Itt a felmérés a magyar oktatásról: most végre kiderül, igaz-e, amivel a baloldal riogat

A magyar pedagógusok 93 százaléka szereti az iskoláját, ami magasabb az OECD-átlagnál és azt mutatja, hogy nagyon elégedettek a munkahelyükkel – mondta a Magyar Nemzetnek Szakos Enikő, az NKE Fináczy Ernő Oktatáskutató Központ vezetője. Ezenkívül

a tanárok négyötöde szerint hazánkban magas vagy nagyon magas a pedagógusképzés színvonala, ami az egyik legjob elégedettségi mutaó a vizsgált országok között.

A tanárok hatékonynak tartják magukat a különböző módszertanok alkalmazásában és jól felkészültek a viselkedési problémák kezelésére.

A felmérésben azt is megkérdezték a tanároktól, hogy a jelenlegi iskolájukból átmennének-e máshová tanítani, amire csupán tíz százalékuk felelt igennel. Ez a legalacsonyabb arány a felmérésben részt vevő országok között, az átlag is ennek a duplája.

„Azonban nem elégedhetünk meg azzal, hogy a vizsgált országokhoz képest jobb az eredményünk, ezért az NKE-n és a »pilot programban« futó egyetemeken is megemelkedtek az óvodában, iskolában töltött gyakorlatok, hogy minden kihívásra felkészüljenek a hallgatók” – mondta Szakos Enikő.