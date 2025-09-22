Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely rendőrkapitány öngyilkosság

Márki-Zay Péter többször támadta a rendőrkapitányt, akinek tragikus halálát a kormányoldalra akarja kenni

2025. szeptember 22. 18:56

A hódmezővásárhelyi polgármester arra utalt, hogy Szabó Zsolt a Fidesz utasításai miatt jár el, vagy ellenkezőleg: nem jár el bizonyos ügyekben.

2025. szeptember 22. 18:56
null

Egyre több részlet derül ki a tragikusan elhunyt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány, Szabó Zsolt halálával kapcsolatban, amelyet az ellenzék politikai haszonszerzésre akar felhasználni. A kapitány a hírek szerint önkezével vetett véget életének, ennek hátterében pedig egy magánéleti ügy állhatott. 

A város ellenzéki polgármester, Márki-Zay Péter azonban a Fidesz nyakába akarja varrni Szabó Zsolt halálát, amelyet azonban Lázár János sem hagyott már szó nélkül. „Aki veszi a bátorságot, hogy egy öngyilkosságról megfellebbezhetetlen ítéletet mondjon, ráadásul valakit bűnbakként is megnevezzen és ellene lincshangulatot keltsen, az gazember” – jelentette ki posztjában a miniszter, majd hozzátette: „ez az a vérvörös határvonal, aminek az átlépését még a Lázár-mániás hódmezővásárhelyi polgármesterről sem feltételeztem. Tegnapig”.

Közben pedig az is kiderült, hogy Márki-Zay többször is bírálta a rendőrkapitányt, akit 

több hónapja politikai nyomás alatt tartott, azt sejtetve, hogy a Fidesz utasításai miatt jár el, vagy nem jár el bizonyos ügyekben. 

Ennek több alkalommal is hangot adott, utoljára a végzetes nap előtti este a Vásárhelyi TV szokásos polgármesteri beszámolójában. Márki-Zay itt a batidai aszfaltrajzversenyről beszélt, amikor Szabó Zsoltra utalva azt mondta: „Egyébként az a rendőrkapitány, aki szerintem, hogyha nem fideszes kormány lenne akkor simán föl tudta volna tárni, hogy ki volt az az állatkínzó, kegyetlen, politikailag motivált gazember, aki egy élő békát kínozva felszúrta azt a Kossuth téren nemzeti ünnepünk reggelén egy makett városháza toronyra. Föl tudta volna tárni, hogy kik azok akik az egész várost telepingálták »MZP INDIA« felirattal és hasonló politikailag motivált bandát, a macikukák rongálóit satöbbi...”

„Én magam nagyon sokat kritizáltam a rendőrséget, hogy nem szokta elkapni a politikai bűnözőket” – mondta a polgármester. 

A téma egyébként a hétfői parlamenti ülésen is előkerült, ahol Kocsis Máténak, a Fidesz frakcióvezetőjének kellett helyre tennie az ellenzéket, mondván, hogy 

gusztustalan módon egy ember halálát használják fel arra, hogy politikai tőkét kovácsoljanak belőle.

Fotó: Márki-Zay Péter Facebook-oldala

