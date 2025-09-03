„Kedves Balázs!” – Pankotai Lili reagált Orbán Balázs köszöntésére, és kihívta egy lábteniszre

Egyetemista lett Pankotai Lili: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kezdi meg tanulmányait
Az NKE padjait koptathatja az ellenzéki aktivista.
„Úgy hallottam, nem szeretsz védekezni, én viszont szeretem a fair játékot” – írta a miniszterelnök politikai igazgatójának az ellenzéki aktivista a Facebook-oldalán.
Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Balázs köszöntötte Pankotai Lilit, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kezdi meg tanulmányait. Az ellenzéki aktivista Facebook-posztban reagált a miniszterelnök politikai igazgatója által hozzá intézett nyilvános üzenetre.
Pankotai válaszában élesen bírálta az üzenet mögötti szándékot, különösen azt, hogy Orbán Balázs egy olyan képet csatolt, amelyen ő rendőrsorfal előtt áll egy tüntetésen, ahol – mint írja – „a diákok gumibotot és könnygázt kaptak…”
Posztjában így fogalmazott:
Van egy olyan érzésem, hogy Orbán Balázs elképzelése a hazafias értékek tiszteletéről és a nemzet szolgálatáról egészen más, mint az enyém.”
Szerinte „a nemzet szolgálata nem egyenlő a hatalom szolgálatával, sőt: a hatalommal szembemenni a köz érdekében jelenti a valódi hazafiasságot.”
A hazafiasság definícióját is újraértelmezte: „Megvédeni a hazát, a nemzetet, a közösséget abban az esetben, amikor kiskirályok, elnyomók, zsarnokok támadják meg őket és telepednek a nyakukra — akár a saját egzisztenciád és életed árán is –, ez jelenti a hazafiasságot.”
A poszt végén Pankotai ironikus hangvétellel sportos kihívást is intézett Orbán Balázshoz: „Tudom, hogy szeretsz focizni, úgyhogy még mielőtt nagyon rátaposnátok a kampánygázra, az egyetemi sportnapon nagyon szívesen kihívlak — szigorúan csak egy lábteniszre. Ugyanis úgy hallottam, nem szeretsz védekezni, én viszont szeretem a fair játékot” – írta.
Örülünk, hogy az NKE-t választottad tanulmányaid folytatásához! Kiváló közösséghez csatlakoztál, amelynek nagyon fontos a hazafias értékek tisztelete és a nemzet szolgálata!
