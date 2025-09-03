Ft
09. 03.
szerda
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
NKE campus Pankotai Lili Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Kedves Lili! Üdvözlünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen!

2025. szeptember 03. 08:51

Örülünk, hogy az NKE-t választottad tanulmányaid folytatásához! Kiváló közösséghez csatlakoztál, amelynek nagyon fontos a hazafias értékek tisztelete és a nemzet szolgálata!

2025. szeptember 03. 08:51
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Kedves Lili! Üdvözlünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen! Örülünk, hogy az NKE-t választottad tanulmányaid folytatásához! Kiváló közösséghez csatlakoztál, amelynek nagyon fontos a hazafias értékek tisztelete és a nemzet szolgálata!

Ne feledd, a tanórák látogatása mellett értékes tapasztalatot szerezhetsz minisztériumoknál, és más állami, hon- és rendvédelmi szerveknél, sőt, ha szeretnél, a tudományos munkába is bekapcsolódhatsz!

A sok tanulás mellett vár majd rád a város legszebb campusa, a pezsgő közösségi élet, számos sportlehetőség és persze a Ludovika Fesztivál is! Sikeres tanévet kívánok!”

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. szeptember 03. 11:11
Irónia,gesztus,kedves fogadtatás tökmindegy. Pankotai Lilike önállóan harcolta ki az egyetemet!
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
•••
2025. szeptember 03. 11:08 Szerkesztve
-:))) Erre számítottam évek óta! Végre felébredtek a Fidesz vezetők is Évekig egyedül védtem Pankotai Lilikét az MJK ® táborában! Megérte! Hajrá Pankotai Lilike!
Válasz erre
0
0
xerxesz
2025. szeptember 03. 10:54
Csodálatos... Kineveljük magyarpetykó női változatát... Hacsak előbb fel nem jelenti az egyetemet személyiségi jogainak megsértéséért...
Válasz erre
1
0
Ernest01
2025. szeptember 03. 10:31
Minden esetre kedves fogadtatás! Hogy Lilike fog e tanulni, az már más kérdés.
Válasz erre
1
0
