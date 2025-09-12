Érthetetlen, egyben szívtelen válasz érkezett Karácsony Gergelytől: iskolabuszokat sem engednek fel a Lánchídra

Lánchíd lezárása: sokan nem értik, de még a szakmabéliek sem tudják igazán, hogy miért ragaszkodik ehhez ennyire Karácsony Gergely balliberális főpolgármester. A dugók mindennaposak, a forgalom sebessége nem hogy gyorsult volna a változtatások bevezetése óta, ellenkezőleg. Tömegek állnak, várakoznak Budapest útjain abban reménykedve, hogy időben eljutnak úti céljaikhoz.

Lánchíd lezárása: sokak érdekeit sérti a főváros lépése /// Forrás: Facebook

Épp a napokban jutott el portálunkhoz egy, a városvezetőnek küldött megkeresésre érkezett főpolgármesteri válasz.

A Karácsonynak címzett levélben afelől érdeklődnek, hogy a tömegközlekedési eszközök, tehát a BKK járművei (így a 16-os buszcsalád, a 105-ös és a 178-as járatok), diplomáciai és konzuli képviseletek gépjárművei, megkülönböztető jelzést használó autók, motorosok, kerékpárosok, illetve a taxik mellett