Csak egy maradhat? – Kiszelly-extra Elon Musk és társai nagyhatalmi ambícióiról (VIDEÓ)

Donald Trump útján: történelmi döntést hozhatnak a transznemű sportolókkal szemben
Szigorú új szabályozás tilthatja el a nemi fejlődésbeli különbségekkel rendelkező női sportolókat a versenyzéstől.
Megérkezett a Jólértesült Optimista különkiadása, melynek fókuszába Kiszelly Zoltán a techmogulok, a Szilícium-völgyi milliárdosok nagyhatalmi törekvéseit állította.
Birodalmak felemelkedése és bukása történelmi távlatokban, a Szilícium-völgyi milliárdosok politikai befolyásszerzési törekvései és az „információ = hatalom” alapszabálya – mindez előkerül a Jólértesült Optimista Extra kiadásában.
Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója
részletesen taglalja Donald Trump és Elon MusK kapcsolatát, utóbbi ambícióit és lehetőségeit
– illetve kifejti, milyen szerepe van mindezekben Peter Thielnek és AI-cégének, a Palantirnak.
