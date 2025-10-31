Itt a felmérés a magyar oktatásról: most végre kiderül, igaz-e, amivel a baloldal riogat

LaSzajha Vagisztán esete a Harvarddal, avagy az egyetem eszményének kigúnyolása
A tanárok elsöprő többségének nagyon nem az a véleménye, amit a kormány ellenfelei terjesztenek.
A magyar pedagógusok 93 százaléka szereti az iskoláját, ami magasabb az OECD-átlagnál és azt mutatja, hogy nagyon elégedettek a munkahelyükkel – mondta a Magyar Nemzetnek Szakos Enikő, az NKE Fináczy Ernő Oktatáskutató Központ vezetője. Ezenkívül
a tanárok négyötöde szerint hazánkban magas vagy nagyon magas a pedagógusképzés színvonala, ami az egyik legjob elégedettségi mutaó a vizsgált országok között.
A tanárok hatékonynak tartják magukat a különböző módszertanok alkalmazásában és jól felkészültek a viselkedési problémák kezelésére.
A felmérésben azt is megkérdezték a tanároktól, hogy a jelenlegi iskolájukból átmennének-e máshová tanítani, amire csupán tíz százalékuk felelt igennel. Ez a legalacsonyabb arány a felmérésben részt vevő országok között, az átlag is ennek a duplája.
„Azonban nem elégedhetünk meg azzal, hogy a vizsgált országokhoz képest jobb az eredményünk, ezért az NKE-n és a »pilot programban« futó egyetemeken is megemelkedtek az óvodában, iskolában töltött gyakorlatok, hogy minden kihívásra felkészüljenek a hallgatók” – mondta Szakos Enikő.
Hozzátette,
azokban az országokban, ahol a diákok – nyelvi, kulturális – összetétele heterogén, nagyobb problémát okoz a tanórai rend fenntartása, ami a figyelmet és a teljesítményt is negatívan befolyásolja.
Az eredmények arról is tanúskodnak, hogy
csökkent a pedagógusokat érő stressz a legutóbbi, vagyis a 2018-as felmérés óta.
Az egyik legnagyobb stresszfaktor az adminisztráció, viszont a heti átlagos – bevallásuk szerint – 43 óra tanári munkából erre három órát szánnak.
Lehet, hogy a pedagógusok az adminisztrációtól stresszelnek a legjobban, ez viszont a munkatehernek csak kevés százalékát teszi ki, így ebben lenne érdemes segíteni őket
– vonta le a következtetést a szakértő.
Az is kijelenthető, hogy
a tanároknak nagyobb az autonómiájuk azokon a területeken, amelyek kapcsolódnak a tanításhoz.
A felmérésben ezt négy területen vizsgálták. Itt az derült ki, hogy a tankönyvek, tananyagok, még inkább pedig a digitális eszközök és alkalmazások kiválasztásában a tanároknak nagy felelőssége van. Mindezzel együtt igaz, hogy adott tantárgyak bizonyos tartalmi elemei, illetve a tanórai módszerek kiválasztása teljeskörűen a pedagógus döntésén alapulnak, így biztosított a magyar pedagógusok szakmai autonómiája és kreativitásának kibontakozása, de az országon belüli egységesség is – szögezte le Szakos Enikő.
Nyitókép: MTI/Rosta Tibor