Magyar Péter agrárszakértője próbálta tagadni, hogy köze van a Tisza Párthoz, de alaposan belegabalyodott

Magyar Péter tanácsadója és mecénása szerint igazságos a Magyarországot károsan érintő uniós reform
Raskó György rendszeresen botrányos megszólalásaival hívja fel magára a figyelmet.
Raskó György agrárközgazdász míg egyik mondatában azt állította, hogy nem vett részt semmilyen munkában a Tisza Pártnál, később már szakmai tanácsokat emlegetett.
Ismét meglepő bejegyzéssel állt elő közösségi oldalán Magyar Péter agrárpolitikai szakértője. Raskó Györy azt írta, „eszméletlen hazugságot állít az Index. Pénteki cikkében a lap ugyanis azt írta, hogy az agrárszakember a 24.hu podcastjében arról beszélt, hogy ő már látja a Tisza Párt személyi jövedelemadóval és társasági adóval kapcsolatos terveit, ám ez a nagyközönség előtt nem ismert.
„Totál kitaláció az egész.
Soha nem vettem részt semmilyen munkacsoportban a Tiszánál és ezután sem fogok”
– szögezte le a cikkben foglaltakat. Majd megjegyezte, hogy így nem is kerülhetett a kezébe semmiféle adóemelési terv, ugyanúgy, ahogy Bod Péter Ákos kezébe sem került véleményezésre.
Raskó ezután felidézte, – mintegy megcáfolva a fenti állításait – hogy Magyar Péternek még a kezdet kezdetén azt tanácsolta,
az egykulcsos szja tabu, nem szabad hozzányúlni: se emelni, se csökkenteni nem célszerű.
A szakértő szerint Magyar ezt annak idején ugyanígy gondolta, többet nem is volt ez téma közöttük.
A bejegyzésben Raskó György továbbá arra is kitért, hogy Tarr Zoltánék ez ügyben folytatott megbeszéléseiről nem volt tudomása, mivel nincs benne és soha nem is volt Tisza szakértői csapatában.
„Kit akarnak hülyíteni ezzel a dumával? Gondolom csak a Fidesz lesoványodott táborát, azokat, akik minden józan ész ellenére még mindig úgy gondolják, hogy Orbán a megfelelő vezető az ország számára” – tette fel a kérdést.
Ezt követően újból cáfolta, hogy köze lenne a Tisza Párthoz, annak bármilyen munkájában részt venne. Ugyanakkor elárulta, hogy írt „rengeteg” Magyar Péteréket támogató blogot, benne sok agrárügyet érintő javaslatot is. Többek között például ő javasolta a zöldség és gyümölcs áfaszintjének 27-ről 5 százalékra való csökkentését.
Mindezt követően Raskó György azt is leszögezte, sose titkolta, hogy szimpatizál a Tisza Párttal, valamint azt sem, hogy Magyar Péterrel többször találkozott és megvitatott néhány, a szakmai területét érintő kérdést. De fiskális politikáról érdemben sosem beszélt a pártelnökkel – hangoztatta.
A teljes posztot alább olvashatja:
Raskó György neve koránt sem ismeretlen a Mandiner olvasói előtt. Az agrárközgazdász már tavaly megjelent Magyar Péter tanácsadóinak sorában, és időről időre meghökkentő kijelentéseivel hívja fel magára a figyelmet.
A közelmúltban az ATV műsorában arról beszélt, hogy
szerinte igazságos az uniós agrártámogatások rendszerének 2028-as tervezett átalakítása, miközben ő is elismeri, hogy Magyarországot hátrányosan érintené a változás.
De ez még koránt sem a lista vége. Raskó György az elmúlt lassan egy évben kritizálta a gazdáknak járó földalapú agrártámogatásokat, dicsérte a más országokban üzemelő kannabiszboltokat.
De tett háborúpárti kijelentéseket is, amikor úgy fogalmazott:
Ukrajna népe Európához akar tartozni, hősi küzdelme a Gonosz ellen imponáló. Remélem Trump nem gondolja meg magát és ezentúl egyértelműen az ukrán nép mellé áll azzal, hogy segíti őket honvédő háborújukban.
Az agrárvállalkozóra akkor figyeltek fel talán a legtöbben, amikor tavaly, egy azóta eltűnt posztban a Fidesz szavazóinak kihalását vetítette előre.
Raskó azonban nemcsak tanácsokkal látja el a Tisza Pártot, pénzel is támogatja annak működését, melyet több alkalommal is beismert. Ugyancsak a24. hu podcastjében ismerte be, hogy pénzzel is támogatja a Tisza Pártot. „Van ilyen tevékenységem, kétségtelen tény” – fogalmazott a beszélgetés során.
Az agárszakértő egyébként azt követően kötött ki Magyarék mellet, miután rájött, hogy mind a Momentummal, mind Márki-Zay Péterrel „rossz lóra tett”.
Nyitókép: Raskó György Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Raskó György rendszeresen botrányos megszólalásaival hívja fel magára a figyelmet.