„Márki-Zay már megint kijátszotta ápolóit és elszabadult: »Ahhoz, hogy ne legyen Magyarországon diktatúra, ahhoz most Magyar Péterre és a Tiszára kell szavazni. Ha őrá szavazunk, akkor demokrácia lesz, sokszínűség lesz, gazdagodás lesz, boldogság lesz, egészség lesz, VONAT lesz, minden lesz! Ha nem őt támogatjuk, akkor meg halál lesz.«

Azt is mondta még a futóbolond, hogy: »gazemberek a Fidesz szavazói«, majd arról hadovált, hogy a magyaroknak intellektuálisan fel kell nőniük Magyar Péterhez...

»Professzor úr, elmehetek?

Elmebeteg...«”

Nyitókép: Rákay Philip Facebook-oldala