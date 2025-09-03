„Kedves Lili! Üdvözlünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen! Örülünk, hogy az NKE-t választottad tanulmányaid folytatásához! Kiváló közösséghez csatlakoztál, amelynek nagyon fontos a hazafias értékek tisztelete és a nemzet szolgálata!

Ne feledd, a tanórák látogatása mellett értékes tapasztalatot szerezhetsz minisztériumoknál, és más állami, hon- és rendvédelmi szerveknél, sőt, ha szeretnél, a tudományos munkába is bekapcsolódhatsz!

A sok tanulás mellett vár majd rád a város legszebb campusa, a pezsgő közösségi élet, számos sportlehetőség és persze a Ludovika Fesztivál is! Sikeres tanévet kívánok!”