09. 05.
péntek
Médiaszövetség: Magyar Péter hagyjon fel a közönsége hergelésével az újságírók ellen!

2025. szeptember 04. 22:59

Nem csak verbális, de fizikai erőszak is előfordult már a Tisza Párt rendezvényein a pártvezérnek nem tetsző újságírók ellen, ezeket felvételek bizonyítják.

2025. szeptember 04. 22:59
null

Felszólítja a Magyar Nemzeti Médiaszövetség Magyar Pétert és pártját, hogy ne hergelje a neki nem tetsző újságírók ellen a hallgatóságát – hangsúlyozta az M1 műsorán Gazsó L. Ferenc, a szövetség elnökségi tagja.

„Eldurvult a helyzet”

Az érintettek többnyire jobboldali újságírók, de gyakorlatilag már bárki a sajtó képviselői közül, aki nem szimpatikus a Tiszának, a párt rendezvényein folyamatos minősítésnek és hergelésnek van kitéve. 

Eldurvult a helyzet. Uralkodjon magán. Olyan dühkitörései vannak egyes újságírókkal szemben, amely négyszemközt is megengedhetetlen, nemhogy a színpadon.

– fogalmazott. Gazsó L. Ferenc, aki kizárólag a tényeket felsorakoztató, személyeskedés-mentes közleménynek nevezte azt a közleményt, amelyben felszólítják a Tiszát, ne bántalmazzák az újságírókat és ne fenyegesse őket. Emlékeztetett: 

a közelmúltban Magyar Péter börtönnel fenyegette meg az újságírókat, a sajtóorgánumokat pedig betiltással.

„A Magyar Nemzeti Médiaszövetség felháborítónak tartja és élesen elítéli, hogy kampányoló politikusok a szólás- és sajtószabadságot semmibe véve munkájukat végző újságírókat fenyegetnek. Felhívjuk a jóérzésű kollégákat, hogy emeljék fel a szavukat a sajtószabadság sárba tiprása ellen” – olvasható a szövetség közleményében, amelyet azt követően adtak ki, hogy Magyar Péter ismét botrányos kijelentéseket tett az újságírókra. A Médiaszövetség emlékeztetett, hogy

a sajtó munkatársait már több alkalommal egzisztenciálisan fenyegető Magyar Péter augusztus 30-i Facebook-bejegyzésében büntetőjogi felelősségre vonást is kilátásba helyezett a választási győzelme esetén a neki nem tetsző újságírók elhallgattatására.

Előzmények

A Mandiner is beszámolt róla, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség közleményében már korábban is határozottan visszautasította Magyar Péter fenyegetőzését, miután a Tisza Párt elnöke durva megjegyzéseket tett a köztelevízió egyik brüsszeli tudósítójára. A politikus nemcsak megszégyenítette a riportert, hanem azt is kilátásba helyezte, hogy a következő években kivizsgálják a fizetését és lakhatásának körülményeit.

Magyar Péter régóta fenyegeti a médiamunkásokat, egy alkalommal képletesen a Dunába lökéssel fenyegette meg a sajtó egyes képviselőit.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Ennek aztán mondhatjátok, ez egy vérbeli diktátor. Betiltana, lecsukatna ez mindenkit, aki nem elég lelkesen tapsol neki. Rendszerváltást akar, azt folyton emlegeti. Persze, mert a jelenlegi rendszer, a többpárti parlamentáris demokrácia, a nézetek szabadsága útban van neki, gátolná a totális diktatúrája kiépítésében.
