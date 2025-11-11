Ft
Kiszelly Zoltán Jólértesült Optimista Elon MusK Donald Trump

Csak egy maradhat? – Kiszelly-extra Elon Musk és társai nagyhatalmi ambícióiról (VIDEÓ)

2025. november 11. 18:13

Megérkezett a Jólértesült Optimista különkiadása, melynek fókuszába Kiszelly Zoltán a techmogulok, a Szilícium-völgyi milliárdosok nagyhatalmi törekvéseit állította.

2025. november 11. 18:13
null
Mandiner
Mandiner

Birodalmak felemelkedése és bukása történelmi távlatokban, a Szilícium-völgyi milliárdosok politikai befolyásszerzési törekvései és az „információ = hatalom” alapszabálya – mindez előkerül a Jólértesült Optimista Extra kiadásában. 

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója 

részletesen taglalja Donald Trump és Elon MusK kapcsolatát, utóbbi ambícióit és lehetőségeit 

– illetve kifejti, milyen szerepe van mindezekben Peter Thielnek és AI-cégének, a Palantirnak.

A Jólértesült Optimista a Kontextus csatornáján vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner

