Kőkemény felszólítást küldött a rendőröknek és a Tiszának a Médiaszövetség a kötcsei balhé miatt

„Őszinte elkeseredéssel állapítjuk meg, hogy amíg a médiaszakma képviselőiként mi pontosan meg tudtuk jósolni, hogy hova vezethet a Tisza Párt és személyesen Magyar Párt fellépéséből következő erőszakspirál mozgása, a magyar rendőrség nem tudott kellőképpen felkészülni arra, hogy megvédje a kötcsei helyszíneken dolgozó kollégáink személyes biztonságát” – fogalmaz a szervezet.

Ezt követően az MNM a Tisza Párthoz és a rendőrséghez is címzett egy-egy felszólítást:

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség tehát ismételten nyomatékosan felszólítja a hatalomra törő politikai erőket, mindenekelőtt a Tisza Pártot, hogy tegyenek meg mindent a munkájukat végző újságírók biztonsága érdekében.

„A rendőrséget pedig a magyar újságírói szakma képviseletében ismételten arra kérjük, hogy minden törvényes eszközzel biztosítsa a Tisza Párt rendezvényein dolgozó újságírók személyes biztonságát. De ne úgy, ahogyan Kötcsén történt, hanem ennél sokkalta hatékonyabban” – írta az MNM.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube