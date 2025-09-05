Elszólta magát a liberális politikus: tőrbe csalta Magyar Pétert, ezen múlhat a választás sorsa (VIDEÓ)

Cseh Katalin elszólta magát. „A liberális szavazóknak hallatniuk kell a hangjukat nőjogokról, kisebbségi jogokról, EU-elköteleződésről” – a Klikk TV vendége voltam, mutatott rá Facebook-oldalán a liberális politikus.

Az interjú során Cseh Katalin kifejtette, hogy a liberális pártokat, a civil szervezeteket és a magánszemélyeket is arra buzdítja, hogy „helyezzék nyomás alá az összes pártot, aki a választáson indulni tervez. Mert hát erre talán a legjobb példa a Budapest Pride”.

Ezt követően megemlítette, hogy a Tisza Párt előtte nem is nyilatkozott a Budapest Pride-ról,

mégis annak megrendezése után már mindenkinek foglalkoznia kellett a rendezvénnyel.

Egyébként nem véletlenül hallgatott sokáig Magyar Péter a Budapest Pride kapcsán. A Mandiner olvasói emlékezhetnek rá, hogy többek között még Nagy Attila Tibor is úgy fogalmazott, „Magyar Péter nem mert megjelenni a Pride-on, mert félt attól, hogy ebben az esetben elveszíti a volt fideszes, jobboldali szavazóit”.