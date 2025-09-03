„Kedves Balázs!” – Pankotai Lili reagált Orbán Balázs köszöntésére, és kihívta egy lábteniszre

Pankotai válaszában élesen bírálta az üzenet mögötti szándékot, különösen azt, hogy Orbán Balázs egy olyan képet csatolt, amelyen ő rendőrsorfal előtt áll egy tüntetésen, ahol – mint írja – „a diákok gumibotot és könnygázt kaptak…”

Posztjában így fogalmazott:

Van egy olyan érzésem, hogy Orbán Balázs elképzelése a hazafias értékek tiszteletéről és a nemzet szolgálatáról egészen más, mint az enyém.”

Szerinte „a nemzet szolgálata nem egyenlő a hatalom szolgálatával, sőt: a hatalommal szembemenni a köz érdekében jelenti a valódi hazafiasságot.”

A hazafiasság definícióját is újraértelmezte: „Megvédeni a hazát, a nemzetet, a közösséget abban az esetben, amikor kiskirályok, elnyomók, zsarnokok támadják meg őket és telepednek a nyakukra — akár a saját egzisztenciád és életed árán is –, ez jelenti a hazafiasságot.”

A poszt végén Pankotai ironikus hangvétellel sportos kihívást is intézett Orbán Balázshoz: „Tudom, hogy szeretsz focizni, úgyhogy még mielőtt nagyon rátaposnátok a kampánygázra, az egyetemi sportnapon nagyon szívesen kihívlak — szigorúan csak egy lábteniszre. Ugyanis úgy hallottam, nem szeretsz védekezni, én viszont szeretem a fair játékot” – írta.