09. 01.
hétfő
tapasztalat válság Fodor Gábor kormánypárt Fidesz EU

Közeleg az ítélet, nagy próbatétel előtt Orbán Viktor

2025. szeptember 01. 07:09

Stratégiai hibákat vét a Fidesz.

2025. szeptember 01. 07:09
null
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Index

„De nézzük egy pillantás erejéig, hogyan is állunk a jövő tavasszal esedékes megmérettetés előtt! Magyarország sajnos nem tudott kilábalni a gazdasági válságból, így ez a probléma meghatározó lesz a következő választásokig. Hazánk az elmúlt években a visszaesés és a stagnálás között ingadozott. Míg régiós vetélytársaink többsége folytatta a tartós növekedést, nekünk ez nem sikerült. (Például míg a húszéves EU-tagságunk eredményeként nálunk 250 százalékkal nőtt a GDP, addig például a lengyeleknél 370 százalékkal, a szlovákoknál 340 százalékkal, a cseheknél pedig 300 százalékkal.)

Büntetőpadban ülünk az Európai Unióban és a nyugati világ számottevő része túlzott oroszbarátsággal vádol minket (amit csak felerősít Sulyok Tamás köztársasági elnök közelmúltban elkövetett kellemetlen facebookos hibája).

Tehát ezzel a hazai helyzettel kell kezdenie valamit a következő kormányzatnak. A 15 éve kormányzó Fidesz–KDNP nagy előnye a vetélytársával szemben a kormányzati tapasztalat, továbbá az, hogy a társadalom jelentős része hosszú ideje egyetért a stratégiai célkitűzéseivel, azaz a családtámogatások erősítésével, a rezsicsökkentéssel, az illegális migrációval szembeni fellépéssel, a hagyományos értékek és a nemi szerepek melletti kiállással. A közvélemény egyértelműen nyugat, illetve Európa-párti, ezért az elhatalmasodott konfliktusunk az EU-val nem erősíti a kormánypártok pozícióját. Akkor is ez a helyzet, ha paradox módon a magyar történelmi hagyománynak szintén része a kurucos ellenállás a külföldi hatásokkal, befolyással szemben.

A kormánypártok helyzetét folyamatosan rontja az elhúzódó gazdasági válság, amely azokban a szavazókban gyengíti az elkötelezettséget irántuk, akiknél a politika nem elsősorban hit kérdése, hanem fontosak az intellektuális és a morális szempontok is. Az évek óta gyenge gazdasági teljesítmény miatt felerősödik az indulat a korrupció, illetve az egyes társadalmi alrendszerek anomáliái iránt (egészségügy, oktatás, MÁV stb.)

Perspektivikusan gondot jelent a Fidesz–KDNP számára a szavazóbázisuk visszaszorulása az idősebb, alulképzett vidéki polgárok közé, ami jövőre még nem számít végzetesnek, de utána már igen. (Ezért is stratégiai hiba nekimenni sértettségből és átgondolatlanul a „mocskos Fidesz”-t skandáló fesztiválozóknak, Majkának, vagy Ajsa Lunának. Az pedig még ennél is súlyosabb ügy, ha listát készítenek az egykori fiatal demokraták az őket kritizálókról, majd ez alapján elkezdik a nem túl bátor rendezvényszervezők lemondani a megbélyegzettek fellépését. Ugyanilyen biztos út a fiatalabb korosztály tartós elvesztéséhez a gyülekezési jog indokolatlan korlátozása és az átláthatósági törvény, bár napirendről levett, de továbbra is tervezett beterjesztése.)”

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

baronet
2025. szeptember 01. 08:21
A fiatal libbant hülyékből késöbb konzervativok lesznek. Az okosabbjából. Csaladot alapit, dolgozik, aztán rájön, h mi is a valódi érdeke. Nem a fesztiválonhőbörgés, elárulom.
Válasz erre
0
0
ezavéleményem
2025. szeptember 01. 08:20
Kövezzen meg bárki, de én (mi) nem igazán érzékelem a nagy gazdasági visszaesést, legalábbis a mi életszínvonalunk nem esett vissza sehová, kb. tartjuk a már hosszú évek óta tartó szintet. Ez a rossz gazdasági helyzet folyamatos mantrázása lett most a az egyik új fegyver. Ezt kell lépten-nyomon hangoztatni és akkor majd mindenki elhiszi, az is aki semmivel nem él rosszabbul, mint kb. 4-5 éve. Igen emelkednek az árak, de ezzel együtt a bérek is. Ha körbe nézek a tágabb környezetembe, senki nem él rosszabbul, nem látom a nagy hanyatlást, vagy visszaesést senkinél. Pont ugyan azok sírnak, nyavalyognak, akik mindig is ezt csinálták, de közben megveszik a drága, luxusnak számító élelmiszert, elmennek külföldre nyaralni, csak folyamatosan sírnak, de mint mondtam, ezek mindig is sírtak. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem vagyunk nagy keresetűek, nincsenek magas pozícióink, sima átlag dolgozók vagyunk!
Válasz erre
2
0
catalina11
2025. szeptember 01. 08:12
kiabrandult-fideszes 2025. szeptember 01. 07:35 Elképesztő hogy Orbán hogyan átbaszta az egész országot. Emlékszem gyerekként milyen lelkes volt mindenki, hogy nyert a fidesz 15 éve, aztán hova jutottunk…" ide elvtárs: 4 x 2/3 és jön az 5.
Válasz erre
2
0
catalina11
2025. szeptember 01. 08:11
Csomorkany 2025. szeptember 01. 07:29 Francér nem lehet kb. ugyanezt, kb. ugyanígy csinálni, de csöndben? Csöndben is kitilthatnánk a migránsokat, csöndben is igyekezhetnénk kimaradni at orosz-ukrán háborúból." nem mi zajongunk, hanem az elvtársak!
Válasz erre
3
0
