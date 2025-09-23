Ft
09. 23.
kedd
Nyomás alatt az EU, valami véget ért? – Kiszelly Zoltán a Jólértesült Optimistában (VIDEÓ)

2025. szeptember 23. 15:21

Az euró és az EU stressztesztjéről értekezik a Jólértesült Optimista legújabb részében, a Kontextus-csatornán a Századvég politikai elemzési igazgatója. Kiszelly Zoltán szerint valami véget ért…

2025. szeptember 23. 15:21
null
Mandiner
Mandiner

Franciaország technikai államcsődben van, az országban egyre nehezebb finanszírozni az államadósságot és a költségvetést – a franciák jólétét már rég hitelből fedezik. Kiszelly Zoltán, a Jólértesült Optimista házigazdája a Kontextuson részletesen elemzi ezt a jelenséget és arra is kitér, hogy 

az adósságválsághoz politikai válság is társul.

A műsorban – ahogy mindig – szó lesz az ukrajnai helyzetről is, ahogy Digitális Polgári Körök első találkozójáról, Charlie Krik temetéséről és egy különleges, amerikai módszerrel készült friss közvélemény-kutatásról is.

Kiszelly Zoltán legújabb podcastja, a Kontextus-csatornán, itt érhető el: 

Nyitókép: Kontextus/Jólértesült Optimista

 

Dixtroy
2025. szeptember 23. 18:23
"Franciaország technikai államcsődben van" Gyakorlatilag elveszti a pénzszivattyú telepeit, mi tizenöt éve basztuk ki a szuezt meg sodexhot, Afrikában pedig folyamatosan szorulnak ki a volt gyarmataik a francia pénzügyi igából, érdekes módon oroszok, amcsik és kínaiak váltják őket, de ebből csak az oroszokra mérgesek.
csulak
2025. szeptember 23. 15:32
Ez az EU egy diktatura ! a vezetoi degeneraltak, korruptak es idiotak...ennek az EU-nak nincs szep jovoje !
