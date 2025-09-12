Ft
Ft
23°C
15°C
Ft
Ft
23°C
15°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Márki-Zay Péter Tisza Párt agrárközgazdász Raskó György Momentum pénz szakértő podcast cáfolat

Magyar Péter agrárszakértője próbálta tagadni, hogy köze van a Tisza Párthoz, de alaposan belegabalyodott

2025. szeptember 12. 17:37

Raskó György agrárközgazdász míg egyik mondatában azt állította, hogy nem vett részt semmilyen munkában a Tisza Pártnál, később már szakmai tanácsokat emlegetett.

2025. szeptember 12. 17:37
null

Ismét meglepő bejegyzéssel állt elő közösségi oldalán Magyar Péter agrárpolitikai szakértője. Raskó Györy azt írta, „eszméletlen hazugságot állít az Index. Pénteki cikkében a lap ugyanis azt írta, hogy az agrárszakember a 24.hu podcastjében arról beszélt, hogy ő már látja a Tisza Párt személyi jövedelemadóval és társasági adóval kapcsolatos terveit, ám ez a nagyközönség előtt nem ismert. 

„Totál kitaláció az egész.

Soha nem vettem részt semmilyen munkacsoportban a Tiszánál és ezután sem fogok”

– szögezte le a cikkben foglaltakat. Majd megjegyezte, hogy így nem is kerülhetett a kezébe semmiféle adóemelési terv, ugyanúgy, ahogy Bod Péter Ákos kezébe sem került véleményezésre. 

Saját magát cáfolta meg a szakértő

Raskó ezután felidézte, – mintegy megcáfolva a fenti állításait – hogy Magyar Péternek még a kezdet kezdetén azt tanácsolta, 

az egykulcsos szja tabu, nem szabad hozzányúlni: se emelni, se csökkenteni nem célszerű.

A szakértő szerint Magyar ezt annak idején ugyanígy gondolta, többet nem is volt ez téma közöttük. 

A bejegyzésben Raskó György továbbá arra is kitért, hogy Tarr Zoltánék ez ügyben folytatott megbeszéléseiről nem volt tudomása, mivel nincs benne és soha nem is volt Tisza szakértői csapatában.

„Kit akarnak hülyíteni ezzel a dumával? Gondolom csak a Fidesz lesoványodott táborát, azokat, akik minden józan ész ellenére még mindig úgy gondolják, hogy Orbán a megfelelő vezető az ország számára” – tette fel a kérdést.

Ezt követően újból cáfolta, hogy köze lenne a Tisza Párthoz, annak bármilyen munkájában részt venne. Ugyanakkor elárulta, hogy írt „rengeteg” Magyar Péteréket támogató blogot, benne sok agrárügyet érintő javaslatot is. Többek között például ő javasolta a zöldség és gyümölcs áfaszintjének 27-ről 5 százalékra való csökkentését. 

Mindezt követően Raskó György azt is leszögezte, sose titkolta, hogy szimpatizál a Tisza Párttal, valamint azt sem, hogy Magyar Péterrel többször találkozott és megvitatott néhány, a szakmai területét érintő kérdést. De fiskális politikáról érdemben sosem beszélt a pártelnökkel – hangoztatta.

A teljes posztot alább olvashatja:

 

Raskó György korábban Márki-Zay és a Momentum mellett is hűségesküt tett

Raskó György neve koránt sem ismeretlen a Mandiner olvasói előtt. Az agrárközgazdász már tavaly megjelent Magyar Péter tanácsadóinak sorában, és időről időre meghökkentő kijelentéseivel hívja fel magára a figyelmet.

A közelmúltban az ATV műsorában arról beszélt, hogy 

szerinte igazságos az uniós agrártámogatások rendszerének 2028-as tervezett átalakítása, miközben ő is elismeri, hogy Magyarországot hátrányosan érintené a változás.

De ez még koránt sem a lista vége. Raskó György az elmúlt lassan egy évben kritizálta a gazdáknak járó földalapú agrártámogatásokat, dicsérte a más országokban üzemelő kannabiszboltokat.

De tett háborúpárti kijelentéseket is, amikor úgy fogalmazott:

Ukrajna népe Európához akar tartozni, hősi küzdelme a Gonosz ellen imponáló. Remélem Trump nem gondolja meg magát és ezentúl egyértelműen az ukrán nép mellé áll azzal, hogy segíti őket honvédő háborújukban.

Az agrárvállalkozóra akkor figyeltek fel talán a legtöbben, amikor tavaly, egy azóta eltűnt posztban a Fidesz szavazóinak kihalását vetítette előre.

Raskó azonban nemcsak tanácsokkal látja el a Tisza Pártot, pénzel is támogatja annak működését, melyet több alkalommal is beismert. Ugyancsak a24. hu podcastjében ismerte be, hogy pénzzel is támogatja a Tisza Pártot. „Van ilyen tevékenységem, kétségtelen tény” – fogalmazott a beszélgetés során.

Az agárszakértő egyébként azt követően kötött ki Magyarék mellet, miután rájött, hogy mind a Momentummal, mind Márki-Zay Péterrel „rossz lóra tett”.

Nyitókép: Raskó György Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. szeptember 12. 19:17
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. szeptember 12. 18:39
Hazudnak reggel, délben , este, és éjjel is.Volt már ilyen párt.
Válasz erre
1
0
bigfater73
2025. szeptember 12. 18:38
Kukoripeti makizajszar elvtársa már be akarta vezetni a föld adót! Most is benne van a levegőben! Fospoloska hallgat régi új tanácsadóira!
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
•••
2025. szeptember 12. 17:55 Szerkesztve
Magyar Mocskos Péter TISZA pártjában, szakértői között van egyáltalán olyan,aki nem hazudik,nem csal,nem lop?? Elképesztő,hogy mennyire romlott csapat! Kukori Péter! VÉGETEK VAN! Te ganyé,geciember!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!