilatkozott a Budapest Pride-ról,
mégis annak megrendezése után már mindenkinek foglalkoznia kellett a rendezvénnyel.
Egyébként nem véletlenül hallgatott sokáig Magyar Péter a Budapest Pride kapcsán. A Mandiner olvasói emlékezhetnek rá, hogy többek között még Nagy Attila Tibor is úgy fogalmazott, „Magyar Péter nem mert megjelenni a Pride-on, mert félt attól, hogy ebben az esetben elveszíti a volt fideszes, jobboldali szavazóit”.
Ez pedig nagy veszteség lenne a Tisza Párt számára, ami a 2026-os választások kimenetelére is hatással lehet.
A TISZA Párt elnökének nagyon jó oka volt a menekülésre.
