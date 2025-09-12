Érthetetlen, egyben szívtelen válasz érkezett Karácsony Gergelytől: iskolabuszokat sem engednek fel a Lánchídra

Karácsony nem engedi vissza az autókat a Lánchídra, és már adót sem akar fizetni
A Budapesti Lakógyűlés eredménye alapján a budapestiek 79 százaléka fenntartaná a jelenlegi forgalmi rendet a Lánchídon.
Miért nem hajthatnak át az iskolabuszok is a Lánchídon, segítve a gyermekek, diákok közlekedését, az iskolák életét? A Lánchíd lezárása mellett érvel továbbra is a főpolgármester.
Lánchíd lezárása: sokan nem értik, de még a szakmabéliek sem tudják igazán, hogy miért ragaszkodik ehhez ennyire Karácsony Gergely balliberális főpolgármester. A dugók mindennaposak, a forgalom sebessége nem hogy gyorsult volna a változtatások bevezetése óta, ellenkezőleg. Tömegek állnak, várakoznak Budapest útjain abban reménykedve, hogy időben eljutnak úti céljaikhoz.
Épp a napokban jutott el portálunkhoz egy, a városvezetőnek küldött megkeresésre érkezett főpolgármesteri válasz.
A Karácsonynak címzett levélben afelől érdeklődnek, hogy a tömegközlekedési eszközök, tehát a BKK járművei (így a 16-os buszcsalád, a 105-ös és a 178-as járatok), diplomáciai és konzuli képviseletek gépjárművei, megkülönböztető jelzést használó autók, motorosok, kerékpárosok, illetve a taxik mellett
miért nem hajthatnak át az iskolabuszok is a Lánchídon, segítve a gyermekek, diákok közlekedését, az iskolák életét.
Mire a politikus úgy fogalmazott,
– megjegyzés: több mint 136 ezer budapesti mondhatta el a véleményét mások mellett a műtárgy forgalmi rendjéről; azonban ez a szám akkor is beszédes, ha megemlítjük, hogy a legutóbbi főpolgármester-választáson a fővárosi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 1 millió 333 ezer 795 volt, vagyis a budapestiek csupán 10 százaléka vett részt a városvezető által hivatkozott lakógyűlésen –
„Amennyiben általánosságban buszokat is beemelnénk a kedvezményezett járművek körébe, akkor lehetővé tenné a minden busznak vizsgáztatott jármű áthaladását a Lánchídon, így elveszítve azt a nyereséget, amelyet most a tömegközlekedéssel utazók élvezhetnek” – fogalmazott a javaslattevőnek Karácsony, hozzátéve azt is – a közlekedési szakemberek legnagyobb megdöbbenésére –,
hogy az esetlegesen regisztrációhoz kötött áthaladás ellenőrzésére jelenleg nem látnak megfelelő megoldást – holott erre igenis lenne opció. Nem egy.
„Összességében a jelenleg hatályos szabályozáson túli kedvezmények megadása esetén a tömegközlekedési járműveknek biztosított előnyök csökkennének, ezért javaslatát nem tartjuk támogathatónak” – írta a város első embere.
Emlékezetes, a Lánchíd forgalmi rendjének átalakítására azt követően került sor, hogy azt felújították – nem mellékesen: tették mindezt botrányos körülmények közepette.
Hiszen nemcsak alacsonyabb műszaki tartalommal, de drágábban is készült el az átkelő, mint azt Tarlós István főpolgármestersége idején tervezték.
Ráadásul majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós idején zajló tenderhez képest a vállalkozónak járó előleget, a kivitelezőt terhelő kötbért viszont megfelezték.
Tételesen cáfolták Karácsony Gergely érveit a BP Műhely szakértői.
Karácsony Gergely vélekedése alapján bevált a Lánchíd lezárása. Több szakértő, többek között a BP Műhely elemzői nem így látják a helyzetet.
Kőrősi Koppány és Almássy Kornél írásukban megállapították, a Lánchidat az utolsó, normál forgalommal használt évben, 2019 októberében több, mint 65 ezren használták. A BKK legfrissebb adatai szerint ez a szám ma 50 ezer. A személygépkocsik korábban 26.291 főt szállítottak a hídon (napi átlagban), ez az utasszám teljesen eltűnt – és jelenleg kénytelenek legalább 3 kilométeres kerülőt tenni.
A BKK és a Városháza kommunikációja viszont attól hangos, hogy megnőtt a híd forgalma. A számok ezt cáfolják.
2019-ben az összes átkelés 6 százalékát bonyolította a Lánchíd, és 4 százalékát a Szabadság híd. Ez az arány mára 2-2 százalékra mérséklődött mindkét híd esetében – tehát még csak le se kellett zárni a Szabadság hidat ahhoz, hogy ugyanakkora legyen a forgalma, mint a Lánchídé – hívták fel a figyelmet a BP Műhely munkatársai.
A pesti belváros tehát az egyik első számú vesztese a hídlezárási intézkedéseknek,
de nem csak ezért. Azért is – fűzik hozzá a tanulmány szerzői –, mert a Lánchíd forgalmát egyértelműen az Erzsébet híd vette át.
A 2019-es 14 százalékról 18 százalékra nőtt az átkelések aránya, ezzel a belvárosi autópályaként használt Kossuth Lajos utca-Rákóczi út-tengely terhelését sikerült mintegy ötödével megnövelni.
De rosszul jártak a budai „belváros” lakói és közlekedői is – olvasható ugyanitt. A Fő utcán, Bem rakparton, Angelo Rota rakparton megsokszorozódott a forgalom, ahogy Pesten is a hiányzó Duna-híd forgalmát kiváltók a Bajcsy Zsilinszky úton, Nádor utcában, Arany János utcában, Apáczay Csere János utcában állnak azóta a (nagyobbra nőtt) dugókban, hogy elérjék úti céljukat.
