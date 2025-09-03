Ft
Orbán Balázs lábtenisz Pankotai Lili

„Kedves Balázs!” – Pankotai Lili reagált Orbán Balázs köszöntésére, és kihívta egy lábteniszre

2025. szeptember 03. 13:58

„Úgy hallottam, nem szeretsz védekezni, én viszont szeretem a fair játékot” – írta a miniszterelnök politikai igazgatójának az ellenzéki aktivista a Facebook-oldalán.

2025. szeptember 03. 13:58
null

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Balázs köszöntötte Pankotai Lilit, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kezdi meg tanulmányait. Az ellenzéki aktivista Facebook-posztban reagált a miniszterelnök politikai igazgatója által hozzá intézett nyilvános üzenetre. 

Pankotai válaszában élesen bírálta az üzenet mögötti szándékot, különösen azt, hogy Orbán Balázs egy olyan képet csatolt, amelyen ő rendőrsorfal előtt áll egy tüntetésen, ahol – mint írja – „a diákok gumibotot és könnygázt kaptak…” 

Posztjában így fogalmazott: 

Van egy olyan érzésem, hogy Orbán Balázs elképzelése a hazafias értékek tiszteletéről és a nemzet szolgálatáról egészen más, mint az enyém.”

Szerinte „a nemzet szolgálata nem egyenlő a hatalom szolgálatával, sőt: a hatalommal szembemenni a köz érdekében jelenti a valódi hazafiasságot.” 

A hazafiasság definícióját is újraértelmezte: „Megvédeni a hazát, a nemzetet, a közösséget abban az esetben, amikor kiskirályok, elnyomók, zsarnokok támadják meg őket és telepednek a nyakukra — akár a saját egzisztenciád és életed árán is –, ez jelenti a hazafiasságot.”

A poszt végén Pankotai ironikus hangvétellel sportos kihívást is intézett Orbán Balázshoz: „Tudom, hogy szeretsz focizni, úgyhogy még mielőtt nagyon rátaposnátok a kampánygázra, az egyetemi sportnapon nagyon szívesen kihívlak — szigorúan csak egy lábteniszre. Ugyanis úgy hallottam, nem szeretsz védekezni, én viszont szeretem a fair játékot” – írta. 

undefined

Orbán Balázs

Facebook

Idézőjel

Kedves Lili! Üdvözlünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen!

Örülünk, hogy az NKE-t választottad tanulmányaid folytatásához! Kiváló közösséghez csatlakoztál, amelynek nagyon fontos a hazafias értékek tisztelete és a nemzet szolgálata!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 44 komment

satrafa-2
2025. szeptember 03. 14:25
Egy ilyen félrenevelt gyereklánynak nem biztos, hogy meg tudnám magyarázni, hogy mit jelent tisztelni a másik embert. Bárki legyen is az. A tanulmányait nem az NKE-n fogja befejezni, az biztos.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. szeptember 03. 14:25
Pankotai Lilike bölcsebb,mint a az idősebb álszentek. Már most 136 IQ
Válasz erre
0
0
Galerida
2025. szeptember 03. 14:25
Még az is lehet, hogy ez az ifjú némber okos, de hogy tökéletesen titkolni tudja, az biztos!
Válasz erre
0
0
jott_a_csosz
2025. szeptember 03. 14:23
"kiabrandult-fideszes 2025. szeptember 03. 14:05 Felnőtt "férfiak" állnak bele 16-18 éves lányokba. Ez igen balázska." kishölgy min 20, de inkább 21 éves. szavazati joga van, fizetett politikai aktivista. mi is a probléma? 0 0
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!