pedagógus NKE tanár

Itt a felmérés a magyar oktatásról: most végre kiderül, igaz-e, amivel a baloldal riogat

2025. október 31. 09:03

A tanárok elsöprő többségének nagyon nem az a véleménye, amit a kormány ellenfelei terjesztenek.

2025. október 31. 09:03
null

A magyar pedagógusok 93 százaléka szereti az iskoláját, ami magasabb az OECD-átlagnál és azt mutatja, hogy nagyon elégedettek a munkahelyükkel – mondta a Magyar Nemzetnek Szakos Enikő, az NKE Fináczy Ernő Oktatáskutató Központ vezetője. Ezenkívül 

a tanárok négyötöde szerint hazánkban magas vagy nagyon magas a pedagógusképzés színvonala, ami az egyik legjob elégedettségi mutaó a vizsgált országok között. 

A tanárok hatékonynak tartják magukat a különböző módszertanok alkalmazásában és jól felkészültek a viselkedési problémák kezelésére.

A felmérésben azt is megkérdezték a tanároktól, hogy a jelenlegi iskolájukból átmennének-e máshová tanítani, amire csupán tíz százalékuk felelt igennel. Ez a legalacsonyabb arány a felmérésben részt vevő országok között, az átlag is ennek a duplája.

„Azonban nem elégedhetünk meg azzal, hogy a vizsgált országokhoz képest jobb az eredményünk, ezért az NKE-n és a »pilot programban« futó egyetemeken is megemelkedtek az óvodában, iskolában töltött gyakorlatok, hogy minden kihívásra felkészüljenek a hallgatók” – mondta Szakos Enikő.

Hozzátette, 

azokban az országokban, ahol a diákok – nyelvi, kulturális – összetétele heterogén, nagyobb problémát okoz a tanórai rend fenntartása, ami a figyelmet és a teljesítményt is negatívan befolyásolja.

Az eredmények arról is tanúskodnak, hogy 

csökkent a pedagógusokat érő stressz a legutóbbi, vagyis a 2018-as felmérés óta. 

Az egyik legnagyobb stresszfaktor az adminisztráció, viszont a heti átlagos – bevallásuk szerint – 43 óra tanári munkából erre három órát szánnak.

Lehet, hogy a pedagógusok az adminisztrációtól stresszelnek a legjobban, ez viszont a munkatehernek csak kevés százalékát teszi ki, így ebben lenne érdemes segíteni őket

– vonta le a következtetést a szakértő.

Az is kijelenthető, hogy 

a tanároknak nagyobb az autonómiájuk azokon a területeken, amelyek kapcsolódnak a tanításhoz. 

A felmérésben ezt négy területen vizsgálták. Itt az derült ki, hogy a tankönyvek, tananyagok, még inkább pedig a digitális eszközök és alkalmazások kiválasztásában a tanároknak nagy felelőssége van. Mindezzel együtt igaz, hogy adott tantárgyak bizonyos tartalmi elemei, illetve a tanórai módszerek kiválasztása teljeskörűen a pedagógus döntésén alapulnak, így biztosított a magyar pedagógusok szakmai autonómiája és kreativitásának kibontakozása, de az országon belüli egységesség is – szögezte le Szakos Enikő.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor
 

 

istvanpeter
2025. október 31. 09:45
Itt az újabb alkalom, hogy a nemzetgyalázók és a haza mocskolói, elgondolkodjanak a saját hitványságukon.
csulak
2025. október 31. 09:41
amig beengedik a ziskolakba a blaoldaliakat addig nincs rendben az oktatas , hanem nagy veszelyben van
elégia
2025. október 31. 09:17
A tanárok jól öltözöttek, az iskolák parkolójában remek autók.
