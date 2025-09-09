Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ) rendőrség Kötcse

Kőkemény felszólítást küldött a rendőröknek és a Tiszának a Médiaszövetség a kötcsei balhé miatt

2025. szeptember 09. 13:30

Enyhén szólva sincsenek megelégedve a rendőrök teljesítményével, akiknek az lett volna a dolguk, hogy uralják a helyzetet.

2025. szeptember 09. 13:30
null

„Felkészültebb fellépést várunk el a magyar rendőröktől” címmel jelent meg a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNM) közleménye kedden, melyben a Kötcsén történt tiszás túlkapásokra reagáltak.

Ezt is ajánljuk a témában

A hétvégén Kötcsén történtek ismételten azt bizonyítják, hogy eljött az idő a munkájukat végző újságírók körülményeinek lehető leghatározottabb rendőrségi védelmére

– áll a közleményben.

Az MNM kijelentette, hogy a rendőrség nem volt eléggé felkészült a kollégáik megfelelő védelmére.

„Őszinte elkeseredéssel állapítjuk meg, hogy amíg a médiaszakma képviselőiként mi pontosan meg tudtuk jósolni, hogy hova vezethet a Tisza Párt és személyesen Magyar Párt fellépéséből következő erőszakspirál mozgása, a magyar rendőrség nem tudott kellőképpen felkészülni arra, hogy megvédje a kötcsei helyszíneken dolgozó kollégáink személyes biztonságát” – fogalmaz a szervezet.

Ezt követően az MNM a Tisza Párthoz és a rendőrséghez is címzett egy-egy felszólítást:

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség tehát ismételten nyomatékosan felszólítja a hatalomra törő politikai erőket, mindenekelőtt a Tisza Pártot, hogy tegyenek meg mindent a munkájukat végző újságírók biztonsága érdekében.

„A rendőrséget pedig a magyar újságírói szakma képviseletében ismételten arra kérjük, hogy minden törvényes eszközzel biztosítsa a Tisza Párt rendezvényein dolgozó újságírók személyes biztonságát. De ne úgy, ahogyan Kötcsén történt, hanem ennél sokkalta hatékonyabban” – írta az MNM.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube


 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cserresznye
2025. szeptember 09. 13:54
Nem felszólítani kell, hanem a szervezők ellen, és a beazonosítható személyek ellen hatósági eljárást indítani.nem vagyok jogász. De ha egy futball klubbot a szurkolóik magatartásáért pénzbüntetéssel sújtanak stadionokat bezáratnak, akkor csak van valami jogszabály. Miért volna más egy tömegrendezvény, különösen aha vezérszónok adja meg az alaphangot-bejelenteni, hogy "megjött a propaganda média" vagy kiszól a riporternőnek, stb.
Válasz erre
8
0
angie1
2025. szeptember 09. 13:45
A helyzet az, hogy azon felül a rendőrök az anyukát és apukát sem védték meg, majdnem nekik ment az a primitív, felhergelt tömeg, mert azt merte mondani, hogy gondolkodjatok már, hogy hogy nyilvánultok meg! Ez közvetlen azután történt, hogy jó páran viccelődtek az M1 munkatársainak a felakasztásával. Én nem tudom, hogy hol bujkál az a sok felsőkategóriás tisza szavazó, de itt a lumpenprolikon kívül egy értelmest nem láttam a messiás gyülésén!
Válasz erre
17
0
Performan
2025. szeptember 09. 13:39
Az a baj, hogy a rendőrök többsége, ahogy a bírók és az ügyvédek is, eleve baloldali elkötelezettségű. Ezt igazolják a 2006-os események is. A tény, hogy milyen gyorsan egységbe kovácsolta a terror a rendvédelmi szerveket a békés polgárok elleni fellépésben. A Tisza győzelme esetén se lenne ez másképp.
Válasz erre
13
0
papamaci1957
2025. szeptember 09. 13:39
Ugyanígy nem csináltak semmit Majoros Petya, Kurbli és Isaura esetében sem, pedig ott is kellett volna.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!