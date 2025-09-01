„De nézzük egy pillantás erejéig, hogyan is állunk a jövő tavasszal esedékes megmérettetés előtt! Magyarország sajnos nem tudott kilábalni a gazdasági válságból, így ez a probléma meghatározó lesz a következő választásokig. Hazánk az elmúlt években a visszaesés és a stagnálás között ingadozott. Míg régiós vetélytársaink többsége folytatta a tartós növekedést, nekünk ez nem sikerült. (Például míg a húszéves EU-tagságunk eredményeként nálunk 250 százalékkal nőtt a GDP, addig például a lengyeleknél 370 százalékkal, a szlovákoknál 340 százalékkal, a cseheknél pedig 300 százalékkal.)

Büntetőpadban ülünk az Európai Unióban és a nyugati világ számottevő része túlzott oroszbarátsággal vádol minket (amit csak felerősít Sulyok Tamás köztársasági elnök közelmúltban elkövetett kellemetlen facebookos hibája).

Tehát ezzel a hazai helyzettel kell kezdenie valamit a következő kormányzatnak. A 15 éve kormányzó Fidesz–KDNP nagy előnye a vetélytársával szemben a kormányzati tapasztalat, továbbá az, hogy a társadalom jelentős része hosszú ideje egyetért a stratégiai célkitűzéseivel, azaz a családtámogatások erősítésével, a rezsicsökkentéssel, az illegális migrációval szembeni fellépéssel, a hagyományos értékek és a nemi szerepek melletti kiállással. A közvélemény egyértelműen nyugat, illetve Európa-párti, ezért az elhatalmasodott konfliktusunk az EU-val nem erősíti a kormánypártok pozícióját. Akkor is ez a helyzet, ha paradox módon a magyar történelmi hagyománynak szintén része a kurucos ellenállás a külföldi hatásokkal, befolyással szemben.

A kormánypártok helyzetét folyamatosan rontja az elhúzódó gazdasági válság, amely azokban a szavazókban gyengíti az elkötelezettséget irántuk, akiknél a politika nem elsősorban hit kérdése, hanem fontosak az intellektuális és a morális szempontok is. Az évek óta gyenge gazdasági teljesítmény miatt felerősödik az indulat a korrupció, illetve az egyes társadalmi alrendszerek anomáliái iránt (egészségügy, oktatás, MÁV stb.)

Perspektivikusan gondot jelent a Fidesz–KDNP számára a szavazóbázisuk visszaszorulása az idősebb, alulképzett vidéki polgárok közé, ami jövőre még nem számít végzetesnek, de utána már igen. (Ezért is stratégiai hiba nekimenni sértettségből és átgondolatlanul a „mocskos Fidesz”-t skandáló fesztiválozóknak, Majkának, vagy Ajsa Lunának. Az pedig még ennél is súlyosabb ügy, ha listát készítenek az egykori fiatal demokraták az őket kritizálókról, majd ez alapján elkezdik a nem túl bátor rendezvényszervezők lemondani a megbélyegzettek fellépését. Ugyanilyen biztos út a fiatalabb korosztály tartós elvesztéséhez a gyülekezési jog indokolatlan korlátozása és az átláthatósági törvény, bár napirendről levett, de továbbra is tervezett beterjesztése.)”

