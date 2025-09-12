Magyar Péter agrárszakértője próbálta tagadni, hogy köze van a Tisza Párthoz, de alaposan belegabalyodott

Raskó ezután felidézte, – mintegy megcáfolva a fenti állításait – hogy Magyar Péternek még a kezdet kezdetén azt tanácsolta,

az egykulcsos szja tabu, nem szabad hozzányúlni: se emelni, se csökkenteni nem célszerű.

A szakértő szerint Magyar ezt annak idején ugyanígy gondolta, többet nem is volt ez téma közöttük.

A bejegyzésben Raskó György továbbá arra is kitért, hogy Tarr Zoltánék ez ügyben folytatott megbeszéléseiről nem volt tudomása, mivel nincs benne és soha nem is volt Tisza szakértői csapatában.

„Kit akarnak hülyíteni ezzel a dumával? Gondolom csak a Fidesz lesoványodott táborát, azokat, akik minden józan ész ellenére még mindig úgy gondolják, hogy Orbán a megfelelő vezető az ország számára” – tette fel a kérdést.