Márki-Zay Péter többször támadta a rendőrkapitányt, akinek tragikus halálát a kormányoldalra akarja kenni

több hónapja politikai nyomás alatt tartott, azt sejtetve, hogy a Fidesz utasításai miatt jár el, vagy nem jár el bizonyos ügyekben.

Ennek több alkalommal is hangot adott, utoljára a végzetes nap előtti este a Vásárhelyi TV szokásos polgármesteri beszámolójában. Márki-Zay itt a batidai aszfaltrajzversenyről beszélt, amikor Szabó Zsoltra utalva azt mondta: „Egyébként az a rendőrkapitány, aki szerintem, hogyha nem fideszes kormány lenne akkor simán föl tudta volna tárni, hogy ki volt az az állatkínzó, kegyetlen, politikailag motivált gazember, aki egy élő békát kínozva felszúrta azt a Kossuth téren nemzeti ünnepünk reggelén egy makett városháza toronyra. Föl tudta volna tárni, hogy kik azok akik az egész várost telepingálták »MZP INDIA« felirattal és hasonló politikailag motivált bandát, a macikukák rongálóit satöbbi...”

„Én magam nagyon sokat kritizáltam a rendőrséget, hogy nem szokta elkapni a politikai bűnözőket” – mondta a polgármester.

A téma egyébként a hétfői parlamenti ülésen is előkerült, ahol Kocsis Máténak, a Fidesz frakcióvezetőjének kellett helyre tennie az ellenzéket, mondván, hogy