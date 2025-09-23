Nyomás alatt az EU, valami véget ért? – Kiszelly Zoltán a Jólértesült Optimistában (VIDEÓ)

Franciaország technikai államcsődben van, az országban egyre nehezebb finanszírozni az államadósságot és a költségvetést – a franciák jólétét már rég hitelből fedezik. Kiszelly Zoltán, a Jólértesült Optimista házigazdája a Kontextuson részletesen elemzi ezt a jelenséget és arra is kitér, hogy

az adósságválsághoz politikai válság is társul.

A műsorban – ahogy mindig – szó lesz az ukrajnai helyzetről is, ahogy Digitális Polgári Körök első találkozójáról, Charlie Krik temetéséről és egy különleges, amerikai módszerrel készült friss közvélemény-kutatásról is.