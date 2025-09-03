Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Balázs NKE baloldal

Ma az egyik oldal el akarja pusztítani a másikat, nem létezővé kívánja tenni a tőle eltérő, számára nem kedves gondolatokat

2025. szeptember 03. 15:09

Míg a másik védi a normalitást, és folyamatosan helyet kínál a szellem terített asztala mellett.

2025. szeptember 03. 15:09
null
Kőrösi Koppány
Kőrösi Koppány
Facebook

„Nem szoktam ilyen mélyre kotorni, és nem is szívesen teszem. De ez a poszt a közlő és a primer és szekunder címzett(ek) kontextusában megmutatja, hogy miért nincs társadalmi béke Magyarországon, és fellebbenti azt is, hogy mikor lehet.

A posztot Orbán Balázs tette közzé, aki egyrészt tanársegéde az NKE-nek, másrészt a tudományos tanácsadó testület elnöke. Nyilván nincs beleszólása abba, hogy kit vesznek fel a közszolgálati (!) egyetemre, és ez jól is van így.

A poszt közvetlen címzettje egy olyan baloldali aktivista, aki alma materét mocskolva, obszcén és trágár kifejezésekkel került be a közéletbe. A poszt közvetett címzettje pedig az őt pajzsra emelő baloldali »értelmiség«, amely mindent megtett, hogy ellehetetlenítse Orbán Balázs doktori disszertációját az általa (úgy értem ezen »értelmiség« által) elfoglalt Eötvös Lóránd Tudományegyetemen.

Emlékezzünk, ne feledjük, és figyelmeztessünk: azért, mert Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója – így (»jobboldali«) politikai aktor – az ELTE több (»baloldali«) vezetője is megpróbálta megakadályozni (!), hogy tudományos (doktori) fokozatot szerezhessen.

Amit végül summa cum laude abszolvált. Két világ néz egymással szembe (a képen is). A normalitás világa, ahol a tőlünk eltérően gondolkodó, akár minket sértegető, méltatlan módon viselkedő embert is szeretettel fogadjuk és bátorítjuk. És a végtelen gyűlölet világa, amely pusztítani és rombolni akar. Bármi áron, akár a saját jóléte, biztonsága, szabadsága árán is. 

Sajnálatos, de ezért nincs közéleti párbeszéd. Mert a közéleti kérdések ma nem úgy vetődnek fel, hogy A és B elképzelés versenyez a megvalósításért (értsd: szerintem így csináljuk, szerintem úgy csináljuk – a cél pedig a haza üdve). Nem. Ma az egyik oldal el akarja pusztítani a másikat, nem létezővé kívánja tenni a tőle eltérő, számára nem kedves gondolatokat (nevezzük egyszerűen »baloldalnak«, bár már rég semmi köze hozzá), míg a másik védi a normalitást, és folyamatosan helyet kínál a szellem terített asztala mellett.

Társadalmi béke, és értelmes párbeszéd akkor lehet, ha a pusztítás, eltörlés (cancel culture) helyett a párbeszéd, az építés, az előrehaladás lesz mindkét »oldal« célja.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kőrösi Koppány Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement-4
2025. szeptember 03. 16:49
"Ma az egyik oldal el akarja pusztítani a másikat" Így van, a bayerista csőcselék folyamatosan fenyegetőzik emberalatti stílusban, a mandipöcén egymást váltják az emberiesség alatti kommentek mindenkivek szemben, aki nem moszkovita és a Fidesz szavazója.
Válasz erre
0
1
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 03. 16:43
100/100
Válasz erre
0
1
ottavino
2025. szeptember 03. 16:40
Ez így van. Itt van példaként máris egy másik bejegyzésben a kabuli repedtsarkú már gyilkolással fenyegetőzik. "még köztünk vagytok. De szerencsére már nem sokáig! " Társadalmi béke, és értelmes párbeszéd akkor lehetne, ha ezek az ótvaros jakobinus/bolsevik utódok mind egy szálig kipusztulnának.
Válasz erre
0
1
pollip
2025. szeptember 03. 16:31
A szellemi terített asztalt elutasítják, mert még vannak győződve saját felsőbbrendűségükről. A Tranzitra sem volt hajlandó egy ellenzéki politikus sem elmenni vitázni, mert feln K a vitától.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!