Követési üzemmódban Magyar Péterék – Kiszelly Zoltán elemzése a Kontextuson (VIDEÓ)

Csúfos öngólt lőtt Magyar Péter: bebizonyították, hogy csak egy hangos kisebbség áll mögötte (VIDEÓ)
Már a Tisza Pártban is a bukott baloldal mantrája hódít.
Magyar Péter már előre magyarázkodott azzal kapcsolatban, hogy kevesen lesznek a Tisza Párt október 23-i menetén: a kudarcra készülve idő előtt elmondta, miért van nehéz helyzetben a Tisza. Az országjárás helyszíneit illetően pedig követési üzemmódra állított drónként próbál Orbán Viktor nyomába szegődni...
Az október 23-i tömegrendezvények újra „bemutatták” a 2021 őszén megtapasztalt politikai helyzetet – derül ki Kiszelly Zoltán podcastjából. A Századvég politikai elemzési igazgatója rávilágított:
miközben az ellenzékhez köthető kutatások szerint „toronymagasan” vezet a kihívó, valójában a kormánypártok támogatottsága magasabb.
A nemzeti ünnep nagyrendezvényeinek cellainformációi nagyon hasonló arányokról árulkodnak: azok tanúsága szerint ugyanis kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint a Tisza Párt által szervezett vonuláson.
A Jólértesült Optimistában a fentiek részletes elemzésén túl – ahogy mindig – szó volt az ukrajnai fronthelyzetről, az Európai Tanács legutóbbi üléséről, a Budapestre tervezett békecsúcs esélyéről és a globális vámháború állásáról is.
A Jólértesült Optimista friss adása Kiszelly Zoltánnal a Kontextus-csatornán itt, vagy az alábbiakban elérhető:
Fotó: Mandiner