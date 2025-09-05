Ft
09. 05.
péntek
Márki-Zay Péter gazember Tisza Párt szavazó professzor diktatúra Magyar Péter választás

Márki-Zay már megint kijátszotta ápolóit és elszabadult

2025. szeptember 05. 11:29

Arról hadovált, hogy a magyaroknak intellektuálisan fel kell nőniük Magyar Péterhez.

2025. szeptember 05. 11:29
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

Márki-Zay már megint kijátszotta ápolóit és elszabadult: »Ahhoz, hogy ne legyen Magyarországon diktatúra, ahhoz most Magyar Péterre és a Tiszára kell szavazni. Ha őrá szavazunk, akkor demokrácia lesz, sokszínűség lesz, gazdagodás lesz, boldogság lesz, egészség lesz, VONAT lesz, minden lesz! Ha nem őt támogatjuk, akkor meg halál lesz.«

Azt is mondta még a futóbolond, hogy: »gazemberek a Fidesz szavazói«, majd arról hadovált, hogy a magyaroknak intellektuálisan fel kell nőniük Magyar Péterhez...

»Professzor úr, elmehetek?
Elmebeteg...«”

Nyitókép: Rákay Philip Facebook-oldala

Összesen 31 komment

Palatin
2025. szeptember 05. 13:50
Makizaj rúgta magát már sokszor gyomorba, Ostoba fickó, esztelen, a modora goromba, Olyan mint a pincében nevelt méges gomba, Disszidáljon az ilyen korcs tölünk Londonba.
Válasz erre
0
0
sciohyper
2025. szeptember 05. 13:43
"intellektuálisan felnőni...." inkább lemenni a Mariana-árokba, te barom!!!
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. szeptember 05. 13:27
Magyar Péter 12 pontos programja saját aranyköpéseibe ágyazva: Akarsz látni egy szörnyü rémet? Olvasd el a pedigrémet. Bösz harcba lendült szilaj karunk, Mert mi békés országot akarunk. Sétálok tovább a bolsik nyomdokain... Hát ezt teszi az emberrel a sok kokain. A világon csak nálunk lesz igazi Kánaán, Az örömtöl ugrálunk, mint majom a pálmafán. Mi divatba hozzuk a burkát és a burnuszt, Egyúttal betiltjuk a hurkát és a himnuszt. Hát én lettem a új nemzetvezér, Elvállaltam sok-sok pénzér Majd az dönti el az én csatám, Hogy Wéber úr a keresztapám. Nagy kedvencem a napraforgó, Mert ha jól tudtom, a színe bordó. A hazugsággal fel nem hagyok. Inkább télen csonttá fagyok. Ha beletörnek is tüskéim, Fel Budára büdöskéim ! Az adókulcsot jól felpumpáljuk, Mert a gazdagokat mi ki nem álljuk. De a csóró magyart mi megkíméljük, Mert a menö luxit mi magunk éljük.
Válasz erre
1
0
Palatin
2025. szeptember 05. 13:23
MP ellen van egy megbízható ellenszerünk: A magyar népharag elöbb-utóbb kukázza azt, aki a nemzetnek árt, lásd Gyurcsány, stb. Lehet, hogy ehhez egy kis idöre lesz szükség, de ez garantáltan bekövetkezik, hiszen egész történelmünk pontosan erröl szól. Sok jellemhibája van, feltünési viszketegségében sok ostobaságot mond és tesz, nárcisztikus hajlamai gerjesztik ellene a gúnyos megjegyzéseket, klippeket, mémeket stb. Elitélt bünözök vannak a környezetében stb. Egy erös felindulásban elkövetett szavazás eredményeként, Poloska gyözhet ugyan, de egy hét múlva megjön az esze még a legbárgyubb Tisza-rokkantnak is. MP biztosan soha sem lesz miniszterelnök, mert öt nem fogja bevenni a magyarok gyomra. Nem az a személy, akiben meg lehet bízni, pökhendi, indulatok motiválják, bosszúéhes stb. A jelleme unszimpatikusabb mint Gyurcsányé, azaz küszöb alatti. Már most térdig áll a mocsárban, minél többet izeg-mozog, annál mélyebbre fog süllyedni. Hiába erölködik az unió és a hazai markotányosai
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!