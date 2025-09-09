Kőkemény felszólítást küldött a rendőröknek és a Tiszának a Médiaszövetség a kötcsei balhé miatt

Akasztással fenyegették a közmédia munkatársait a Tisza Párt szimpatizánsai (VIDEÓ)
Kötcsén sem sikerült „szeretetországot” teremtenie Magyar Péteréknek.
Enyhén szólva sincsenek megelégedve a rendőrök teljesítményével, akiknek az lett volna a dolguk, hogy uralják a helyzetet.
„Felkészültebb fellépést várunk el a magyar rendőröktől” címmel jelent meg a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNM) közleménye kedden, melyben a Kötcsén történt tiszás túlkapásokra reagáltak.
Ezt is ajánljuk a témában
Kötcsén sem sikerült „szeretetországot” teremtenie Magyar Péteréknek.
A hétvégén Kötcsén történtek ismételten azt bizonyítják, hogy eljött az idő a munkájukat végző újságírók körülményeinek lehető leghatározottabb rendőrségi védelmére
– áll a közleményben.
Az MNM kijelentette, hogy a rendőrség nem volt eléggé felkészült a kollégáik megfelelő védelmére.
„Őszinte elkeseredéssel állapítjuk meg, hogy amíg a médiaszakma képviselőiként mi pontosan meg tudtuk jósolni, hogy hova vezethet a Tisza Párt és személyesen Magyar Párt fellépéséből következő erőszakspirál mozgása, a magyar rendőrség nem tudott kellőképpen felkészülni arra, hogy megvédje a kötcsei helyszíneken dolgozó kollégáink személyes biztonságát” – fogalmaz a szervezet.
Ezt követően az MNM a Tisza Párthoz és a rendőrséghez is címzett egy-egy felszólítást:
A Magyar Nemzeti Médiaszövetség tehát ismételten nyomatékosan felszólítja a hatalomra törő politikai erőket, mindenekelőtt a Tisza Pártot, hogy tegyenek meg mindent a munkájukat végző újságírók biztonsága érdekében.
„A rendőrséget pedig a magyar újságírói szakma képviseletében ismételten arra kérjük, hogy minden törvényes eszközzel biztosítsa a Tisza Párt rendezvényein dolgozó újságírók személyes biztonságát. De ne úgy, ahogyan Kötcsén történt, hanem ennél sokkalta hatékonyabban” – írta az MNM.
Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube