Követési üzemmódban Magyar Péterék – Kiszelly Zoltán elemzése a Kontextuson (VIDEÓ)

Az október 23-i tömegrendezvények újra „bemutatták” a 2021 őszén megtapasztalt politikai helyzetet – derül ki Kiszelly Zoltán podcastjából. A Századvég politikai elemzési igazgatója rávilágított:

miközben az ellenzékhez köthető kutatások szerint „toronymagasan” vezet a kihívó, valójában a kormánypártok támogatottsága magasabb.

A nemzeti ünnep nagyrendezvényeinek cellainformációi nagyon hasonló arányokról árulkodnak: azok tanúsága szerint ugyanis kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint a Tisza Párt által szervezett vonuláson.

A Jólértesült Optimistában a fentiek részletes elemzésén túl – ahogy mindig – szó volt az ukrajnai fronthelyzetről, az Európai Tanács legutóbbi üléséről, a Budapestre tervezett békecsúcs esélyéről és a globális vámháború állásáról is.